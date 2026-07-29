Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdi
Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» va Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Rodrining transferini amalga oshirish yo‘lida ulkan qadam tashladi. «Qirollik klubi» futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib oldi. Bu xabar sport olamini larzaga soldi va transfer oynasining eng yirik kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.
Zamin.uz nufuzli insayderlar ma’lumotiga tayangan holda ushbu sensatsion xabar tafsilotlari va transferning amalga oshish ehtimoli haqida xabar beradi.
1. Morettoning bayonoti va «Real»ning muhim ustunligi
Jurnalist Matteo Moretto Radio Marca efirida ma’lum qilishicha, tomonlar barcha shaxsiy shartlar, jumladan maosh, shartnoma muddati va bonuslar bo‘yicha yakuniy va to‘liq kelishuvga erishgan. Futbolchining o‘zi Madridga ko‘chib o‘tishga tayyor va bu transferni amalga oshirish niyatida ekanligini bildirgan.
Ushbu kelishuv «Real» uchun «Manchester Siti» bilan olib borayotgan muzokaralarda juda muhim ustunlik beradi. Endilikda «qirollik klubi» Angliya chempioni bilan transfer summasi bo‘yicha kelishuvga erishishga e’tibor qaratishi mumkin. Futbolchining o‘zi transferga rozi bo‘lgani sababli, «Siti» rahbariyati muzokaralarda ko‘proq yon berishga majbur bo‘lishi mumkin.
2. Transfer summasi va muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq «Real» Rodrini 40–50 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Bu summa jahonning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri uchun juda past ko‘rinishi mumkin, ammo Rodrining «Manchester Siti» bilan shartnomasi yakuniga yetayotgani va uning transferga roziligi bu summani reallikka yaqinlashtirishi mumkin.
Manbalarning ta’kidlashicha, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirgan. «Real» tezroq kelishuvga erishish va Rodrini mavsumga tayyorgarlik jarayoniga jalb qilishni maqsad qilgan.
Rodri transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Rodri (Rodrigo Ernandes, 30 yosh, Ispaniya)
Joriy klubi
«Manchester Siti» (Angliya)
Da’vogar klub
«Real Madrid» (Ispaniya)
Shaxsiy shartnoma
To‘liq kelishilgan (yakuniy kelishuv)
Futbolchining xohishi
Transferni amalga oshirishni xohlaydi
Rejalashtirilgan summa
40–50 million yevro
Muzokaralar bosqichi
Hal qiluvchi (oxirgi palla)
Asosiy insayder
Matteo Moretto (Radio Marca)
«Real Madrid» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli kelishuv yozgi transfer oynasining eng yirik voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Futbolchining Madridga qaytishga roziligi va «qirollik klubi»ning qat’iy niyati transferning amalga oshishiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Rodri «Real Madrid» yarimhimoya chizig‘ini yanada kuchaytira oladimi? Uning Madridga qaytishi Ispaniya futboliga qanday ta’sir qiladi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!
…