Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqda

·2·Sport
Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqda

Angliyaning Liverpul klubi Fransiya terma jamoasi va PSJ qanot hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun ilk rasmiy taklifni tayyorlamoqda. BBC xabariga koʻra, mersisaydliklar oʻtgan mavsum yakunida jamoani tark etgan Muhammad Salahning oʻrnini munosib egallaydigan asosiy nomzod sifatida 23 yoshli futbolchini tanlagan va uning oʻzi bilan dastlabki kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Liverpul dastlab RB Leyptsig qanot hujumchisi Yan Diomandeni sotib olishni rejalashtirgan edi. Biroq mazkur futbolchi faoliyatini Real Madrid safida davom ettirishi kutilayotgani sababli, ingliz klubi oʻz eʼtiborini toʻliq Parij jamoasi vakiliga qaratdi. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning eng murakkab qismi moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda.

Transfer narxi boʻyicha kelishmovchiliklar

PSJ rahbariyati oʻz yetakchisi uchun taxminan 145 million funt sterling miqdorida ulkan transfer narxini talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u Britaniya transfer rekordini yangilashi mumkin. Shartnomasi 2028-yilda yakunlanishiga qaramay, Parij klubi oʻz talablaridan pastga tushish niyatida emas.

Biroq Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 100 million funt sterling atrofidagi mablagʻ sarflashni maʼqul koʻrmoqda. Ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy tafovut katta boʻlishiga qaramay, inglizlar safida ijobiy omillar ham mavjud. Futbolchining oʻzi Angliya Premyer-ligasida toʻp surishni va jamoada barqaror asosiy tarkib oʻyinchisi boʻlishni istamoqda.

Futbolchining pozitsiyasi va istiqbol

Parijda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqota boshlagan va muhim oʻyinlarda zaxirada qolishdan charchagan 23 yoshli hujumchi faoliyatida yangi qadam tashlashga qaror qilgan. Goal.com manbalariga koʻra, u Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola hamda klub rahbariyati bilan ijobiy muzokaralar oʻtkazib, PSJ bilan shartnomani uzaytirmasligini maʼlum qilgan.

Hozircha tomonlar oʻrtasida rasmiy hujjatlar imzolanganicha yoʻq. Shunga qaramay, futbolchining Mersisaydga koʻchib oʻtishga boʻlgan qatʼiy istagi va shaxsiy shartlar boʻyicha kelishuvga erishilgani Liverpulga kelgusidagi murakkab muzokaralarda muhim ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.

LiverpulBredli BarkolaPSJPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Bugun, 00:39Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Kecha, 23:13Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiKecha, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiKecha, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi