Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqda
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida chap qanot hujumchisiz qolishi mumkin. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning Real Madrid yulduzi Vinicius Junior bilan shartnoma imzolash borasidagi urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlanish ehtimoli yuqori, chunki qirollik klubi oʻz yetakchisini saqlab qolishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, Arsenal rahbariyati Madriddagi vaziyatni diqqat bilan oʻrganib chiqqan edi. Biroq futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotganiga qaramay, Real Madrid rahbariyati va hujumchi oʻrtasida yangi muzokaralar rejalashtirilgan. Madridliklar oʻz futbolchisini boy bermasligiga toʻliq ishonch bildirmoqda.
Transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklar va yangi rejalarMikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun bu yozgi mavsum ancha murakkab kechmoqda. Londonliklar uzoq vaqt davomida kuzatib kelgan Aston Villa vakili Morgan Rogers iyul oyida kutilmaganda Chelsi safiga oʻtib ketdi. Ushbu transferning umumiy qiymati 117 million funt sterlingni tashkil etgani Arsenal rejalarini oʻzgartirib yubordi.
Shu sababli, ingliz klubi chap qanot uchun boshqa yulduz nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Dastlabki bosqichda Ajax safida toʻp suruvchi Mika Godts ham London klubi nishonida boʻlgan edi. Biroq belgiyalik iqtidor egasining Chempionlar ligasidagi tajribasi kamligi va narxi borasidagi savollar bu transferni ikkinchi darajali qilib qoʻydi.
Muqobil variantlar va kelajakdagi qadamlarArsenal bu pozitsiyani kuchaytirish uchun Club Brugge safidan Christos Tzolisni tarkibga qoʻshib ulgurdi. 34 million funt sterling evaziga amalga oshirilgan mazkur transfer jamoaga zaxira variantini taqdim etgan boʻlsa-da, muxlislar kutayotgan super yulduz maqomiga hali toʻliq mos kelmaydi.
Hozirgi kunda mutaxassislar Arsenal uchun yana bir qancha qiziqarli futbolchilar transfer bozorida mavjudligini taʼkidlamoqda. Xususan, Luis Diaz kabi tajribali ijrochilarni qoʻlga kiritish ham hozircha qiyin vazifa boʻlib qolmoqda, biroq Mikel Arteta jamoasi mavsum oldidan oʻz tarkibini yanada kuchaytirish uchun harakatni davom ettiradi.
…