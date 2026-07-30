Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!
Italiya futbolida yangi davr boshlandi: afsonaviy mutaxassis Roberto Manchini milliy jamoa bosh murabbiyi lavozimiga rasman qaytdi. Ushbu qaytgan oqshomda Yevro-2020 chempioni matbuotga ochiq muloqot qilib, 2023 yildagi bahsli iste’fosining asl sabablarini oshkor etdi va muxlislar bilan barbod bo‘lgan munosabatlarni tiklash rejalarini bayon qildi.
Zamin.uz ushbu tarixiy qaytuv, federatsiya sobiq prezidenti bilan yuzaga kelgan ziddiyat va Manchinining keyingi missiyasi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Gravina bilan nizo: «Ketishimga tushunmovchilik sabab bo‘lgan»
Roberto Manchini 2023 yilda Italiya milliy jamoasini to‘satdan tark etishi sabablarini ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, federatsiyaning sobiq prezidenti Gabriyele Gravina bilan yuzaga kelgan jiddiy kelishmovchilik iste’foning asosiy omili bo‘lgan. Uch yil davomida bu sabab bostirib kelingandi.
Roberto Manchinining bayonotidan:
«Uch yil avval men va Gravina o‘rtasida tushunmovchilik yuzaga kelgandi. Bundan juda afsusdaman.»
Ushbu e’tirof federatsiya sobiq rahbariyati va murabbiy o‘rtasidagi ishonch mutlaqo yo‘qolganidan dalolat beradi. Bu konfliktali ketganlik esa muxlislar o‘rtasida katta norozilikka sabab bo‘lgan edi.
2. «Sevgan insoningni yo‘qotishdek»: Malago sharofati bilan yangi imkoniyat
Manchini milliy jamoadan ketganini «sevgan insonini yo‘qotishga» o‘xshatdi. Uning ta’kidlashicha, milliy jamoa libosi u uchun doimo alohida ahamiyatga ega bo‘lgan.
Endilikda esa taqdir unga bu «xatoni» tuzatish imkoniyatini berdi. Murabbiy yangi tayinlangan prezident Jovanni Malagoga minnatdorchilik bildirib, uning rahbarligida yangi loyihani boshlashga tayyorligini bildirdi.
Murabbiyning qaytuv haqidagi fikri:
«...bu xatoni tuzatish imkoniyatini berdi.»
Eslatib o‘tamiz, Manchini Italiyani 2018–2023 yillarda boshqargan va Yevro—2020 chempionligini qo‘lga kiritgan edi. Ammo, JCH-2022 saralashidagi muvaffaqiyatsizlik va keyingi voqealar uning ketishiga olib keldi. U 2026 yil iyul oyida yana rahbarlikka qaytdi.
3. Muxlislarga murojaat: «Ular meni kechirishini xohlayman»
Manchinining qaytgan lavozimidagi ilk va asosiy vazifalaridan biri — muxlislar ishonchini qayta qozonishdir. Ko‘pchilik ishqibozlar uning 2023 yildagi iste’fosini «xoinlik» sifatida qabul qilgandi.
Yangi murabbiy bu vaziyatni tushunib turibdi va o‘z missiyasini aniq bayon qildi: jamoa shunday o‘ynashi kerakki, muxlislar meni kechirsin.
Muxlislar bilan munosabat haqida:
«Muxlislar bilan ilk uchrashuvim? Jamoa shunday futbol o‘ynashiga harakat qilamanki, muxlislar meni kechirsin.»
Roberto Manchinining Italiya milliy jamoasiga qaytgani bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Lavozimi
Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi
Birinchi boshqaruv davri
2018–2023 yillar
Asosiy muvaffaqiyati
Yevro—2020 chempioni
Ketish sababi (2023)
Gabriyele Gravina bilan ziddiyat
Yangi prezident
Jovanni Malago (imkoniyat berdi)
Yangi tayinlov sanasi
2026 yil iyul
Asosiy vazifasi
Muxlislar bilan munosabatni tiklash va natija berish
Roberto Manchinining «Skuadra Adzurra»ga qaytgani va Gravina bilan nizoni ochiqlagani jahon futbolidagi eng yirik voqealardan biridir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Roberto Manchini Italiya milliy jamoasini yana Yevropa va jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Muxlislar uni «xoinlik» uchun kechiradimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…