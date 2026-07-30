Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldi

·27·Texno
Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldi

Yevropaning yirik chakana savdo tarmoqlari statistikasi Radeon RX 9070 XT videokartalarining turli modifikatsiyalari qanchalik chidamli ekanini koʻrsatib berdi. Hardware & Co nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Mindfactory va Alza kabi yirik savdo maydonchalari xaridorlar tomonidan qaytarilgan mahsulotlar boʻyicha oʻz raqamlarini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu statistika foydalanuvchilarga qaysi brend va modellar eng ishonchli ekanini tanlashda muhim orientir vazifasini bajaradi. Garchi turli tarmoqlar keltirgan koʻrsatkichlar oʻrtasida biroz tafovutlar mavjud boʻlsa-da, umumiy manzara mahsulot sifatini aniq baholash imkonini beradi.

Eng ishonchli modellar

Tahlil natijalariga koʻra, ishlab chiqaruvchining asosiy liniyasiga mansub Asus Prime modeli eng ishonchli variantlardan biri boʻlib chiqdi. Alza tarmogʻi statistikasiga koʻra, ushbu videokarta eng past kafolatli qaytarish koʻrsatkichiga ega boʻlib, atigi 0,17 foizni tashkil etgan. Mindfactory maʼlumotlarida ham bu koʻrsatkich 1,07 foiz darajasida qayd etilgan.

Shuningdek, XFX brendining ayrim modellari va qator muqobil variantlar ham yuqori ishonchlilik darajasini koʻrsatdi. Baʼzi modellar faqat bitta tarmoqda sotilishiga qaramay, yaxshi natija qayd etgan. Jumladan, faqat Mindfactory tarmogʻida mavjud boʻlgan ASRock Steel Legend Dark modeli uchun bu koʻrsatkich atigi 0,24 foizni tashkil etdi.

Muammoli modellar

Biroq barcha qurilmalar ham bir xil darajada maqtanarli natija koʻrsatgani yoʻq. Ayrim videokartalar servis markazlariga boshqalarga nisbatan bir necha barobar koʻproq qaytarilgani maʼlum boʻldi.

  • ASSRock Steel Legend modeli ikkala tarmoqda mos ravishda 0,88% va 2,73% qaytarilish foizini koʻrsatdi.
  • XFX Quicksilver White versiyasi ham 1,28% va 2,84% koʻrsatkichlar bilan yuqoriroq nosozlik darajasini qayd etdi.
  • Eng past natija PowerColor Reaper modeliga tegishli boʻlib, uning qaytarilish koʻrsatkichi 3,28 foizni tashkil qildi, biroq bu karta faqat bitta tarmoqda sotiladi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, keltirilgan farqlarga qaram umumiy bozor miqyosida biron-bir anomal holat yoki keskin salbiy tendentsiya kuzatilmagan. Koʻrsatkichlar texnik jihatdan maqbul chegaralarda qolmoqda.

Radeon RX 9070 XTVideokartalarTexnologiyalarHardware & CoKompyuter qismlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob