Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadi

·0·Texno
Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadi

Kosmik tadqiqotlar va qayta foydalaniladigan raketalar texnologiyasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. SpaceX asoschisi Ilon Mask 2026-yil 24-iyul sanasida boʻlib oʻtgan Starship kosmik kema tizimining 13-sinov parvozi natijalarini rasman eʼlon qildi. Mazkur test qurilmaning kelgusidagi kosmik missiyalar, jumladan, Marsga parvozlar uchun texnik imkoniyatlarini yanada kengaytirayotgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship kosmik kemasining yuqori bosqichi Hind okeani akvatoriyasiga oʻta yuqori aniqlikdagi boshqariladigan qoʻnishni amalga oshirgan. Ilon Maskning taʼkidlashicha, kema shunchalik aniq harakatlanganki, agar sinov dasturida bunday vazifa qoʻyilganida, uni hatto Mechazilla deb nomlanuvchi maxsus start minorasining mexanik «qoʻllari» yordamida ham tutib qolish mumkin boʻlardi.

Sinovning asosiy natijalari va texnik holat

Parvoz davomida Starship atmosfera qatlamiga kirish bosqichini muvaffaqiyatli bosib oʻtdi. Shundan soʻng kema oʻz dvigatellari yordamida zarur tormozlanishni bajarib, okean yuzasiga yumshoq tarzda kelib tegdi. Mutaxassislar uchun eng muhim jihat shundaki, suvga qoʻnganidan keyin ham kema butunligicha saqlanib qoldi va hozirgi vaqtda ham suv yuzasida suzib yuribdi.

Ushbu holat muhandis va konstruktorlarga Yerga qaytib kelgandan keyin kema korpusi hamda uning issiqlikdan himoya qiluvchi qoplamasining holati haqida oʻta qimmatli maʼlumotlarni yigʻish imkonini berdi. Ushbu telemetriya maʼlumotlari kelgusidagi prototiplarni takomillashtirishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Oldinda turgan vazifalar va Mars rejalari

Biroq, ushbu sinov parvozini toʻliq muvaffaqiyatli deb boʻlmaydi. Agar yuqori bosqich oʻz vazifasini aʼlo darajada bajargan boʻlsa, Super Heavy tezlatgichi parvozni suv bilan qattiq zarba olish natijasida yakunladi. Shunga qaramay, SpaceX jamoasi olingan tajribadan kelib chiqib, keyingi bosqichlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, dasturning navbatdagi muhim bosqichi aynan Starship kemasini Mechazilla xizmat koʻrsatish minorasi yordamida muvaffaqiyatli tutib olish va qaytarish boʻladi. Hozirda kompaniya Starship S40 prototipini tutib olish va ortga qaytarish boʻyicha maxsus qutqaruv operatsiyasiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Shuningdek, kelgusida insoniyatni Mars sari olib boruvchi ushbu ulkan dastur doirasida Qizil sayyoraga ilk odamlarni qoʻnish jarayoni bundan 5-7 yil oʻtib amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

StarshipIlon MaskSpaceXMechazillaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiDoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydiBugun, 18:25Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob