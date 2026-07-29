Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi
O‘zbekiston Superligasining 14-turiga Samarqandda yakun yasaldi. Unda mahalliy «Dinamo» klubi autsayderlar qatorida borayotgan «Qo‘qon-1912»ni qabul qildi. Gollarga boy va keskin kurashlar ostida o‘tgan uchrashuv mezbonlarning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Zamin.uz ushbu beshta gol urilgan drama, jamoalarning turnir jadvalidagi pozitsiyasi va uchrashuvning texnik ko‘rsatkichlari tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Tezkor gollar va Xojimirzayevning benefisi
Uchrashuv mehmonlar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. Deyarli birinchi hujumdayoq, 2-daqiqada Egor Kondratyukning uzatmasidan so‘ng Javohir Husanov hisobni ochdi va qo‘qonliklarni oldinga olib chiqdi.
Biroq, Samarqandliklar bunga tezkorlik bilan javob berishdi. Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, Anvar Xojimirzayev muvozanatni tikladi. Mezbonlar bosimni oshirishda davom etishdi va 29-daqiqada uchrashuv bosh hakami mehmonlar darvozasiga penalti belgiladi. Xojimirzayev nuqtadan adashmadi va o‘zining ikkinchi golini urib, «Dinamo»ni tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi — 2:1.
2. Zaxiradan tushganlarning ta’siri va keskin yakun
Ikkinchi bo‘limda ham murabbiylarning yurishlari o‘yin taqdiriga ta’sir qildi. 69-daqiqada, zaxiradan maydonga tushganiga atigi sakkiz daqiqa bo‘lgan Sanjar Qodirqulov mezbonlarning uchinchi golini urdi va hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Bu goldan so‘ng mehmonlar taslim bo‘lishmadi. Atigi ikki daqiqa o‘tib, zaxiradan tushgan boshqa bir futbolchi Silvanus Nimeli «Qo‘qon-1912»ning ikkinchi golini kiritdi. Qolgan daqiqalarda qo‘qonliklar hisobni tenglashtirishga harakat qilishdi, ammo «Dinamo» himoyasi bardosh berdi. Natijada, Samarqandliklar muhim uch ochkoni qo‘lga kiritishdi.
3. Turnir jadvalidagi vaziyat: «Dinamo» yuqoriga, «Qo‘qon» pastga
Ushbu g‘alabadan so‘ng Vadim Abramov shogirdlari o‘z ochkolarini 20 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 9-o‘ringa ko‘tarilib olishdi. Ta’kidlash joizki, «Dinamo» Superligada ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini qo‘lga kiritib, ajoyib seriya namoyish etmoqda.
«Qo‘qon-1912» esa 11 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi va xavfli hududdan chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi. Bu o‘yin bilan Superligada 14-tur bahslari to‘liq yakunlandi.
Uchrashuv protokoli va tarkiblar
Superliga. 14-turDinamo - Qo‘qon-1912 3:2
Gollar: Javohir Husanov 2 (0:1), Anvar Xojimirzayev 6 (1:1), Anvar Xojimirzayev 29, pen. (2:1), Sanjar Qodirqulov 69 (3:1), Silvanus Nimeli 71 (3:2).
Ogohlantirishlar: Nurillo To‘xtasinov 47, Tigran Avanesyan 65, Shohruh Gadoyev 73.
Jamoalar tarkibi:
Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev (Jahongir O‘rozov, 61), Mixail Shtefan, Anvar Xojimirzayev, Tigran Avanesyan (Behruzbek Oblaqulov, 67), Jaloliddin Jumaboyev, Jahongirbek Abdusalomov (Sanjar Qodirqulov, 61), Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 46), Firdavs Abdurahmonov.
Qo‘qon-1912: Rustam Nartajiyev, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov (Shohruh Gadoyev, 57), Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Javohir Husanov (Toma Tabatadze, 66), Ibrohim Yo‘ldoshev (Andro Giorgadze, 77), Shahzod Akramov, Iqboljon Malikjonov, G‘ulom-Haydar G‘ulomov (Muhammadanas Hasanov, 57), Egor Kondratyuk (Silvanus Nimeli, 57).
«Dinamo»ning irodali g‘alabasi va Superligadagi vaziyat haqidagi ushbu tahliliy maqolani o‘tkazib yubormasliklari kerak.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Dinamo»ning bu g‘alabali seriyasi qancha davom etadi va jamoa mavsum yakunida qaysi o‘rinni egallaydi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!
…