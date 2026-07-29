HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildi

·28·Texno
HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildi

HMD brendining yangi avlod HMD Pulse2 smartfonlar liniyasiga oid barcha texnik tafsilotlar va modellar qatori internetda eʼlon qilindi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalarni ishlab chiqish jarayoni bundan bir yil muqaddam yakunlangan boʻlishiga qaramay, yuqori tannarx va ishlab chiqarishdagi qator murakkabliklar sababli ularning bozorchaga chiqishi sezilarli darajada kechiktirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda kompaniya isteʼmolchilarga uchta turli taloshdagi qurilmani — bazaviy HMD Pulse2, shuningdek, Pulse2 Plus hamda ilgʻor Pulse2 Pro modellarini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Insayderlar tomonidan fosh etilgan maʼlumotlar qator yangi qurilmalarning imkoniyatlarini oldindan baholash imkonini beradi.

Texnik xususiyatlar va asosiy farqlar

Yangi seriyadagi barcha uchta smartfon bir xil Unisoc T615 protsessoriga tayanadi hamda quvvati 5000 mA•ch boʻlgan, 20 W quvvat olishni qoʻllab-quvvatlaydigan akkumulyatorlar bilan taʼminlanadi. Shuningdek, qurilmalar qutidan chiqiboq Android 15 operatsion tizimida ishlashi va kelgusida Android 16 hamda Android 17 versiyalarigacha yangilanishi kutilmoqda.

Qurilmalarning asosiy farqlari ekran yanglanish chastotasi, xotira hajmi hamda kamera imkoniyatlarida namoyon boʻladi:

  • HMD Pulse2: 6,67 dyuymli HD+ IPS ekran (90 Hz), 8 MP old kamera, 50 + 2 MP asosiy kamera, 4 GB tezkor va 128 GB gacha doimiy xotira.
  • Pulse2 Plus: 120 Hz chastotali displey, 13 MP old kamera, 6 GB tezkor xotira va avvalgi modeldagi protsessor hamda batareya saqlanib qolgan.
  • HMD Pulse2 Pro: 6,72 dyuymli HD+ ekran (90 Hz), 50 MP old kamera, 50 + 8 MP asosiy kamera, 8 GB gacha tezkor va 256 GB gacha UFS 2.1 ichki xotira.
Ishlab chiqarishdagi tanaffuslar va kechikishlarga qaramay, yangi qator zamonaviy talablarga javob beradigan xususiyatlarni taqdim etadi. Xususan, yuqori sigʻimli akkumulyator va uzoq muddatli dasturiy taʼminot yangilanishlari kafolati xaridorlar eʼtiborini tortishi shubhasiz.

Mutaxassislarning fikricha, byudjet va oʻrta narx segmentiga moʻljallangan ushbu qurilmalar bozorda raqobatbardosh boʻlishi kutilmoqda. Hozircha ishlab chiqaruvchi rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, smartfonlar savdosi yaqin kunlarda boshlanishi taxmin qilinmoqda.

HMD Pulse2SmartfonlarUnisocAndroid 15Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiStarship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiBugun, 18:59DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob