Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdi

·0·Texno
Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronomlar kosmik teleskopi yordamida oʻta istiqbolli deb topilgan ikkita obyekt atrofida yulduzlar energiyasini yutuvchi faraziy megatuzilmalar — Dayson sferalari mavjud emasligini isbotladilar. "Gefest" (Project Hephaistos) loyihasining toʻrtinchi bosqichida tadqiqotchilar oʻzga sayyoraliklar texnologiyalarining chiqindi issiqligiga oʻxshash ortiqcha infraqizil nurlanish aslida osmon jismlarining fon galaktikalaridan kelib chiqishini aniqladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) teleskopi past burchakli aniqligi tufayli ikkita sovuq qizil mitti yulduzda oʻrta infraqizil diapazonlarda anomal issiqlik ortiqchiligini qayd etgan edi. "Gefest" guruhi termodinamika qonunlariga koʻra yorugʻlikni yutuvchi har qanday megatuzilma uni infraqizil nurlanish sifatida qaytadan tarqatishi kerakligidan kelib chiqib, besh million obyekt orasidan ushbu yulduzlarni tanlab olgan edi.

Optik illyuziya sabablari

WISE teleskopi tasvirlarining xiralashishi natijasida yulduz va galaktika bitta manbaga qoʻshilib ketgan va bu texnologik markerlar mavjudligi haqidagi optik illyuziyani yuzaga keltirgan edi. Biroq James Webb (JWST) bortidagi oʻrta infraqizil diapazon moslamasi (MIRI) yuqori aniqlikda infraqizil oqim yulduzlarning oʻzidan emas, balki ulardan taxminan 1 burchak soniya masofada joylashgan obyektlardan tarqalayotganini koʻrsatdi.

D nomzod boʻyicha fondagi obyekt Hot Dust-Obscured Galaxy (Hot DOG) turiga mansub noyob galaktika boʻlib chiqdi. Uning spektri Olamning kengayishi tufayli qizil siljish taxminan 0,922 ga teng ekanini koʻrsatdi. Oʻta massive qora tuynuk tomonidan qizdirilgan ushbu galaktikaning faol markazi ulkan chang bulutlarini 92 kelvingacha qizdirib, oʻziga xos signalni bergan.

E nomzod va murakkab fon tuzilmalari

E nomzod boʻyicha vaziyat yanada murakkabroq boʻlib chiqdi: uning fondagi obyekti qizil siljishi taxminan 0,410 boʻlgan, chang bilan qoplangan va jadal yulduz hosil qiluvchi galaktikadir. Bu yerda chang 67 kelvingacha qizigan boʻlib, galaktikaning yorqin tugunlaridan biri yulduzning holatiga deyarli mukammal darajada mos kelgan va uning 10 hamda 15 mikrometr uzunlikdagi toʻlqinlardagi nurini toʻliq yutib yuborgan.

Signallarning aralashib ketishidan yulduzning oʻz oqimini ajratib olish uchun astrofiziklar JWST ning difraksion nurlarini — teleskop suratlarida yulduzlarga mashhur tikanli koʻrinish beruvchi uzun nurlarni tahlil qilishga majbur boʻldilar. Garchi oʻzga sayyoraliklar sivilizatsiyasi izlari tasdiqlanmagan boʻlsa-da, bu tadqiqot astronomiyaga kosmik xalalarni kesib tashlash uchun qatʼiy usulni taqdim etdi.

Kelgusida Dayson sferalarini qidirish ishlarida optik va infraqizil maʼlumotlar orasidagi markazlar siljishini dastlabki bosqichda tahlil qilish hamda fon galaktikalarini istisno qilish uchun radiointerferometriyadan foydalanish taklif etilmoqda. Aniqlangan tizimlar galaktikadan tashqari astronomiya uchun ham katta qimmatga ega boʻlib, yorqin infraqizil galaktikalarga yaqin joylashgan M-mittilar kelgusida yerusti rasadxonalarining Extremely Large Telescope (ELT) kabi teleskoplari uchun tabiiy tayanch yulduz vazifasini bajarishi mumkin.

Jeyms UebbDayson sferasiAstronomiyaIlmiy kashfiyotKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaBugun, 22:55Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiFerrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiBugun, 22:55Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob