Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqda

·0·Texno
Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqda

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi oʻzining oʻzi boshqariladigan avtomobillarini yana tezurar yoʻllarga – avtomagistrallarga qaytara boshladi. Ushbu xizmat yuqori tezlikdagi qatnov qismlarida, xususan, taʼmirlash hududlari yaqinida avtomobillarning xatti-harakatlari sababli ikki oydan koʻproq vaqt oldin toʻxtatilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, kompaniya ushbu qaror haqida oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida eʼlon qilgan. Unga koʻra, avtomagistral yoʻnalishlari bosqichma-bosqich tiklanib, dastlab kompaniyaning ilk drayversiz xizmat koʻrsatish bozori boʻlgan Feniks shahrida ish boshlaydi. Shuningdek, yaqin kunlarda Los-Anjeles va San-Fransisko koʻrfazi hududida ham shunday xizmatlar tiklanishi kutilmoqda.

Dasturiy taʼminot yangilanishi va xavfsizlik

Waymo rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, muhandislar avtomagistrallardagi yoʻlsozlik va qurilish maydonchalari atrofida harakatlanish samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim dasturiy taʼminot yangilanishlarini amalga oshirgan. Yangi tizim sahna tanib olish va marshrutlash imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilagan boʻlib, bu murakkab uchastkalarda xavfsizlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Avtomagistrallardagi harakatning vaqtincha toʻxtatilishi va uning qayta tiklanishi mamlakatda avtonom taksi operatorlariga nisbatan eʼtibor kuchaygan davrga toʻgʻri keldi. Xususan, oʻzi boshqariladigan mashinalarning tirbandliklar va favqulodda xizmat xodimlari yaqinida qanday harakatlanishi jamoatchilik va tartibga soluvchi organlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda.

Qaytarib olish va tartibga solish choralari

Waymo oʻtgan yilning noyabr oyida San-Fransisko, Feniks va Los-Anjelesda yoʻlovchilarga qisqa safar vaqtlari va aeroportlarga tezroq yetib borish imkoniyatini taqdim etish maqsadida magistral yoʻllardan foydalana boshlagan edi. Biroq joriy yilning may oyida bu yoʻnalishlar toʻsatdan yopilib qoldi va ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻldi.

Keyinchalik iyun oyida taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga koʻra, Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasiga avtomobillarning taʼmirlanayotgan yoʻl qismlariga kirib qolishi bilan bogʻliq kamida 13 ta holat aniqlangani sababli 4 mingga yaqin robotaksi ixtiyoriy ravishda chaqirib olingan edi. Kompaniya vakillari ushbu hodisalar vaqtida hech qanday jarohatlar yoki toʻqnashuvlar qayd etilmaganini maʼlum qilgan.

Hozirgi vaqtda amalga oshirilgan yangilanishlar va takomillashtirilgan texnik yechimlar Waymo uchun ushbu xizmatni xavfsiz tarzda kengaytirish hamda bozor mavqeini mustahkamlash imkonini bermoqda. Avtonom transport vositalarining kelajagi va ularning shahar infratuzilmasiga moslashuvi esa butun texnologiya olami uchun muhim sinov boʻlib qolmoqda.

WaymoRobotaksiAvtotransportTexnologiyaAvtomagistral
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiBugun, 22:58Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiFerrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiBugun, 22:55Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob