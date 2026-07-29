Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydi

·45·Sport
Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydi

Tajribali yarimhimoyachi Jordan Henderson oʻzaro kelishuvga koʻra Brentford klubidagi shartnomasini muddatidan oldin bekor qildi va erkin agent sifatida Chelsiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu kutilmagan transfer Angliya futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi, chunki futbolchi oʻtgan yozda xalqaro maydondan Angliya Premer-ligasiga qaytgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Brentford matbuot xizmati ikki yillik shartnomaning yarimida tomonlar oʻzaro kelishib, hamkorlikni toʻxtatganini rasman tasdiqladi. Yakunlangan mavsum davomida tajribali futbolchi barcha turnirlarda 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining yuqori jismoniy holati va raqobatbardoshligini isbotlay olgandi.

Ixbt.com va taniqli insayder Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jordan Henderson Londonning Chelsi klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolashga kelishib olgan. Tomonlar oʻrtasidagi bitim 2028-yilning iyunigacha amal qilishi kutilmoqda va transfer shu hafta rasman eʼlon qilinadi.

Chelsining tajribaga boʻlgan ehtiyoji

Soʻnggi ikki yil davomida yosh futbolchilarga tayanch boʻlib kelgan Chelsi jamoasi tarkibga yetakchilik fazilatiga ega boʻlgan tajribali futbolchilarni qoʻshib olishni maqsad qilgan edi. Murabbiylar shtabi aynan Jordan Henderson kabi sovrinlar yutgan va maydonda ham, uning tashqarisida ham jamoani boshqara oladigan futbolchiga muhtoj edi.

Henderson oʻzining faoliyatidagi Ajax davridan soʻng unga Premyer-ligaga qaytish imkoniyatini taqdim etgani uchun Brentford rahbariyati va murabbiylariga minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi klubda oʻtkazgan davri davomida muhim natijalarga erishilganini va bu jamoaning kelajagi porloqligini taʼkidlab oʻtdi.

«Men Brentfordni katta minnatdorchilik bilan tark etayapman. Klub menga va oilamga ilk kundan boshlab katta gʻamxoʻrlik koʻrsatdi. Premyer-ligaga qaytishim muhim edi va bu imkoniyatni aynan shu jamoa berdi», — deya taʼkidladi yarimhimoyachi.

Muxlislar bilan samimiy xayrlashuv

Futbolchi oʻzining avvalgi yillardagi Liverpul bilan bogʻliq tarixiga qaramay, uni iliq kutib olgan Brentford muxlislariga alohida minnatdorchilik izhor qildi. U tribunadagilarning qoʻllab-quvvatlashi mavsum davomida jamoaga katta kuch bagʻishlaganini eʼtirof etdi.

Endilikda Jordan Henderson oʻz faoliyatidagi navbatdagi sahifani Chelsi safida ochadi. Londonliklar tarkibida uning yetakchilik qobiliyati va boy tajribasi jamoaning oldiga qoʻygan maqsadlariga erishishida muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Jordan HendersonChelseaBrentfordPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi