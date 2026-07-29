Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondi

·23·Sport
Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondi

Tottenxem yozgi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Avstraliyada Sidney FC jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobidagi durang qayd etilganiga qaramay, Roberto De Zerbi shogirdlari penaltilar seriyasida 4:2 hisobida zafar quchdi va yozdagi uchinchi gʻalabasini qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning eng yorqin voqeasi Matis Tel tomonidan amalga oshirilgan ajoyib jarima zarbasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 21 yoshli hujumchi avstraliyalik muxlislar qarshisida oʻzining yorqin salohiyatini namoyish etdi. Uchrashuvning 29-daqiqasida Matis Tel taxminan 25 yard masofadan belgilangan jarima zarbasini darvoza toʻqqizligiga aniq yoʻllab, hisobni ochdi. Oʻtgan yozda Bavariya klubidan 30 million funt sterling evaziga Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan futbolchining bu harakati jamoa hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirdi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va ehtiyotkorona qadamlar

Bosh murabbiy Roberto De Zerbi Sidney safarida jismoniy xavflarning oldini olish maqsadida bir qator yetakchi futbolchilarni asosiy tarkibga kiritmadi va ehtiyotkorona yondashuvni tanladi. Xususan, 85 million funt sterlinglik yozgi xarid Mateus Fernandesning maydonga tushmagani muxlislarda dastlab jarohat borasidagi xavotirlarni keltirib chiqardi. Biroq, tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik yarim himoyachi shunchaki rotatsiya siyosati doirasida dam oldirilgan.

Shuningdek, Jeyms Maddison, Dominik Solanke va Mikki van de Ven kabi tajribali oʻyinchilar ham uchrashuvni oʻtkazib yuborishdi. Shunga qaramay, Tottenxem muxlislari uchun ijobiy yangiliklardan biri klub rekordini yangilagan Sandro Tonali boʻldi. Nyukaslning sobiq yarim himoyachisi tanaffusda maydonga tushib, jamoadagi oʻyin amaliyotini boyitdi.

Penaltilar seriyasidagi hal qiluvchi lahzalar

Oʻyinning ikkinchi boʻlimida Sidney jamoasi muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Tottenxem safidan zaxiradan maydonga tushgan Kota Takai yoʻl qoʻygan xato evaziga toʻp Takahiro Sekinening yoʻliga borib tushdi va u qiyinchiliksiz gol muallifiga aylandi. Ushbu xato oʻyin taqdirini penaltilar seriyasiga olib chiqdi.

Gʻolibni aniqlash uchun belgilangan penaltilar seriyasida yozgi xarid Martin Dubravka muhim seyv amalga oshirib, jamoasini qiyin vaziyatdan qutqardi. Sobiq Byornli darvozabonining ishonchli harakatidan soʻng, Din Skarlett hal qiluvchi zarbani aniq ijro etib, Tottenxemga 4:2 hisobidagi yakuniy gʻalabani taqdim etdi.

TottenxemMatis TelRoberto De ZerbiSidney FCFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Bugun, 18:38Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiJob Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiBugun, 18:34Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaArsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaBugun, 18:11Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi