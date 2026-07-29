Huawei kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun oʻz protsessorlarini taqdim etdi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei toʻliq texnologik mustaqillikka erishish yoʻlida muhim qadam tashlab, shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan ilk oʻz protsessorlari — Kirin XE90 va Kirin X90 Plus modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi chiplar kelgusida HarmonyOS operatsion tizimida ishlaydigan noutbuklarning asosiy poydevoriga aylanishi kutilmoqda. Mazkur taqdimot kompaniyaning shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan operatsion tizimini rivojlantirishga bagʻishlangan maxsus tadbirda boʻlib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan yangi turkumdagi Kirin X90 Plus eng yuqori unumdorlikka ega flagman model sifatida eʼtirof etilgan boʻlsa, Kirin XE90 protsessori asosan yuqori energiya samaradorligi va avtonom tarzda uzoq muddat ishlashga moʻljallab ishlab chiqilgan. Huawei nafaqat yangi chiplarni, balki ularga asoslangan ikkita yangi noutbukni ham taqdim etdi. Ushbu qurilmalar joriy yilning 5-avgustidan boshlab savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan.
Yangi noutbuklar va ularning imkoniyatlariYangi qurilmalar qatoridan oʻrin olgan flagman va buklanuvchi MateBook Fold Ultimate Design noutbuki quvvatli Kirin X90 Plus protsessori bilan jihozlanadi. Kompaniyaning eng yengil noutbuki deb eʼlon qilingan MateBook Pro S modeli esa tejamkorroq Kirin XE90 bazasida ishlaydi. Garchi qurilmalarning toʻliq texnik tavsilotlari hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, taqdimot davomida Huawei mutaxassislari HarmonyOS muhitida ishlaydigan kompyuterlarda apparat darajasidagi nurlarni kuzatish (Ray Tracing) texnologiyasining imkoniyatlarini amalda namoyish etib berishdi.
Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, Kirin XE90 yangi avlod grafik quyi tizimi va sunʼiy intellekt bloklari bilan taʼminlangan. Ushbu yechimlar mobil Kirin 9030 Pro protsessorining arxitekturasiga asoslangan boʻlishi mumkin. Aynan mazkur SoC avvalroq Maleoon 935 grafik arxitekturasi tufayli Huawei qurilmalariga nurlarni kuzatish funksiyasini olib kelgan edi. Shuningdek, Kirin X90 Plus oddiy Kirin X90 chipiga nisbatan ilgʻor texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi maʼlum qilindi.
Ishlab chiqarish texnologiyasi va bozor istiqbollariMaʼlumki, oddiy Kirin X90 protsessori SMIC N+2 texnologiyasi yordamida tayyorlangan boʻlib, bu 7 nanometrli sinfga yaqin keladi. Kompaniya yangi chiplarni ishlab chiqarishning aniq texnologik jarayonini sir saqlayotgan boʻlsa-da, soha manbalari Huawei kompaniyasining boshqa yangi SoC modellarida qoʻllanib kelinayotgan yanada zamonaviy SMIC N+3 texnologiyasidan foydalanilayotganini taxmin qilmoqdalar.
Shuni taʼkidlash kerakki, hozircha atigi ikkita yangi protsessor yordamida Huawei kompaniyasi Intel va AMD kabi gigantlarni hatto oʻzining ichki bozorida ham darhol siqib chiqara olmaydi. Biroq, agar Xitoy korporatsiyasi oʻz ishlab chiqarish hajmini muvaffaqiyatli kengaytirsa, yaqin bir necha yil ichida mazkur ikki protsessor ishlab chiqaruvchining mavqeini mahalliy bozorda jiddiy ravishda qiyvratib qoʻyishga uning kuchi yetishi kutilmoqda.
…