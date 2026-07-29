Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdi

·18·Texno
Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdi

Phison tarkibiga kiruvchi Yaponiyaning Nextorage xotira modullarini ishlab chiqaruvchi kompaniyasi oddiy noutbuklar imkoniyatlarini tubdan kengaytiruvchi yangi qurilma yaratganini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion texnologiya mutaxassislarga resurs talab yuqori boʻlgan yirik sunʼiy intellekt modellarini oddiy kompyuterlarda ham erkin ishlatish imkonini beradi va kelgusida sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishni yanada ommalashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma dastlabki tarzda aiDAPTIV Station deb nomlangan. Mazkur tashqi apparat moslamasi atigi 32 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi noutbuklarga OpenAI GPT-OSS-120B kabi ulkan neyrotarmoqlarni muvaffaqiyatli ishga tushirish imkonini taqdim etadi. Bu esa qimmatbaho va quvvatli server jihozlarisiz ham murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish yoʻlini ochadi.

Texnologik imkoniyatlar va ishlash prinsipi

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u Phison kompaniyasining aiDAPTIV texnologiyasiga tayanadi. Mazkur yechim ichki DRAM va tashqi NAND disklari oʻrtasida resurslarni dinamik ravishda taqsimlashni taʼminlaydi. Natijada xotira hajmi samarali tarzda kengaytirilib, yirik hajmli maʼlumotlarni qayta ishlash uchun zaruriy boʻshliq yaratiladi.

Nextorage mutaxassislari qurilmani ixcham va qulay dizaynda ishlab chiqishga muvaffaq boʻlishgan. U zamonaviy USB-C interfeysi orqali ulanadi hamda Windows va Linux operatsion tizimlarining Ubuntu distributivlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni turli soha mutaxassislari uchun universal va qulay vositaga aylantiradi.

Bozorga chiqarish rejalari

Hozirgi kunda Nextorage kompaniyasi ushbu yangi mahsulotni joriy yilning oʻzidayoq Yaponiya bozoriga chiqarishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, qurilma bilan birgalikda foydalanish uchun maxsus tayyor dasturiy yechim ham ishlab chiqilmoqda. Mazkur qadam sunʼiy intellekt texnologiyalarining kundalik ish jarayonlariga yanada chuqurroq kirib borishiga xizmat qiladi.

Sunʼiy intellektNextoragePhisonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiBugun, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaBugun, 22:55Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiFerrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiBugun, 22:55Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob