HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildi
HMD brendining yangi avlod HMD Pulse2 smartfonlar liniyasiga oid barcha texnik tafsilotlar va modellar qatori internetda eʼlon qilindi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalarni ishlab chiqish jarayoni bundan bir yil muqaddam yakunlangan boʻlishiga qaramay, yuqori tannarx va ishlab chiqarishdagi qator murakkabliklar sababli ularning bozorchaga chiqishi sezilarli darajada kechiktirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda kompaniya isteʼmolchilarga uchta turli taloshdagi qurilmani — bazaviy HMD Pulse2, shuningdek, Pulse2 Plus hamda ilgʻor Pulse2 Pro modellarini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Insayderlar tomonidan fosh etilgan maʼlumotlar qator yangi qurilmalarning imkoniyatlarini oldindan baholash imkonini beradi.
Texnik xususiyatlar va asosiy farqlarYangi seriyadagi barcha uchta smartfon bir xil Unisoc T615 protsessoriga tayanadi hamda quvvati 5000 mA•ch boʻlgan, 20 W quvvat olishni qoʻllab-quvvatlaydigan akkumulyatorlar bilan taʼminlanadi. Shuningdek, qurilmalar qutidan chiqiboq Android 15 operatsion tizimida ishlashi va kelgusida Android 16 hamda Android 17 versiyalarigacha yangilanishi kutilmoqda.
Qurilmalarning asosiy farqlari ekran yanglanish chastotasi, xotira hajmi hamda kamera imkoniyatlarida namoyon boʻladi:
- HMD Pulse2: 6,67 dyuymli HD+ IPS ekran (90 Hz), 8 MP old kamera, 50 + 2 MP asosiy kamera, 4 GB tezkor va 128 GB gacha doimiy xotira.
- Pulse2 Plus: 120 Hz chastotali displey, 13 MP old kamera, 6 GB tezkor xotira va avvalgi modeldagi protsessor hamda batareya saqlanib qolgan.
- HMD Pulse2 Pro: 6,72 dyuymli HD+ ekran (90 Hz), 50 MP old kamera, 50 + 8 MP asosiy kamera, 8 GB gacha tezkor va 256 GB gacha UFS 2.1 ichki xotira.
Mutaxassislarning fikricha, byudjet va oʻrta narx segmentiga moʻljallangan ushbu qurilmalar bozorda raqobatbardosh boʻlishi kutilmoqda. Hozircha ishlab chiqaruvchi rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, smartfonlar savdosi yaqin kunlarda boshlanishi taxmin qilinmoqda.
…