Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildi
Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasi oʻz yakuniga yetganini rasman eʼlon qildi va kelgusi mavsum uchun tarkib toʻliq shakllantirilganini bildirdi. Germaniya grandining sport direktori Maks Eberl yozgi transferlar mavsumida klub faoliyati yopilganini va matbuotda tarqalgan asossiz mish-mishlarga chek qoʻyilganini tasdiqladi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyatining maʼlumotiga koʻra, Bavariya yozgi transfer kampaniyasi davomida jami 100 million yevrodan sal koʻproq mablagʻ sarflagan. Myunxenliklar tarkibni kuchaytirish uchun Ismoil Saybari, yosh germaniyalik Nataniel Braun va senegallik Bara Saboko Ndiayeni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transferlar klubning kelajakdagi strategiyasiga toʻla mos kelishi taʼkidlandi.
Maykl Olise va Alfonso Devis atrofidagi vaziyatSoʻnggi haftalarda futbol olamida Bavariyaning yetakchi yuz yulduzlari Maykl Olise va himoyachi Alfonso Devisning kelajagi borasida turli xabarlar tinimsiz tarqalgan edi. Biroq klub sport direktori bu kabi mish-mishlarning bir foiz ham haqiqatga ega emasligini keskin bildirdi. Maks Eberl yozgi transferlar juda tez va rejalashtirilgan tarzda yakunlanganini, matbuotdagi taxminlarni doim kulgi bilan kuzatib borganini yashirmadi.
Eberlning soʻzlariga koʻra, klubda transfer siyosati boʻyicha barcha masalalar allaqachon yopilgan va jamoa bor eʼtiborini boʻlajak rasmiy oʻyinlarga qaratgan. Maykl Olise va Alfonso Devisning jamoada qolishi Myunxen klubi uchun oldinda turgan musobaqalarda barqarorlikni taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.
Nataniel Braun transferi va uning istiqboliKlub safida yangi tanishtirilgan futbolchilardan biri Nataniel Braun boʻlib, uning transferi mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Bavariya vakili bu futbolchining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Maks Eberl Nataniel Braun Bavariyaning Amberg shahridan ekanini va uning oʻyinini yaqindan kuzatib kelishganini alohida taʼkidladi.
Eberlning fikricha, Braun Ayntraxt Frankfurt safida oʻyin jihatidan ulkan oʻsishga erishgan va maydonni koʻrish qobiliyati yuqori darajada. Ayniqsa, jahon chempionati oʻyinlari davomida uning salohiyati yaqqol namoyon boʻlgan. Yosh himoyachining universal oʻyin uslubi Bavariya murabbiylar shtabiga taktik imkoniyatlarni kengaytirishda qoʻl kelishi kutilmoqda.
…