Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladi

·0·Sport
Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladi

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Argentina futbol assotsiatsiyasiga (AFA) nisbatan rasmiy intizomiy ish ochdi. BBC Sport jurnalisti Deyl Jonsonning xabariga ko‘ra, tergovga 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalidan keyingi shov-shuvli voqealar sabab bo‘lgan.

Zamin.uz ushbu jiddiy siyosiy mojaro, Argentinaga qo‘yilayotgan ayblovlar va JCH-2026 ning hal qiluvchi bahslaridagi natijalar haqida xabar beradi.

1. «Malvin orollari» banneri: Maydondagi siyosat

Mojaroning markazida Argentina futbolchilarining Angliyaga qarshi kechgan o‘ta shiddatli yarimfinal bahsidan (2:1) keyingi xatti-harakatlari turibdi. G‘alabani nishonlash vaqtida Argentina terma jamoasi a’zolari maydonga yirik banner bilan chiqishgan. Unda ispan tilida «Las Malvinas son Argentinas» («Malvin orollari — Argentina hududi») degan yozuv tushirilgan edi.

Malvin (ingliz manbalarida Folklend) orollari Argentina va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi uzoq yillik va nozik hududiy nizo predmeti hisoblanadi. FIFAning qat’iy nizomi esa stadionlar ichida va sport tadbirlari davomida har qanday siyosiy bayonotlar, namoyishlar yoki ramzlardan foydalanishni taqiqlaydi. Argentina terma jamoasining bu harakati siyosiy aksiya sifatida baholanmoqda.

2. Tekshiruvning uchta yo‘nalishi: Jiddiy ayblovlar

FIFAning Intizomiy qo‘mitasi AFAga nisbatan ishni faqat siyosiy banner bilan cheklab qo‘ymadi. Deyl Jonsonning ma’lumotiga ko‘ra, tekshiruv quyidagi uchta jiddiy yo‘nalishni qamrab oladi:

  1. Sport tadbiridan nosportiv mazmundagi namoyishlar uchun foydalanish: Bu to‘g‘ridan to‘g‘ri yuqorida tilga olingan siyosiy banner namoyishiga taalluqli.

  2. Jamoaning noo‘rin xatti-harakati: Yarimfinaldan keyingi umumiy intizom va futbolchilarning o‘zini tutishi ko‘rib chiqiladi.

  3. Kamsitish va irqchilikka oid haqoratlar: Bu eng jiddiy ayblov bo‘lib, FIFA bu borada «nol tolerantlik» siyosatiga amal qiladi. Agar bu ayblov o‘z isbotini topsa, AFA va alohida futbolchilar o‘ta og‘ir jazolarga tortilishi mumkin.

JCH-2026: Argentinaning natijalari

Siyosiy mojaro soyasida qolgan yarimfinalda Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.

Biroq, turnirning hal qiluvchi bahsida Argentina Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Dramalarga boy kechgan final uchrashuvining asosiy vaqtida gol urilmadi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ispaniyalik futbolchilar bitta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lishdi (1:0). Shu tariqa, Argentina chempionlik unvonini himoya qila olmadi va JCH-2026 ning kumush medallari bilan kifoyalandi.

FIFAning Argentinaga nisbatan tekshiruvi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Tashkilot

FIFA (Intizomiy qo‘mita)

Javobgar tomon

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA)

Sabab bo‘lgan o‘yin

JCH-2026, yarimfinal: Argentina - Angliya (2:1)

Siyosiy akt

«Malvin orollari — Argentina hududi» banneri

Tekshiruv yo‘nalishlari

Siyosiy namoyish, noo‘rin harakat, irqchilik/kamsitish

Argentinaning yakuniy natijasi

JCH-2026 finalchisi (kumush medal)

Asosiy manba

Deyl Jonson (BBC Sport)

Jahon futbolidagi eng yirik mojarolardan biri va FIFAning Argentinaga nisbatan tergovi tafsilotlari barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, FIFA Argentina terma jamoasini siyosiy banner va boshqa ayblovlar uchun qanday jazolashi kerak? Futbolchilarning maydonda siyosiy pozitsiyasini bildirishi to‘g‘rimi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Kecha, 23:13Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiKecha, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiKecha, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiKecha, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaKecha, 22:12Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorKecha, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi