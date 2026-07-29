Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildi

·0·Sport
Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildi

Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasi oʻz yakuniga yetganini rasman eʼlon qildi va kelgusi mavsum uchun tarkib toʻliq shakllantirilganini bildirdi. Germaniya grandining sport direktori Maks Eberl yozgi transferlar mavsumida klub faoliyati yopilganini va matbuotda tarqalgan asossiz mish-mishlarga chek qoʻyilganini tasdiqladi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyatining maʼlumotiga koʻra, Bavariya yozgi transfer kampaniyasi davomida jami 100 million yevrodan sal koʻproq mablagʻ sarflagan. Myunxenliklar tarkibni kuchaytirish uchun Ismoil Saybari, yosh germaniyalik Nataniel Braun va senegallik Bara Saboko Ndiayeni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transferlar klubning kelajakdagi strategiyasiga toʻla mos kelishi taʼkidlandi.

Maykl Olise va Alfonso Devis atrofidagi vaziyat

Soʻnggi haftalarda futbol olamida Bavariyaning yetakchi yuz yulduzlari Maykl Olise va himoyachi Alfonso Devisning kelajagi borasida turli xabarlar tinimsiz tarqalgan edi. Biroq klub sport direktori bu kabi mish-mishlarning bir foiz ham haqiqatga ega emasligini keskin bildirdi. Maks Eberl yozgi transferlar juda tez va rejalashtirilgan tarzda yakunlanganini, matbuotdagi taxminlarni doim kulgi bilan kuzatib borganini yashirmadi.

Eberlning soʻzlariga koʻra, klubda transfer siyosati boʻyicha barcha masalalar allaqachon yopilgan va jamoa bor eʼtiborini boʻlajak rasmiy oʻyinlarga qaratgan. Maykl Olise va Alfonso Devisning jamoada qolishi Myunxen klubi uchun oldinda turgan musobaqalarda barqarorlikni taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.

Nataniel Braun transferi va uning istiqboli

Klub safida yangi tanishtirilgan futbolchilardan biri Nataniel Braun boʻlib, uning transferi mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Bavariya vakili bu futbolchining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Maks Eberl Nataniel Braun Bavariyaning Amberg shahridan ekanini va uning oʻyinini yaqindan kuzatib kelishganini alohida taʼkidladi.

Eberlning fikricha, Braun Ayntraxt Frankfurt safida oʻyin jihatidan ulkan oʻsishga erishgan va maydonni koʻrish qobiliyati yuqori darajada. Ayniqsa, jahon chempionati oʻyinlari davomida uning salohiyati yaqqol namoyon boʻlgan. Yosh himoyachining universal oʻyin uslubi Bavariya murabbiylar shtabiga taktik imkoniyatlarni kengaytirishda qoʻl kelishi kutilmoqda.

BavariyaMaykl OliseAlfonso DevisNataniel BraunTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiRobert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiBugun, 18:56Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Bugun, 18:38Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiJob Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiBugun, 18:34Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiTottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiBugun, 18:15Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaArsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaBugun, 18:11Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi