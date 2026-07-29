Huawei kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun oʻz protsessorlarini taqdim etdi

·36·Texno
Huawei kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun oʻz protsessorlarini taqdim etdi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei toʻliq texnologik mustaqillikka erishish yoʻlida muhim qadam tashlab, shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan ilk oʻz protsessorlari — Kirin XE90 va Kirin X90 Plus modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi chiplar kelgusida HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan noutbuklarning asosiy poydevoriga aylanishi kutilmoqda. Mazkur taqdimot kompaniyaning shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan operatsion tizimini rivojlantirishga bagʻishlangan maxsus tadbirda boʻlib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan yangi turkumdagi Kirin X90 Plus eng yuqori unumdorlikka ega flagman model sifatida eʼtirof etilgan boʻlsa, Kirin XE90 protsessori asosan yuqori energiya samaradorligi va avtonom tarzda uzoq muddat ishlashga moʻljallab ishlab chiqilgan. Huawei nafaqat yangi chiplarni, balki ularga asoslangan ikkita yangi noutbukni ham taqdim etdi. Ushbu qurilmalar joriy yilning 5-avgustidan boshlab savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan.

Yangi noutbuklar va ularning imkoniyatlari

Yangi qurilmalar qatoridan oʻrin olgan flagman va buklanuvchi MateBook Fold Ultimate Design noutbuki quvvatli Kirin X90 Plus protsessori bilan jihozlanadi. Kompaniyaning eng yengil noutbuki deb eʼlon qilingan MateBook Pro S modeli esa tejamkorroq Kirin XE90 bazasida ishlaydi. Garchi qurilmalarning toʻliq texnik tavsilotlari hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, taqdimot davomida Huawei mutaxassislari HarmonyOS muhitida ishlaydigan kompyuterlarda apparat darajasidagi nurlarni kuzatish (Ray Tracing) texnologiyasining imkoniyatlarini amalda namoyish etib berishdi.

Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, Kirin XE90 yangi avlod grafik quyi tizimi va sunʼiy intellekt bloklari bilan taʼminlangan. Ushbu yechimlar mobil Kirin 9030 Pro protsessorining arxitekturasiga asoslangan boʻlishi mumkin. Aynan mazkur SoC avvalroq Maleoon 935 grafik arxitekturasi tufayli Huawei qurilmalariga nurlarni kuzatish funksiyasini olib kelgan edi. Shuningdek, Kirin X90 Plus oddiy Kirin X90 chipiga nisbatan ilgʻor texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi maʼlum qilindi.

Ishlab chiqarish texnologiyasi va bozor istiqbollari

Maʼlumki, oddiy Kirin X90 protsessori SMIC N+2 texnologiyasi yordamida tayyorlangan boʻlib, bu 7 nanometrli sinfga yaqin keladi. Kompaniya yangi chiplarni ishlab chiqarishning aniq texnologik jarayonini sir saqlayotgan boʻlsa-da, soha manbalari Huawei kompaniyasining boshqa yangi SoC modellarida qoʻllanib kelinayotgan yanada zamonaviy SMIC N+3 texnologiyasidan foydalanilayotganini taxmin qilmoqdalar.

Shuni taʼkidlash kerakki, hozircha atigi ikkita yangi protsessor yordamida Huawei kompaniyasi Intel va AMD kabi gigantlarni hatto oʻzining ichki bozorida ham darhol siqib chiqara olmaydi. Biroq, agar Xitoy korporatsiyasi oʻz ishlab chiqarish hajmini muvaffaqiyatli kengaytirsa, yaqin bir necha yil ichida mazkur ikki protsessor ishlab chiqaruvchining mavqeini mahalliy bozorda jiddiy ravishda qiyvratib qoʻyishga uning kuchi yetishi kutilmoqda.

HuaweiProtsessorKirinTexnologiyaNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob