Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostonada boshlangan uchinchi «Kelajak o‘yinlari» xalqaro musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. «Baris Arena»dagi yirik shou an’anaviy sport, kibersport va zamonaviy texnologiyalar bir maydonda qanday birlashishini namoyish qildi.
Bu galgi turnir O‘zbekiston uchun ham alohida ahamiyatga ega: mamlakat vakillari bir nechta fijital yo‘nalishda sovrinlar uchun kurashadi. Endi asosiy e’tibor raqamli mahoratni jismoniy tayyorgarlik bilan uyg‘unlashtira oladigan sportchilarga qaratiladi.
Marosimda to‘rt davlat rahbari qatnashdi
Ochilish marosimi Ostona shahridagi «Baris Arena» muz saroyida bo‘lib o‘tdi.
Tadbirda:
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev;
Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart To‘qayev;
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov;
Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon;
boshqa xorijiy mehmonlar va rasmiy delegatsiyalar ishtirok etdi.
Marosim qatnashchilariga Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning videomurojaati ham namoyish qilindi.
Shavkat Mirziyoyev musobaqa ishtirokchilarini qutlab, ularga bellashuvlarda muvaffaqiyat tiladi.
«Fijital sport» oddiy kibersportdan nimasi bilan farq qiladi?
«Fijital» atamasi ingliz tilidagi physical va digital so‘zlarining birlashuvidan hosil bo‘lgan. Bunday musobaqada ishtirokchilar faqat kompyuter yoki mobil qurilma qarshisida o‘tirmaydi.
Ular odatda ikki bosqichda bellashadi:
sport turining raqamli versiyasida;
xuddi shu yoki unga yaqin jismoniy yo‘nalishda.
Masalan, fijital futbolda jamoalar avval virtual futbol o‘ynaydi, keyin esa haqiqiy maydonda kuch sinashadi. Yakuniy natija har ikki bosqichdagi ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda aniqlanadi. Fijital basketbol va jang yo‘nalishlarida ham shunga o‘xshash tamoyil qo‘llanadi.
Bu format ishtirokchidan bir vaqtning o‘zida:
tezkor fikrlash;
taktik mahorat;
kompyuter o‘yinlaridagi aniqlik;
chidamlilik;
kuch va harakat tezligini talab qiladi.
Ostonaga qancha ishtirokchi keldi?
«Kelajak o‘yinlari — 2026» musobaqasi 29 iyuldan 9 avgustgacha davom etadi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, unda 50 dan ortiq mamlakat vakillari bo‘lgan 800 nafardan ziyod sportchi va kibersportchi ishtirok etadi.
Turnir dasturiga sakkizta asosiy yo‘nalish kiritilgan:
Yo‘nalish
Mazmuni
Fijital futbol
Virtual va an’anaviy futbol
Fijital basketbol
Raqamli o‘yin va haqiqiy maydon
Fijital raqs
Ritm o‘yini va jonli chiqish
Fijital shuter
Kibersport va jismoniy taktik bosqich
Fijital jang
Video o‘yin va yakkakurash
Dota 2
Kompyuterdagi MOBA bellashuvi
Mobile Legends
Mobil kibersport
PUBG
«Qirollik jangi» formati
Musobaqalar Ostonadagi to‘rtta yirik sport majmuasida o‘tkaziladi. Ular qatorida «Baris Arena», Qazaqstan yengil atletika majmuasi, Jaqsiliq Үshkempіrov nomidagi yakkakurash saroyi va Beeline Arena bor.
Turnirning umumiy mukofot jamg‘armasi 4,75 million dollarni tashkil etadi.
O‘zbekiston sportchilari qaysi yo‘nalishlarda qatnashadi?
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston vakillari:
fijital futbol;
lazertag bilan bog‘liq taktik bellashuv;
fijital raqs yo‘nalishlarida ishtirok etadi.
Bu sportchilar uchun faqat medal olish imkoniyati emas. Ular xalqaro maydonda yangi formatda tajriba to‘plab, raqamli va an’anaviy sport o‘rtasidagi raqobatga moslashishi kerak bo‘ladi.
Fijital futbolda o‘yinchining kompyuterdagi texnikasi haqiqiy maydondagi tezlik va jismoniy tayyorgarlik bilan tasdiqlanadi. Raqs yo‘nalishida esa ritmni raqamli muhitda his qilish va sahnada harakatlar bilan ifodalash talab etiladi.
Nega bu turnir yoshlarga qaratilgan?
«Kelajak o‘yinlari» g‘oyasining asosiy maqsadlaridan biri yoshlarni virtual muhitdan an’anaviy sportga jalb qilishdir.
Bugungi avlod raqamli o‘yinlar va texnologiyalar bilan birga ulg‘aymoqda. Fijital format esa ularning kibersportga bo‘lgan qiziqishini jismoniy faollik bilan bog‘lashga harakat qiladi.
Bu yondashuv:
kompyuter o‘yinlarini faol harakat bilan birlashtirish;
yoshlarda jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirish;
yangi sport kasblarini yaratish;
murabbiylik va hakamlik tizimini kengaytirish;
sportga texnologiyalarni keng joriy qilish imkonini beradi.
Ostonada o‘tkazilgan fijital sport sammitida ham sport va texnologiyalar sohasidagi vazirlar, diplomatlar hamda mutaxassislar ushbu yo‘nalishning istiqbollarini muhokama qildi.
Uch yilda uchta yirik mezbon
«Kelajak o‘yinlari» qisqa vaqt ichida turli mamlakatlarda o‘tkaziladigan xalqaro musobaqaga aylandi.
Birinchi turnir 2024 yilda Rossiyaning Qozon shahrida bo‘lib o‘tdi. O‘sha ochilish marosimida Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etgan va O‘zbekiston vakillari bir nechta yo‘nalishda kuch sinashgan edi.
Ikkinchi musobaqa 2025 yil dekabrida Abu-Dabida tashkil etildi. Unda fijital futboldan tortib dronlar poygasi va robotlar jangigacha bo‘lgan 11 ta yo‘nalish taqdim etildi.
Uchinchi turnir esa Ostonada o‘tkazilmoqda. Musobaqaning yil sayin boshqa mamlakatga ko‘chishi fijital sportning xalqaro qamrovi kengayayotganini ko‘rsatadi.
Ochilish marosimida texnologiya asosiy sahnaga chiqdi
«Baris Arena»dagi tantanali dasturda sun’iy intellekt yordamidagi grafika, katta LED installyatsiyalar, lazer va yorug‘lik effektlari hamda robotlashtirilgan elementlardan foydalanilishi rejalashtirilgan edi.
Tomoshabinlarga fijital sportning asosiy mazmuni sahnaviy chiqishlar orqali tushuntirildi. Ya’ni raqamli bellashuv jismoniy harakatning o‘rnini bosmaydi — aksincha, u bilan birlashadi.
Shu ma’noda «Kelajak o‘yinlari» faqat sport musobaqasi emas. U texnologiyalar inson harakati, strategiyasi va ijodkorligi bilan qanday uyg‘unlashishi mumkinligini ko‘rsatuvchi tajriba maydoni hamdir.
Asosiy xulosa
Shavkat Mirziyoyevning Ostonadagi ochilish marosimida ishtirok etishi O‘zbekistonning yangi sport yo‘nalishlariga qiziqishi ortib borayotganini ko‘rsatadi.
Fijital sport hali an’anaviy futbol yoki yengil atletika kabi keng ommalashgan emas. Ammo texnologiyalar ta’siri kuchayib borayotgan bir paytda bu format yoshlar sportining istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylanishi mumkin.
Endi O‘zbekiston muxlislari uchun asosiy intriga — mamlakat vakillari raqamli mahorat va jismoniy tayyorgarlikni birlashtirgan ushbu bellashuvlarda qanday natija qayd etishida.
…