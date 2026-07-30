48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi

·43·Dunyo
48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi

Qariyb yarim asr davomida shaxsi noma’lum bo‘lib kelgan o‘smir qiz haqidagi qotillik ishida muhim burilish yuz berdi. AQSHning Kaliforniya shtatidagi Kern okrugi huquqni muhofaza qiluvchi organlari 48 yil avval uzumzordan topilgan jasad 15 yoshli Mishel Luiza Kollerga tegishli ekanini rasman ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Mishel Luiza Koller 1978 yilning fevral oyida so‘nggi marta Fresno shahrida ko‘rilgan. Oradan bir necha oy o‘tib, o‘sha yilning iyun oyida Arvin shahri yaqinidagi uzumzorda traktor haydovchisi yerga sayyoz ko‘milgan jasadni topgan. Shundan so‘ng qotillik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lsa-da, marhumaning shaxsi uzoq yillar davomida aniqlanmay qolgan.

Kern okrugi Sherif boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 1978 yilda jasad topilgan paytda hozirgi kabi DNK texnologiyalari mavjud emas edi. O‘sha davrda shaxsni aniqlash asosan barmoq izlari va stomatologik ma’lumotlar orqali amalga oshirilgan. Biroq mavjud dalillar tergovchilarga jabrlanuvchining kimligini aniqlash imkonini bermagan.

Shu tariqa ushbu sovuq izli jinoyat ishi qariyb 48 yil davomida ochilmasdan qoldi. Faqat zamonaviy DNK tahlili va genetik texnologiyalar taraqqiyoti tufayli tergovda yangi bosqich boshlandi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2007 yilda koroner xodimlari 1978 yilda jasaddan DNK namunasi olinmaganini aniqlagan. Shundan so‘ng jasad qayta eksgumatsiya qilinib, biologik namuna olindi va tegishli ma’lumotlar maxsus genetik bazaga kiritildi. Ammo dastlab bu ham natija bermadi.

Tergovdagi hal qiluvchi burilish esa Koller oilasi a’zolaridan biri tijorat genealogik ma’lumotlar bazasiga o‘z DNK ma’lumotlarini taqdim etgach yuz berdi. Aynan shu ma’lumot tergovchilarga qarindoshlik aloqasini aniqlash va jabrlanuvchining shaxsini tasdiqlash imkonini berdi.

Matbuot anjumanida so‘zga chiqqan marhumaning qarindoshi Sintiya Danbar bu xabar oila uchun juda og‘ir, biroq muhim voqea bo‘lganini aytdi.

«Aziz singlimiz Shelli, sen bunday tarzda hayotdan ketishga loyiq emas eding. Sen atigi 15 yoshli, oldinda butun umri turgan bola eding. Seni himoya qila olmaganimiz uchun kechir», dedi u his-tuyg‘ularini yashira olmasdan.

Oila a’zolari marhumaning qotiliga ham murojaat qildi. Ular bu jinoyat butun oila hayotiga chuqur ta’sir ko‘rsatganini ta’kidlab, huquqni muhofaza qiluvchi organlar baribir aybdor shaxsni aniqlashini bildirdi.

«Sening qo‘rqoqona qilmishing butun oilamiz taqdiriga ta’sir qildi. Ammo shubha qilma — huquqni muhofaza qiluvchi idoralar seni topadi va javobgarlikka tortadi. Hozir qamoqda bo‘lsang ham, hayotda bo‘lmasang ham, baribir aniqlanasan», dedi Sintiya Danbar.

Kern okrugi Sherif boshqarmasi mazkur ish bo‘yicha tergov harakatlari hali ham davom etayotganini, qotilni aniqlash va javobgarlikka tortish maqsadida barcha imkoniyatlar ishga solinayotganini ma’lum qildi. Zamonaviy DNK texnologiyalari orqali ochilayotgan bunday ko‘p yillik jinoyat ishlari esa sud-tibbiy ekspertiza va kriminalistika sohasidagi yutuqlar yana bir bor qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanini namoyon etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiChemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiBugun, 02:14Fransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiFransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiBugun, 01:34Tanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiTanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiKecha, 21:41Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaIsroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaKecha, 20:18Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiKecha, 20:13Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiKecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda