Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldi

·0·Texno
Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldi

May oyida omma eʼtiboriga havola etilgan Ferrari brendining tarixdagi ilk elektromobili — Luce modeli internet foydalanuvchilari va avtoekspertlar tomonidan keskin tanqidlarga uchragan edi. Biroq Financial Times nashrining xabar berishicha, barcha shubha va salbiy baholarga qaramay, mazkur besh oʻrindiqli mashinaga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi va kompaniya joriy yilgi savdo rejasini atigi ikki oy ichida bajardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, taqdimot kunidan soʻng internetda Luce modelining tashqi koʻrinishi Nissan Leaf avtomobiliga qiyoslanib, uning dizayni keskin tanqid qilingan edi. Hatto Ferrari kompaniyasining sobiq rahbari Luka Kordero di Montezemolo ham bu tanqidchilar safidan joy oldi. Salbiy munosabatlar fonida Ferrari aksiyalari taqdimotdan keyingi kuniyoq 8 foizga arzonlashgan boʻlib, internetdagi koʻplab kuzatuvchilar bu elektromobil muvaffaqiyatsizlikka uchrashini taxmin qilishgan edi.

Mashhur dizaynerlar ishi va xaridorlarning ishonchi

Biroq internetdagi noroziliklar real xaridorlarning qiziqishiga taʼsir qilmadi. Mashhur dizayner Joni Ayv va uning LoveFrom kompaniyasi hamkorligida yaratilgan ushbu oʻziga xos besh oʻrindiqli sportkar oʻz xaridorlarini tezda topdi. Avtomobilsozlik mutaxassislarining fikricha, ekran orqali koʻrilgan dizayn real hayotdagidan farq qilishi mumkin va mashinani yaqindan koʻrgan badavlat mijozlar buyurtma berishga qaror qilishgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Ferrari narxi 555 000 yevro (taxminan 630 000 AQSh dollari) boʻlgan ushbu elektromobildan 500 donaga yaqin sotishni rejalashtirgan edi. Ushbu koʻrsatkichga atigi ikki oy ichida erishilgani brend muxlislari narx-navodan qatʼiy nazar yangi mahsulotni xarid qilishga tayyor ekanini koʻrsatdi. Oʻtgan yili olti xonali summaga baholalanuvchi 13 mingdan ortiq mashina sotgan kompaniya uchun 500 ta elektromobilni oʻz mijozlariga tarqatish qiyin kechmadi.

Xitoy bozori va dastlabki baholar

Avvalgi hisobotlarga tayangan holda, sotilgan avtomobillarning kamida 20 foizi Xitoy bozoriga yoʻnaltirilishi kutilmoqda. Xitoylik xaridorlar zamonaviy, tezkor va toʻrt eshikli elektromobillarni afzal koʻrishgani sababli Luce modeli aynan ushbu bozor talablariga toʻla mos kelishi taʼkidlangan. Mashinaning texnik imkoniyatlari va harakatlanish xususiyatlari boʻyicha ilk sharhlar ham uning haqiqiy Ferrari ruhida boshqarilishini tasdiqlamoqda.

Kaputidagi mashhur tulpor emblemasi va yuqori darajadagi muhandislik yechimlari tanqidchilarning barcha taxminlarini yoʻqqa chiqardi. Internetdagi shubhalarga qaramay, Ferrari oʻzining ilk elektr transport vositasi bilan ham bozorda muvaffaqiyat qozonish mumkinligini amalda isbotladi.

FerrariLuceElektromobilAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiBugun, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaBugun, 22:55Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob