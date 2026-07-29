Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqda
Tottenxem jamoasi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi yarim himoyachi Lukas Bergvallning kelajagi borasida oʻz fikrini bildirib, uning klubda qolishini istashini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, futbolchiga Angliya Premer-ligasining boshqa vakillari — Nyukasl Yunayted va Nottingem Forest jamoalaridan jiddiy qiziqishlar boʻlishiga qaramay, murabbiy uning potensialiga yuqori baho bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 20 yoshli futbolchi oʻtgan oyda klub rahbariyatiga yangi chaqiruv izlash istagi borligini maʼlum qilgan. Shundan soʻng, Premyer-liganing raqib klublari vaziyatdan foydalanishga harakat qila boshladi. Shunga qaramay, jamoa Sidneyga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyin bosh murabbiy yosh iqtidor egasining imkoniyatlarini yuqori baholaganini yashirib oʻtirmadi.
Lukas Bergvallning jamoadagi oʻrni va raqobatThe Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, Roberto De Zerbi futbolchining jamoada qolishini istashini ochiqchasiga aytgan, biroq hech bir oʻyinchiga asosiy tarkibdan joy kafolatlay olmasligini qoʻshimcha qilgan. Tottenxem oʻz tarkibini kuchaytirish uchun transfer bozorida faol harakat qilib, transfer rekordlarini yangiladi va tarkibdagi raqobatni keskin oshirdi.
Oʻtgan mavsum davomida yosh yarim himoyachi barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1465 daqiqa harakat qildi va bitta gol kiritishga erishdi. Biroq futbolchining oʻzi maydonda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni va ayniqsa tayanch zonasida ikki nafar tayanch yarim himoyachidan biri sifatida oʻynashni xohlamoqda.
Kelajak borasidagi yakuniy qarorBosh murabbiy har qanday futbolchi Tottenxem sharafini himoya qilish uchun toʻgʻri ruh va xarakterga ega boʻlishi shartligini eslatib oʻtdi. “Men uni potentsial jihatidan top-darajadagi futbolchi deb oʻylayman, ammo hech kimni qolishga majburlash niyatim yoʻq”, deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.
Hozirgi vaqtda Lukas Bergvallning shartnomasi 2031-yilning iyunigacha amal qiladi. Futbolchi oʻzining kelajagi borasida klub bosh direktori Vinai Venkatesham hamda sport direktori Yohan Lange bilan bevosita muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Tottenxem esa mavsumoldi tayyorgarliklarni yuqori surʼatda davom ettirmoqda.
…