Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandi

·0·Sport
Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandi

Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) milliy jamoa boshqaruviga afsonaviy Zinedin Zidan tayinlanganini nishonlash maqsadida jamoaning yangilangan logotipini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Bu qadam mamlakat futbolida yangi sahifa ochilganining ramziy ma’nosi hisoblanadi.

Zamin.uz ushbu tarixiy tayinlov, yangi emblemadagi o‘zgarishlar va fransuz futbolidagi so‘nggi islohotlar tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Gall xo‘rozi saqlandi, ammo «France» yozuvi paydo bo‘ldi

Yangi emblemaning markaziy elementi — Fransiyaning an’anaviy ramzi hisoblangan gall xo‘rozi o‘z o‘rnida saqlab qolingan. Biroq, dizaynga sezilarli o‘zgarishlar kiritilgan:

  • Yangi yozuv: Logotipning pastki qismiga mamlakat nomini anglatuvchi «France» yozuvi qo‘shilgan. Bu milliy hududiy mansublikni yanada yaqqolroq ifodalashga xizmat qiladi.

  • FFF qisqartmasi: Federatsiya nomining qisqartmasi (FFF — Fédération Française de Football) avvalgi logotipga nisbatan ancha kichraytirilgan va kamtarroq pozitsiyaga o‘tkazilgan.

Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasining oxirgi logotipi 2018 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy g‘alabadan keyin yangilangandi. O‘shanda emblema ustiga ikkinchi jahon chempionligini ifodalovchi ikkinchi oltin yulduz qo‘shilgan edi. Yangi emblemada ham ushbu ikki yulduz o‘z joyida qolgan.

Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandi

2. Zinedin Zidan: 4 yillik shartnoma va Deshamning vorisi

Fransiya futbol federatsiyasi Zinedin Zidan bilan 4 yillik shartnoma imzolanganini rasman e’lon qildi. Ushbu kelishuvga ko‘ra, Zidan jamoani 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar boshqarishi kutilmoqda.

Zidan bu lavozimda 2012 yildan buyon — roppa-rosa 14 yil davomida milliy jamoani muvaffaqiyatli boshqarib kelgan Dide Deshamning o‘rnini egalladi. Desham qo‘l ostida fransuzlar 2018 yilda Jahon chempioni, 2021 yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lishgan, shuningdek, Yevro-2016 va JCH-2022 finallariga qadar yetib borishgan edi.

Fransiya milliy jamoasidagi o‘zgarishlar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Yangi bosh murabbiy

Zinedin Zidan (Fransiya)

Shartnoma muddati

4 yil (2030 yilgacha)

Sobiq bosh murabbiy

Dide Desham (2012–2026)

Yangi logotip ramzi

Gall xo‘rozi saqlangan

Logotipdagi yangilik

«France» yozuvi qo‘shilgan

Logotipdagi o‘zgarish

FFF qisqartmasi kichraytirilgan

Yulduzlar soni

Ikkita (1998, 2018 chempionliklari uchun)

Zinedin Zidanning Fransiya milliy jamoasiga qaytishi va yangi logotipning taqdim etilishi jahon futbolidagi eng yirik voqealardan biridir.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya milliy jamoasi 2030 yilgi Jahon chempionatida uchinchi chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? Yangi logotip dizayni sizga yoqdimi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiBugun, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiBugun, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaBugun, 22:12Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorBugun, 21:53Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaNacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaBugun, 21:17Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi