Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Argentina futbol assotsiatsiyasiga (AFA) nisbatan rasmiy intizomiy ish ochdi. BBC Sport jurnalisti Deyl Jonsonning xabariga ko‘ra, tergovga 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalidan keyingi shov-shuvli voqealar sabab bo‘lgan.
Zamin.uz ushbu jiddiy siyosiy mojaro, Argentinaga qo‘yilayotgan ayblovlar va JCH-2026 ning hal qiluvchi bahslaridagi natijalar haqida xabar beradi.
1. «Malvin orollari» banneri: Maydondagi siyosat
Mojaroning markazida Argentina futbolchilarining Angliyaga qarshi kechgan o‘ta shiddatli yarimfinal bahsidan (2:1) keyingi xatti-harakatlari turibdi. G‘alabani nishonlash vaqtida Argentina terma jamoasi a’zolari maydonga yirik banner bilan chiqishgan. Unda ispan tilida «Las Malvinas son Argentinas» («Malvin orollari — Argentina hududi») degan yozuv tushirilgan edi.
Malvin (ingliz manbalarida Folklend) orollari Argentina va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi uzoq yillik va nozik hududiy nizo predmeti hisoblanadi. FIFAning qat’iy nizomi esa stadionlar ichida va sport tadbirlari davomida har qanday siyosiy bayonotlar, namoyishlar yoki ramzlardan foydalanishni taqiqlaydi. Argentina terma jamoasining bu harakati siyosiy aksiya sifatida baholanmoqda.
2. Tekshiruvning uchta yo‘nalishi: Jiddiy ayblovlar
FIFAning Intizomiy qo‘mitasi AFAga nisbatan ishni faqat siyosiy banner bilan cheklab qo‘ymadi. Deyl Jonsonning ma’lumotiga ko‘ra, tekshiruv quyidagi uchta jiddiy yo‘nalishni qamrab oladi:
Sport tadbiridan nosportiv mazmundagi namoyishlar uchun foydalanish: Bu to‘g‘ridan to‘g‘ri yuqorida tilga olingan siyosiy banner namoyishiga taalluqli.
Jamoaning noo‘rin xatti-harakati: Yarimfinaldan keyingi umumiy intizom va futbolchilarning o‘zini tutishi ko‘rib chiqiladi.
Kamsitish va irqchilikka oid haqoratlar: Bu eng jiddiy ayblov bo‘lib, FIFA bu borada «nol tolerantlik» siyosatiga amal qiladi. Agar bu ayblov o‘z isbotini topsa, AFA va alohida futbolchilar o‘ta og‘ir jazolarga tortilishi mumkin.
JCH-2026: Argentinaning natijalari
Siyosiy mojaro soyasida qolgan yarimfinalda Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.
Biroq, turnirning hal qiluvchi bahsida Argentina Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Dramalarga boy kechgan final uchrashuvining asosiy vaqtida gol urilmadi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ispaniyalik futbolchilar bitta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lishdi (1:0). Shu tariqa, Argentina chempionlik unvonini himoya qila olmadi va JCH-2026 ning kumush medallari bilan kifoyalandi.
FIFAning Argentinaga nisbatan tekshiruvi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Tashkilot
FIFA (Intizomiy qo‘mita)
Javobgar tomon
Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA)
Sabab bo‘lgan o‘yin
JCH-2026, yarimfinal: Argentina - Angliya (2:1)
Siyosiy akt
«Malvin orollari — Argentina hududi» banneri
Tekshiruv yo‘nalishlari
Siyosiy namoyish, noo‘rin harakat, irqchilik/kamsitish
Argentinaning yakuniy natijasi
JCH-2026 finalchisi (kumush medal)
Asosiy manba
Deyl Jonson (BBC Sport)
Jahon futbolidagi eng yirik mojarolardan biri va FIFAning Argentinaga nisbatan tergovi tafsilotlari barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, FIFA Argentina terma jamoasini siyosiy banner va boshqa ayblovlar uchun qanday jazolashi kerak? Futbolchilarning maydonda siyosiy pozitsiyasini bildirishi to‘g‘rimi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!
…