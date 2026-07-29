Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdi
Phison tarkibiga kiruvchi Yaponiyaning Nextorage xotira modullarini ishlab chiqaruvchi kompaniyasi oddiy noutbuklar imkoniyatlarini tubdan kengaytiruvchi yangi qurilma yaratganini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion texnologiya mutaxassislarga resurs talab yuqori boʻlgan yirik sunʼiy intellekt modellarini oddiy kompyuterlarda ham erkin ishlatish imkonini beradi va kelgusida sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishni yanada ommalashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma dastlabki tarzda aiDAPTIV Station deb nomlangan. Mazkur tashqi apparat moslamasi atigi 32 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi noutbuklarga OpenAI GPT-OSS-120B kabi ulkan neyrotarmoqlarni muvaffaqiyatli ishga tushirish imkonini taqdim etadi. Bu esa qimmatbaho va quvvatli server jihozlarisiz ham murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish yoʻlini ochadi.
Texnologik imkoniyatlar va ishlash prinsipiQurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u Phison kompaniyasining aiDAPTIV texnologiyasiga tayanadi. Mazkur yechim ichki DRAM va tashqi NAND disklari oʻrtasida resurslarni dinamik ravishda taqsimlashni taʼminlaydi. Natijada xotira hajmi samarali tarzda kengaytirilib, yirik hajmli maʼlumotlarni qayta ishlash uchun zaruriy boʻshliq yaratiladi.
Nextorage mutaxassislari qurilmani ixcham va qulay dizaynda ishlab chiqishga muvaffaq boʻlishgan. U zamonaviy USB-C interfeysi orqali ulanadi hamda Windows va Linux operatsion tizimlarining Ubuntu distributivlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni turli soha mutaxassislari uchun universal va qulay vositaga aylantiradi.
…