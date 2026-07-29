Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondi
Tottenxem yozgi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Avstraliyada Sidney FC jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobidagi durang qayd etilganiga qaramay, Roberto De Zerbi shogirdlari penaltilar seriyasida 4:2 hisobida zafar quchdi va yozdagi uchinchi gʻalabasini qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning eng yorqin voqeasi Matis Tel tomonidan amalga oshirilgan ajoyib jarima zarbasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 21 yoshli hujumchi avstraliyalik muxlislar qarshisida oʻzining yorqin salohiyatini namoyish etdi. Uchrashuvning 29-daqiqasida Matis Tel taxminan 25 yard masofadan belgilangan jarima zarbasini darvoza toʻqqizligiga aniq yoʻllab, hisobni ochdi. Oʻtgan yozda Bavariya klubidan 30 million funt sterling evaziga Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan futbolchining bu harakati jamoa hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirdi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va ehtiyotkorona qadamlarBosh murabbiy Roberto De Zerbi Sidney safarida jismoniy xavflarning oldini olish maqsadida bir qator yetakchi futbolchilarni asosiy tarkibga kiritmadi va ehtiyotkorona yondashuvni tanladi. Xususan, 85 million funt sterlinglik yozgi xarid Mateus Fernandesning maydonga tushmagani muxlislarda dastlab jarohat borasidagi xavotirlarni keltirib chiqardi. Biroq, tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik yarim himoyachi shunchaki rotatsiya siyosati doirasida dam oldirilgan.
Shuningdek, Jeyms Maddison, Dominik Solanke va Mikki van de Ven kabi tajribali oʻyinchilar ham uchrashuvni oʻtkazib yuborishdi. Shunga qaramay, Tottenxem muxlislari uchun ijobiy yangiliklardan biri klub rekordini yangilagan Sandro Tonali boʻldi. Nyukaslning sobiq yarim himoyachisi tanaffusda maydonga tushib, jamoadagi oʻyin amaliyotini boyitdi.
Penaltilar seriyasidagi hal qiluvchi lahzalarOʻyinning ikkinchi boʻlimida Sidney jamoasi muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Tottenxem safidan zaxiradan maydonga tushgan Kota Takai yoʻl qoʻygan xato evaziga toʻp Takahiro Sekinening yoʻliga borib tushdi va u qiyinchiliksiz gol muallifiga aylandi. Ushbu xato oʻyin taqdirini penaltilar seriyasiga olib chiqdi.
Gʻolibni aniqlash uchun belgilangan penaltilar seriyasida yozgi xarid Martin Dubravka muhim seyv amalga oshirib, jamoasini qiyin vaziyatdan qutqardi. Sobiq Byornli darvozabonining ishonchli harakatidan soʻng, Din Skarlett hal qiluvchi zarbani aniq ijro etib, Tottenxemga 4:2 hisobidagi yakuniy gʻalabani taqdim etdi.
…