Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqda

·21·Sport
Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqda

Tottenxem jamoasi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi yarim himoyachi Lukas Bergvallning kelajagi borasida oʻz fikrini bildirib, uning klubda qolishini istashini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, futbolchiga Angliya Premer-ligasining boshqa vakillari — Nyukasl Yunayted va Nottingem Forest jamoalaridan jiddiy qiziqishlar boʻlishiga qaramay, murabbiy uning potensialiga yuqori baho bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 20 yoshli futbolchi oʻtgan oyda klub rahbariyatiga yangi chaqiruv izlash istagi borligini maʼlum qilgan. Shundan soʻng, Premyer-liganing raqib klublari vaziyatdan foydalanishga harakat qila boshladi. Shunga qaramay, jamoa Sidneyga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyin bosh murabbiy yosh iqtidor egasining imkoniyatlarini yuqori baholaganini yashirib oʻtirmadi.

Lukas Bergvallning jamoadagi oʻrni va raqobat

The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, Roberto De Zerbi futbolchining jamoada qolishini istashini ochiqchasiga aytgan, biroq hech bir oʻyinchiga asosiy tarkibdan joy kafolatlay olmasligini qoʻshimcha qilgan. Tottenxem oʻz tarkibini kuchaytirish uchun transfer bozorida faol harakat qilib, transfer rekordlarini yangiladi va tarkibdagi raqobatni keskin oshirdi.

Oʻtgan mavsum davomida yosh yarim himoyachi barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1465 daqiqa harakat qildi va bitta gol kiritishga erishdi. Biroq futbolchining oʻzi maydonda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni va ayniqsa tayanch zonasida ikki nafar tayanch yarim himoyachidan biri sifatida oʻynashni xohlamoqda.

Kelajak borasidagi yakuniy qaror

Bosh murabbiy har qanday futbolchi Tottenxem sharafini himoya qilish uchun toʻgʻri ruh va xarakterga ega boʻlishi shartligini eslatib oʻtdi. “Men uni potentsial jihatidan top-darajadagi futbolchi deb oʻylayman, ammo hech kimni qolishga majburlash niyatim yoʻq”, deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.

Hozirgi vaqtda Lukas Bergvallning shartnomasi 2031-yilning iyunigacha amal qiladi. Futbolchi oʻzining kelajagi borasida klub bosh direktori Vinai Venkatesham hamda sport direktori Yohan Lange bilan bevosita muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Tottenxem esa mavsumoldi tayyorgarliklarni yuqori surʼatda davom ettirmoqda.

TottenxemLukas BergvallRoberto De ZerbiPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiBugun, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiBugun, 22:24Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorBugun, 21:53Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaNacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaBugun, 21:17Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi