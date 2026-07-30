Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!

·0·Sport
Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!

Italiya futbolida yangi davr boshlandi: afsonaviy mutaxassis Roberto Manchini milliy jamoa bosh murabbiyi lavozimiga rasman qaytdi. Ushbu qaytgan oqshomda Yevro-2020 chempioni matbuotga ochiq muloqot qilib, 2023 yildagi bahsli iste’fosining asl sabablarini oshkor etdi va muxlislar bilan barbod bo‘lgan munosabatlarni tiklash rejalarini bayon qildi.

Zamin.uz ushbu tarixiy qaytuv, federatsiya sobiq prezidenti bilan yuzaga kelgan ziddiyat va Manchinining keyingi missiyasi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Gravina bilan nizo: «Ketishimga tushunmovchilik sabab bo‘lgan»

Roberto Manchini 2023 yilda Italiya milliy jamoasini to‘satdan tark etishi sabablarini ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, federatsiyaning sobiq prezidenti Gabriyele Gravina bilan yuzaga kelgan jiddiy kelishmovchilik iste’foning asosiy omili bo‘lgan. Uch yil davomida bu sabab bostirib kelingandi.

Roberto Manchinining bayonotidan:

«Uch yil avval men va Gravina o‘rtasida tushunmovchilik yuzaga kelgandi. Bundan juda afsusdaman.»

Ushbu e’tirof federatsiya sobiq rahbariyati va murabbiy o‘rtasidagi ishonch mutlaqo yo‘qolganidan dalolat beradi. Bu konfliktali ketganlik esa muxlislar o‘rtasida katta norozilikka sabab bo‘lgan edi.

2. «Sevgan insoningni yo‘qotishdek»: Malago sharofati bilan yangi imkoniyat

Manchini milliy jamoadan ketganini «sevgan insonini yo‘qotishga» o‘xshatdi. Uning ta’kidlashicha, milliy jamoa libosi u uchun doimo alohida ahamiyatga ega bo‘lgan.

Endilikda esa taqdir unga bu «xatoni» tuzatish imkoniyatini berdi. Murabbiy yangi tayinlangan prezident Jovanni Malagoga minnatdorchilik bildirib, uning rahbarligida yangi loyihani boshlashga tayyorligini bildirdi.

Murabbiyning qaytuv haqidagi fikri:

«...bu xatoni tuzatish imkoniyatini berdi.»

Eslatib o‘tamiz, Manchini Italiyani 2018–2023 yillarda boshqargan va Yevro—2020 chempionligini qo‘lga kiritgan edi. Ammo, JCH-2022 saralashidagi muvaffaqiyatsizlik va keyingi voqealar uning ketishiga olib keldi. U 2026 yil iyul oyida yana rahbarlikka qaytdi.

3. Muxlislarga murojaat: «Ular meni kechirishini xohlayman»

Manchinining qaytgan lavozimidagi ilk va asosiy vazifalaridan biri — muxlislar ishonchini qayta qozonishdir. Ko‘pchilik ishqibozlar uning 2023 yildagi iste’fosini «xoinlik» sifatida qabul qilgandi.

Yangi murabbiy bu vaziyatni tushunib turibdi va o‘z missiyasini aniq bayon qildi: jamoa shunday o‘ynashi kerakki, muxlislar meni kechirsin.

Muxlislar bilan munosabat haqida:

«Muxlislar bilan ilk uchrashuvim? Jamoa shunday futbol o‘ynashiga harakat qilamanki, muxlislar meni kechirsin.»

Roberto Manchinining Italiya milliy jamoasiga qaytgani bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Lavozimi

Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi

Birinchi boshqaruv davri

2018–2023 yillar

Asosiy muvaffaqiyati

Yevro—2020 chempioni

Ketish sababi (2023)

Gabriyele Gravina bilan ziddiyat

Yangi prezident

Jovanni Malago (imkoniyat berdi)

Yangi tayinlov sanasi

2026 yil iyul

Asosiy vazifasi

Muxlislar bilan munosabatni tiklash va natija berish

Roberto Manchinining «Skuadra Adzurra»ga qaytgani va Gravina bilan nizoni ochiqlagani jahon futbolidagi eng yirik voqealardan biridir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Roberto Manchini Italiya milliy jamoasini yana Yevropa va jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Muxlislar uni «xoinlik» uchun kechiradimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Kecha, 23:13Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiKecha, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiKecha, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiKecha, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaKecha, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi