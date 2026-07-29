Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdi

·29·Sport
Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdi

Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodrining transferini amalga oshirish yo‘lida ulkan qadam tashladi. «Qirollik klubi» futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib oldi. Bu xabar sport olamini larzaga soldi va transfer oynasining eng yirik kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz nufuzli insayderlar ma’lumotiga tayangan holda ushbu sensatsion xabar tafsilotlari va transferning amalga oshish ehtimoli haqida xabar beradi.

1. Morettoning bayonoti va «Real»ning muhim ustunligi

Jurnalist Matteo Moretto Radio Marca efirida ma’lum qilishicha, tomonlar barcha shaxsiy shartlar, jumladan maosh, shartnoma muddati va bonuslar bo‘yicha yakuniy va to‘liq kelishuvga erishgan. Futbolchining o‘zi Madridga ko‘chib o‘tishga tayyor va bu transferni amalga oshirish niyatida ekanligini bildirgan.

Ushbu kelishuv «Real» uchun «Manchester Siti» bilan olib borayotgan muzokaralarda juda muhim ustunlik beradi. Endilikda «qirollik klubi» Angliya chempioni bilan transfer summasi bo‘yicha kelishuvga erishishga e’tibor qaratishi mumkin. Futbolchining o‘zi transferga rozi bo‘lgani sababli, «Siti» rahbariyati muzokaralarda ko‘proq yon berishga majbur bo‘lishi mumkin.

2. Transfer summasi va muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi

Eslatib o‘tamiz, avvalroq «Real» Rodrini 40–50 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Bu summa jahonning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri uchun juda past ko‘rinishi mumkin, ammo Rodrining «Manchester Siti» bilan shartnomasi yakuniga yetayotgani va uning transferga roziligi bu summani reallikka yaqinlashtirishi mumkin.

Manbalarning ta’kidlashicha, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirgan. «Real» tezroq kelishuvga erishish va Rodrini mavsumga tayyorgarlik jarayoniga jalb qilishni maqsad qilgan.

Rodri transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Rodri (Rodrigo Ernandes, 30 yosh, Ispaniya)

Joriy klubi

«Manchester Siti» (Angliya)

Da’vogar klub

«Real Madrid» (Ispaniya)

Shaxsiy shartnoma

To‘liq kelishilgan (yakuniy kelishuv)

Futbolchining xohishi

Transferni amalga oshirishni xohlaydi

Rejalashtirilgan summa

40–50 million yevro

Muzokaralar bosqichi

Hal qiluvchi (oxirgi palla)

Asosiy insayder

Matteo Moretto (Radio Marca)

«Real Madrid» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli kelishuv yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Futbolchining Madridga qaytishga roziligi va «qirollik klubi»ning qat’iy niyati transferning amalga oshishiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarimhimoya chizig‘ini yanada kuchaytira oladimi? Uning Madridga qaytishi Ispaniya futboliga qanday ta’sir qiladi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!

Real MadridRodriManchester CityIspaniyaMatteo Moretto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiBugun, 22:54Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiBugun, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaBugun, 22:12Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorBugun, 21:53Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaNacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaBugun, 21:17Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi