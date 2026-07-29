Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!

·25·Sport
Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!

«Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford joriy yozgi transfer oynasida klubini tark etishi mumkin. Ingliz futbolchisining xizmatlariga Saudiya Arabistonining grand klubi «Al-Nasr» tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda.

Zamin.uz ushbu ehtimoliy transfer tafsilotlari, ingliz forvardining o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va bozor qiymati haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

1. «Al-Nasr»dan jiddiy yurish: Muzokaralar faol pallada

Mashhur insayder va jurnalist Pedro Almeyda tomonidan berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi Markus Reshford transferini amalga oshirish bo‘yicha faol muzokaralar olib bormoqda.

Saudiyaliklar ingliz hujumchisini o‘z tarkibiga qo‘shib olish orqali hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.

Insayder Pedro Almeyda xabaridan:

«Saudiya Arabistonining "Al-Nasr" klubi Markus Reshfordning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda va angliyalik futbolchini qo‘lga kiritish bo‘yicha faol muzokaralarni davom ettirmoqda.»

2. «Barselona»dagi yorqin mavsum va amaldagi shartnoma

Markus Reshford «Manchester Yunayted» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Uning «qizil iblislar» bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2028 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.

O‘tgan mavsumni hujumchi Ispaniyaning «Barselona» klubi safida ijara asosida o‘tkazdi va Kataloniya klubi tarkibida juda mazmunli o‘yin namoyish etdi:

  • Musobaqalardagi o‘yinlar soni: 49 ta o‘yin;

  • Urilgan gollar: 14 ta gol;

  • Golli uzatmalar: 14 ta assist.

No‘fuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Reshfordning bozor qiymati 40 million yevro atrofida baholanmoqda.

Markus Reshford va uning ehtimoliy transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Markus Reshford (Angliya)

Tegishli klubi

«Manchester Yunayted» (shartnoma 2028 yil 30 iyungacha)

Qiziqish bildirayotgan klub

«Al-Nasr» (Saudiya Arabistoni)

O‘tgan mavsumdagi klubi

«Barselona» (ijarada)

Statistikasi («Barselona»da)

49 ta o‘yin, 14 ta gol, 14 ta golli uzatma

Bozor qiymati (Transfermarkt)

~40 million yevro

Asosiy manba

Jurnalist Pedro Almeyda

Markus Reshfordning Saudiya Arabistoniga ko‘chib o‘tishi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Markus Reshford Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubiga o‘tgani ma’qulmi yoki u Yevropa futbolida qolishi kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Marcus RashfordManchester UnitedAl-NassrBarcelonaPedro Almeida
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59Robert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiRobert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiBugun, 18:56Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiJob Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdiBugun, 18:34Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiTottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiBugun, 18:15Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaArsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaBugun, 18:11Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi