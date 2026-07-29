Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!
«Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford joriy yozgi transfer oynasida klubini tark etishi mumkin. Ingliz futbolchisining xizmatlariga Saudiya Arabistonining grand klubi «Al-Nasr» tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda.
Zamin.uz ushbu ehtimoliy transfer tafsilotlari, ingliz forvardining o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va bozor qiymati haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.
1. «Al-Nasr»dan jiddiy yurish: Muzokaralar faol pallada
Mashhur insayder va jurnalist Pedro Almeyda tomonidan berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi Markus Reshford transferini amalga oshirish bo‘yicha faol muzokaralar olib bormoqda.
Saudiyaliklar ingliz hujumchisini o‘z tarkibiga qo‘shib olish orqali hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan.
Insayder Pedro Almeyda xabaridan:
«Saudiya Arabistonining "Al-Nasr" klubi Markus Reshfordning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda va angliyalik futbolchini qo‘lga kiritish bo‘yicha faol muzokaralarni davom ettirmoqda.»
2. «Barselona»dagi yorqin mavsum va amaldagi shartnoma
Markus Reshford «Manchester Yunayted» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Uning «qizil iblislar» bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2028 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.
O‘tgan mavsumni hujumchi Ispaniyaning «Barselona» klubi safida ijara asosida o‘tkazdi va Kataloniya klubi tarkibida juda mazmunli o‘yin namoyish etdi:
Musobaqalardagi o‘yinlar soni: 49 ta o‘yin;
Urilgan gollar: 14 ta gol;
Golli uzatmalar: 14 ta assist.
No‘fuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Reshfordning bozor qiymati 40 million yevro atrofida baholanmoqda.
Markus Reshford va uning ehtimoliy transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Markus Reshford (Angliya)
Tegishli klubi
«Manchester Yunayted» (shartnoma 2028 yil 30 iyungacha)
Qiziqish bildirayotgan klub
«Al-Nasr» (Saudiya Arabistoni)
O‘tgan mavsumdagi klubi
«Barselona» (ijarada)
Statistikasi («Barselona»da)
49 ta o‘yin, 14 ta gol, 14 ta golli uzatma
Bozor qiymati (Transfermarkt)
~40 million yevro
Asosiy manba
Jurnalist Pedro Almeyda
Markus Reshfordning Saudiya Arabistoniga ko‘chib o‘tishi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Markus Reshford Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubiga o‘tgani ma’qulmi yoki u Yevropa futbolida qolishi kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…