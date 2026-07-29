Robert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdi

·0·Sport
Robert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdi

Taniqli hujumchi Robert Levandovskiy oʻz faoliyati davomida Saudiya Arabistonidan kelgan fantastik moliyaviy taklifni rad etib, Barselona safida qolishni afzal koʻrgani maʼlum boʻldi. Bu haqda futbolchining agenti Pini Zaxavi taʼkidlab oʻtdi. SportoweFakty nashriga bergan intervyusida Zaxavi polshalik tajribali hujumchiga Yaqin Sharq klubidan yiliga 100 million yevro maosh beriladigan ikki yillik shartnoma taklif etilganini ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Levandovskiy mazkur ulkan boylikdan voz kechib, oxir-oqibat AQShning Chikago Fayer klubiga oʻtishni tanlagan. Biroq Kataloniya klubidagi oxirgi yillarida futbolchi planetaning eng koʻp maosh oluvchi sportchilaridan biriga aylanishi mumkin boʻlgan imkoniyatni shunchaki chetga surib yuborgan. Agenti uning nima sababdan bu taklifni rad etganini oddiygina qilib tushuntirdi: futbolchi aynan Barselona safida toʻp surishni xohlagandi.

Saudiya Arabistoni nima uchun eʼtiborni tortgandi?

Qizigʻi shundaki, agentning eʼtirof etishicha, agar Robert Barselona klubini tark etishga majbur boʻlganida, Saudiya Arabistoni uning uchun ustuvor yoʻnalish boʻlishi mumkin edi. Buning asosiy sababi logistika va qulayliklar bilan bogʻliq boʻlgan. Riyadh va Varshava oʻrtasidagi kichik vaqt farqi hamda Qoʻshma Shtatlarga nisbatan Polshaga yaqinroq masofada joylashgani hujumchini jalb qilgan.

Shunga qaramay, hujumchi mavsum oʻrtasida oʻz jamoasini tashlab ketish niyatida emas edi. Pini Zaxavi esa oʻsha paytda futbolchini ogohlantirib, yozgi mavsumga kelib bu taklif oʻz kuchini yoʻqotishi mumkinligini aytgan. Saudiya klublarining xarajat qilish siyosati oʻzgarib borayotgani hamda bozordagi vaziyat murakkablashgani bois agent oʻz mijoziga vaziyatni ochiq-oydin tushuntirgan edi.

Klubdagi oʻyin amaliyoti va yakuniy qaror

Futbolchining jamoada qolish istagiga qaramroq, Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi unga asosiy tarkibda doimiy oʻyin amaliyotini kafolatlay olmadi. Zaxavining soʻzlariga koʻra, klub prezidenti Joan Laporta Robertning jamoada qolishini xohlagan, biroq u murabbiylarning ishiga aralashmaydi.

Xansi Flik va sport direktori Deku jamoaning asosiy tarkibini belgilashda ustuvorlikka ega boʻlib, polshalik hujumchiga talab qilgan daqiqalarini vaʼda qila olishmagan. Puldan koʻra doimiy ravishda maydonda boʻlish va jamoaning asosiy figurasiga aylanish muhimroq boʻlgan Robert Levandovskiy va uning vakillari shu sababdan yakunda boshqa variantlarni koʻrib chiqishni boshlashgan.

Robert LevandovskiyBarselonaChikago FayerSaudiya ArabistoniPini Zaxavi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Bugun, 18:38Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiJob Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiBugun, 18:34Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiTottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiBugun, 18:15Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaArsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaBugun, 18:11Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi