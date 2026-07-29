Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqda

·28·Sport
Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqda

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida chap qanot hujumchisiz qolishi mumkin. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bilan shartnoma imzolash borasidagi urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlanish ehtimoli yuqori, chunki qirollik klubi oʻz yetakchisini saqlab qolishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, Arsenal rahbariyati Madriddagi vaziyatni diqqat bilan oʻrganib chiqqan edi. Biroq futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotganiga qaramay, Real Madrid rahbariyati va hujumchi oʻrtasida yangi muzokaralar rejalashtirilgan. Madridliklar oʻz futbolchisini boy bermasligiga toʻliq ishonch bildirmoqda.

Transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklar va yangi rejalar

Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun bu yozgi mavsum ancha murakkab kechmoqda. Londonliklar uzoq vaqt davomida kuzatib kelgan Aston Villa vakili Morgan Rogers iyul oyida kutilmaganda Chelsi safiga oʻtib ketdi. Ushbu transferning umumiy qiymati 117 million funt sterlingni tashkil etgani Arsenal rejalarini oʻzgartirib yubordi.

Shu sababli, ingliz klubi chap qanot uchun boshqa yulduz nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Dastlabki bosqichda Ajax safida toʻp suruvchi Mika Godts ham London klubi nishonida boʻlgan edi. Biroq belgiyalik iqtidor egasining Chempionlar ligasidagi tajribasi kamligi va narxi borasidagi savollar bu transferni ikkinchi darajali qilib qoʻydi.

Muqobil variantlar va kelajakdagi qadamlar

Arsenal bu pozitsiyani kuchaytirish uchun Club Brugge safidan Christos Tzolisni tarkibga qoʻshib ulgurdi. 34 million funt sterling evaziga amalga oshirilgan mazkur transfer jamoaga zaxira variantini taqdim etgan boʻlsa-da, muxlislar kutayotgan super yulduz maqomiga hali toʻliq mos kelmaydi.

Hozirgi kunda mutaxassislar Arsenal uchun yana bir qancha qiziqarli futbolchilar transfer bozorida mavjudligini taʼkidlamoqda. Xususan, Luis Diaz kabi tajribali ijrochilarni qoʻlga kiritish ham hozircha qiyin vazifa boʻlib qolmoqda, biroq Mikel Arteta jamoasi mavsum oldidan oʻz tarkibini yanada kuchaytirish uchun harakatni davom ettiradi.

ArsenalVinicius JuniorReal MadridTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Bugun, 18:38Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiJob Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiBugun, 18:34Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiTottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiBugun, 18:15Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi