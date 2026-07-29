Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydi
Tajribali yarimhimoyachi Jordan Henderson oʻzaro kelishuvga koʻra Brentford klubidagi shartnomasini muddatidan oldin bekor qildi va erkin agent sifatida Chelsiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu kutilmagan transfer Angliya futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi, chunki futbolchi oʻtgan yozda xalqaro maydondan Angliya Premer-ligasiga qaytgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Brentford matbuot xizmati ikki yillik shartnomaning yarimida tomonlar oʻzaro kelishib, hamkorlikni toʻxtatganini rasman tasdiqladi. Yakunlangan mavsum davomida tajribali futbolchi barcha turnirlarda 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining yuqori jismoniy holati va raqobatbardoshligini isbotlay olgandi.
Ixbt.com va taniqli insayder Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jordan Henderson Londonning Chelsi klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolashga kelishib olgan. Tomonlar oʻrtasidagi bitim 2028-yilning iyunigacha amal qilishi kutilmoqda va transfer shu hafta rasman eʼlon qilinadi.
Chelsining tajribaga boʻlgan ehtiyojiSoʻnggi ikki yil davomida yosh futbolchilarga tayanch boʻlib kelgan Chelsi jamoasi tarkibga yetakchilik fazilatiga ega boʻlgan tajribali futbolchilarni qoʻshib olishni maqsad qilgan edi. Murabbiylar shtabi aynan Jordan Henderson kabi sovrinlar yutgan va maydonda ham, uning tashqarisida ham jamoani boshqara oladigan futbolchiga muhtoj edi.
Henderson oʻzining faoliyatidagi Ajax davridan soʻng unga Premyer-ligaga qaytish imkoniyatini taqdim etgani uchun Brentford rahbariyati va murabbiylariga minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi klubda oʻtkazgan davri davomida muhim natijalarga erishilganini va bu jamoaning kelajagi porloqligini taʼkidlab oʻtdi.
«Men Brentfordni katta minnatdorchilik bilan tark etayapman. Klub menga va oilamga ilk kundan boshlab katta gʻamxoʻrlik koʻrsatdi. Premyer-ligaga qaytishim muhim edi va bu imkoniyatni aynan shu jamoa berdi», — deya taʼkidladi yarimhimoyachi.
Muxlislar bilan samimiy xayrlashuvFutbolchi oʻzining avvalgi yillardagi Liverpul bilan bogʻliq tarixiga qaramay, uni iliq kutib olgan Brentford muxlislariga alohida minnatdorchilik izhor qildi. U tribunadagilarning qoʻllab-quvvatlashi mavsum davomida jamoaga katta kuch bagʻishlaganini eʼtirof etdi.
Endilikda Jordan Henderson oʻz faoliyatidagi navbatdagi sahifani Chelsi safida ochadi. Londonliklar tarkibida uning yetakchilik qobiliyati va boy tajribasi jamoaning oldiga qoʻygan maqsadlariga erishishida muhim omil boʻlishi kutilmoqda.
…