Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqda
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi oʻzining oʻzi boshqariladigan avtomobillarini yana tezurar yoʻllarga – avtomagistrallarga qaytara boshladi. Ushbu xizmat yuqori tezlikdagi qatnov qismlarida, xususan, taʼmirlash hududlari yaqinida avtomobillarning xatti-harakatlari sababli ikki oydan koʻproq vaqt oldin toʻxtatilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, kompaniya ushbu qaror haqida oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida eʼlon qilgan. Unga koʻra, avtomagistral yoʻnalishlari bosqichma-bosqich tiklanib, dastlab kompaniyaning ilk drayversiz xizmat koʻrsatish bozori boʻlgan Feniks shahrida ish boshlaydi. Shuningdek, yaqin kunlarda Los-Anjeles va San-Fransisko koʻrfazi hududida ham shunday xizmatlar tiklanishi kutilmoqda.
Dasturiy taʼminot yangilanishi va xavfsizlikWaymo rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, muhandislar avtomagistrallardagi yoʻlsozlik va qurilish maydonchalari atrofida harakatlanish samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim dasturiy taʼminot yangilanishlarini amalga oshirgan. Yangi tizim sahna tanib olish va marshrutlash imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilagan boʻlib, bu murakkab uchastkalarda xavfsizlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Avtomagistrallardagi harakatning vaqtincha toʻxtatilishi va uning qayta tiklanishi mamlakatda avtonom taksi operatorlariga nisbatan eʼtibor kuchaygan davrga toʻgʻri keldi. Xususan, oʻzi boshqariladigan mashinalarning tirbandliklar va favqulodda xizmat xodimlari yaqinida qanday harakatlanishi jamoatchilik va tartibga soluvchi organlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda.
Qaytarib olish va tartibga solish choralariWaymo oʻtgan yilning noyabr oyida San-Fransisko, Feniks va Los-Anjelesda yoʻlovchilarga qisqa safar vaqtlari va aeroportlarga tezroq yetib borish imkoniyatini taqdim etish maqsadida magistral yoʻllardan foydalana boshlagan edi. Biroq joriy yilning may oyida bu yoʻnalishlar toʻsatdan yopilib qoldi va ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻldi.
Keyinchalik iyun oyida taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga koʻra, Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasiga avtomobillarning taʼmirlanayotgan yoʻl qismlariga kirib qolishi bilan bogʻliq kamida 13 ta holat aniqlangani sababli 4 mingga yaqin robotaksi ixtiyoriy ravishda chaqirib olingan edi. Kompaniya vakillari ushbu hodisalar vaqtida hech qanday jarohatlar yoki toʻqnashuvlar qayd etilmaganini maʼlum qilgan.
Hozirgi vaqtda amalga oshirilgan yangilanishlar va takomillashtirilgan texnik yechimlar Waymo uchun ushbu xizmatni xavfsiz tarzda kengaytirish hamda bozor mavqeini mustahkamlash imkonini bermoqda. Avtonom transport vositalarining kelajagi va ularning shahar infratuzilmasiga moslashuvi esa butun texnologiya olami uchun muhim sinov boʻlib qolmoqda.
…