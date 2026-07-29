Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandi
Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) milliy jamoa boshqaruviga afsonaviy Zinedin Zidan tayinlanganini nishonlash maqsadida jamoaning yangilangan logotipini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Bu qadam mamlakat futbolida yangi sahifa ochilganining ramziy ma’nosi hisoblanadi.
Zamin.uz ushbu tarixiy tayinlov, yangi emblemadagi o‘zgarishlar va fransuz futbolidagi so‘nggi islohotlar tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Gall xo‘rozi saqlandi, ammo «France» yozuvi paydo bo‘ldi
Yangi emblemaning markaziy elementi — Fransiyaning an’anaviy ramzi hisoblangan gall xo‘rozi o‘z o‘rnida saqlab qolingan. Biroq, dizaynga sezilarli o‘zgarishlar kiritilgan:
Yangi yozuv: Logotipning pastki qismiga mamlakat nomini anglatuvchi «France» yozuvi qo‘shilgan. Bu milliy hududiy mansublikni yanada yaqqolroq ifodalashga xizmat qiladi.
FFF qisqartmasi: Federatsiya nomining qisqartmasi (FFF — Fédération Française de Football) avvalgi logotipga nisbatan ancha kichraytirilgan va kamtarroq pozitsiyaga o‘tkazilgan.
Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasining oxirgi logotipi 2018 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy g‘alabadan keyin yangilangandi. O‘shanda emblema ustiga ikkinchi jahon chempionligini ifodalovchi ikkinchi oltin yulduz qo‘shilgan edi. Yangi emblemada ham ushbu ikki yulduz o‘z joyida qolgan.
2. Zinedin Zidan: 4 yillik shartnoma va Deshamning vorisi
Fransiya futbol federatsiyasi Zinedin Zidan bilan 4 yillik shartnoma imzolanganini rasman e’lon qildi. Ushbu kelishuvga ko‘ra, Zidan jamoani 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar boshqarishi kutilmoqda.
Zidan bu lavozimda 2012 yildan buyon — roppa-rosa 14 yil davomida milliy jamoani muvaffaqiyatli boshqarib kelgan Dide Deshamning o‘rnini egalladi. Desham qo‘l ostida fransuzlar 2018 yilda Jahon chempioni, 2021 yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lishgan, shuningdek, Yevro-2016 va JCH-2022 finallariga qadar yetib borishgan edi.
Fransiya milliy jamoasidagi o‘zgarishlar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Yangi bosh murabbiy
Zinedin Zidan (Fransiya)
Shartnoma muddati
4 yil (2030 yilgacha)
Sobiq bosh murabbiy
Dide Desham (2012–2026)
Yangi logotip ramzi
Gall xo‘rozi saqlangan
Logotipdagi yangilik
«France» yozuvi qo‘shilgan
Logotipdagi o‘zgarish
FFF qisqartmasi kichraytirilgan
Yulduzlar soni
Ikkita (1998, 2018 chempionliklari uchun)
Zinedin Zidanning Fransiya milliy jamoasiga qaytishi va yangi logotipning taqdim etilishi jahon futbolidagi eng yirik voqealardan biridir.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya milliy jamoasi 2030 yilgi Jahon chempionatida uchinchi chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? Yangi logotip dizayni sizga yoqdimi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!
…