Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi

·37·Sport
Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi

O‘zbekiston Superligasining 14-turiga Samarqandda yakun yasaldi. Unda mahalliy «Dinamo» klubi autsayderlar qatorida borayotgan «Qo‘qon-1912»ni qabul qildi. Gollarga boy va keskin kurashlar ostida o‘tgan uchrashuv mezbonlarning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Zamin.uz ushbu beshta gol urilgan drama, jamoalarning turnir jadvalidagi pozitsiyasi va uchrashuvning texnik ko‘rsatkichlari tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Tezkor gollar va Xojimirzayevning benefisi

Uchrashuv mehmonlar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. Deyarli birinchi hujumdayoq, 2-daqiqada Egor Kondratyukning uzatmasidan so‘ng Javohir Husanov hisobni ochdi va qo‘qonliklarni oldinga olib chiqdi.

Biroq, Samarqandliklar bunga tezkorlik bilan javob berishdi. Oradan atigi to‘rt daqiqa o‘tib, Anvar Xojimirzayev muvozanatni tikladi. Mezbonlar bosimni oshirishda davom etishdi va 29-daqiqada uchrashuv bosh hakami mehmonlar darvozasiga penalti belgiladi. Xojimirzayev nuqtadan adashmadi va o‘zining ikkinchi golini urib, «Dinamo»ni tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi — 2:1.

2. Zaxiradan tushganlarning ta’siri va keskin yakun

Ikkinchi bo‘limda ham murabbiylarning yurishlari o‘yin taqdiriga ta’sir qildi. 69-daqiqada, zaxiradan maydonga tushganiga atigi sakkiz daqiqa bo‘lgan Sanjar Qodirqulov mezbonlarning uchinchi golini urdi va hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Bu goldan so‘ng mehmonlar taslim bo‘lishmadi. Atigi ikki daqiqa o‘tib, zaxiradan tushgan boshqa bir futbolchi Silvanus Nimeli «Qo‘qon-1912»ning ikkinchi golini kiritdi. Qolgan daqiqalarda qo‘qonliklar hisobni tenglashtirishga harakat qilishdi, ammo «Dinamo» himoyasi bardosh berdi. Natijada, Samarqandliklar muhim uch ochkoni qo‘lga kiritishdi.

3. Turnir jadvalidagi vaziyat: «Dinamo» yuqoriga, «Qo‘qon» pastga

Ushbu g‘alabadan so‘ng Vadim Abramov shogirdlari o‘z ochkolarini 20 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 9-o‘ringa ko‘tarilib olishdi. Ta’kidlash joizki, «Dinamo» Superligada ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini qo‘lga kiritib, ajoyib seriya namoyish etmoqda.

«Qo‘qon-1912» esa 11 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi va xavfli hududdan chiqish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi. Bu o‘yin bilan Superligada 14-tur bahslari to‘liq yakunlandi.

Uchrashuv protokoli va tarkiblar

Superliga. 14-turDinamo - Qo‘qon-1912 3:2

Gollar: Javohir Husanov 2 (0:1), Anvar Xojimirzayev 6 (1:1), Anvar Xojimirzayev 29, pen. (2:1), Sanjar Qodirqulov 69 (3:1), Silvanus Nimeli 71 (3:2).

Ogohlantirishlar: Nurillo To‘xtasinov 47, Tigran Avanesyan 65, Shohruh Gadoyev 73.

Jamoalar tarkibi:

  • Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev (Jahongir O‘rozov, 61), Mixail Shtefan, Anvar Xojimirzayev, Tigran Avanesyan (Behruzbek Oblaqulov, 67), Jaloliddin Jumaboyev, Jahongirbek Abdusalomov (Sanjar Qodirqulov, 61), Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 46), Firdavs Abdurahmonov.

  • Qo‘qon-1912: Rustam Nartajiyev, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov (Shohruh Gadoyev, 57), Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Javohir Husanov (Toma Tabatadze, 66), Ibrohim Yo‘ldoshev (Andro Giorgadze, 77), Shahzod Akramov, Iqboljon Malikjonov, G‘ulom-Haydar G‘ulomov (Muhammadanas Hasanov, 57), Egor Kondratyuk (Silvanus Nimeli, 57).

«Dinamo»ning irodali g‘alabasi va Superligadagi vaziyat haqidagi ushbu tahliliy maqolani o‘tkazib yubormasliklari kerak.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Dinamo»ning bu g‘alabali seriyasi qancha davom etadi va jamoa mavsum yakunida qaysi o‘rinni egallaydi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!

SamarkandDinamoKokand-1912Anvar KhojimirzaevVadim Abramov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiBugun, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiBugun, 22:31Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaBugun, 22:12Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorBugun, 21:53Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaNacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaBugun, 21:17Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi