Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdi
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronomlar kosmik teleskopi yordamida oʻta istiqbolli deb topilgan ikkita obyekt atrofida yulduzlar energiyasini yutuvchi faraziy megatuzilmalar — Dayson sferalari mavjud emasligini isbotladilar. "Gefest" (Project Hephaistos) loyihasining toʻrtinchi bosqichida tadqiqotchilar oʻzga sayyoraliklar texnologiyalarining chiqindi issiqligiga oʻxshash ortiqcha infraqizil nurlanish aslida osmon jismlarining fon galaktikalaridan kelib chiqishini aniqladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) teleskopi past burchakli aniqligi tufayli ikkita sovuq qizil mitti yulduzda oʻrta infraqizil diapazonlarda anomal issiqlik ortiqchiligini qayd etgan edi. "Gefest" guruhi termodinamika qonunlariga koʻra yorugʻlikni yutuvchi har qanday megatuzilma uni infraqizil nurlanish sifatida qaytadan tarqatishi kerakligidan kelib chiqib, besh million obyekt orasidan ushbu yulduzlarni tanlab olgan edi.
Optik illyuziya sabablariWISE teleskopi tasvirlarining xiralashishi natijasida yulduz va galaktika bitta manbaga qoʻshilib ketgan va bu texnologik markerlar mavjudligi haqidagi optik illyuziyani yuzaga keltirgan edi. Biroq James Webb (JWST) bortidagi oʻrta infraqizil diapazon moslamasi (MIRI) yuqori aniqlikda infraqizil oqim yulduzlarning oʻzidan emas, balki ulardan taxminan 1 burchak soniya masofada joylashgan obyektlardan tarqalayotganini koʻrsatdi.
D nomzod boʻyicha fondagi obyekt Hot Dust-Obscured Galaxy (Hot DOG) turiga mansub noyob galaktika boʻlib chiqdi. Uning spektri Olamning kengayishi tufayli qizil siljish taxminan 0,922 ga teng ekanini koʻrsatdi. Oʻta massive qora tuynuk tomonidan qizdirilgan ushbu galaktikaning faol markazi ulkan chang bulutlarini 92 kelvingacha qizdirib, oʻziga xos signalni bergan.
E nomzod va murakkab fon tuzilmalariE nomzod boʻyicha vaziyat yanada murakkabroq boʻlib chiqdi: uning fondagi obyekti qizil siljishi taxminan 0,410 boʻlgan, chang bilan qoplangan va jadal yulduz hosil qiluvchi galaktikadir. Bu yerda chang 67 kelvingacha qizigan boʻlib, galaktikaning yorqin tugunlaridan biri yulduzning holatiga deyarli mukammal darajada mos kelgan va uning 10 hamda 15 mikrometr uzunlikdagi toʻlqinlardagi nurini toʻliq yutib yuborgan.
Signallarning aralashib ketishidan yulduzning oʻz oqimini ajratib olish uchun astrofiziklar JWST ning difraksion nurlarini — teleskop suratlarida yulduzlarga mashhur tikanli koʻrinish beruvchi uzun nurlarni tahlil qilishga majbur boʻldilar. Garchi oʻzga sayyoraliklar sivilizatsiyasi izlari tasdiqlanmagan boʻlsa-da, bu tadqiqot astronomiyaga kosmik xalalarni kesib tashlash uchun qatʼiy usulni taqdim etdi.
Kelgusida Dayson sferalarini qidirish ishlarida optik va infraqizil maʼlumotlar orasidagi markazlar siljishini dastlabki bosqichda tahlil qilish hamda fon galaktikalarini istisno qilish uchun radiointerferometriyadan foydalanish taklif etilmoqda. Aniqlangan tizimlar galaktikadan tashqari astronomiya uchun ham katta qimmatga ega boʻlib, yorqin infraqizil galaktikalarga yaqin joylashgan M-mittilar kelgusida yerusti rasadxonalarining Extremely Large Telescope (ELT) kabi teleskoplari uchun tabiiy tayanch yulduz vazifasini bajarishi mumkin.
…