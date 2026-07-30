Fransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdi

·25·Dunyo
Fransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdi

Fransiyada sodir bo‘lgan dahshatli voqea jamoatchilikni larzaga soldi. Mamlakatning tarixiy Oranj shahrida yashovchi 32 yoshli ayol bilan turmush o‘rtog‘i o‘rtasidagi janjal kutilmagan va mudhish holatning fosh bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Hodisa yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan surishtiruv ishlari boshlangan.

Ma’lum qilinishicha, ayol va uning turmush o‘rtog‘i uyda saqlanayotgan karton qutilarning ichidagi narsalar haqida bahslashgan. Qizig‘i shundaki, ayol janjaldan bir kun avval uy sharoitida sog‘lom o‘g‘il farzandni dunyoga keltirgan edi. Bahs davomida u qorin qismida kuchli og‘riq sezayotganini aytgan va shundan keyin shifoxonaga olib ketilgan.

Tergov manbalariga ko‘ra, ayol shifoxonaga olib ketilganidan so‘ng turmush o‘rtog‘i uyda qolib, bahsga sabab bo‘lgan karton qutilarni ochib ko‘rgan. Shu vaqtda u qutilar ichida saqlangan besh nafar chaqaloq jasadiga duch kelgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, barcha jasadlar ancha vaqt avvalgi bo‘lib, ular parchalanish jarayonida bo‘lgan. Qoldiqlar uyning ikkinchi qavatida katta polietilen xalta ichiga joylangan bir nechta karton qutilarga solib qo‘yilgani aniqlangan.

Mahalliy Le Parisien nashrining yozishicha, erkak turmush o‘rtog‘ining homiladorligi haqida faqat yaqinda bilgan. Aytilishicha, ayol undan avval uch marta homilador emasligini ta’kidlagan. Jasadlar topilgan xaltani erkak shifoxonaga olib borgan va tibbiyot muassasasi xodimlari bu haqda darhol politsiyaga xabar bergan.

Sud-tibbiy ekspert xulosasiga ko‘ra, topilgan qoldiqlar besh nafar chaqaloqqa tegishli ekani tasdiqlangan. Endi esa ularning o‘lim sabablari va boshqa muhim holatlarni aniqlash maqsadida qo‘shimcha sud-tibbiy ekspertizalar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Karpantra prokuraturasi ma’lum qilishicha, erkak tergovchilarga turmush o‘rtog‘ining ehtimoliy homiladorliklari haqida hech qanday ma’lumotga ega bo‘lmaganini bildirgan. So‘roqdan keyin u qo‘yib yuborilgan.

Ayni paytda ayol shifoxonada davolanmoqda. Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, uning ahvoli sababli hozircha u hibsga olinmagan va rasman so‘roq qilinmagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur ish bo‘yicha barcha holatlarni sinchiklab o‘rganmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu oilaning yana ikki nafar — 8 va 12 yoshli farzandi ham bor. Voqeadan keyin bolalarning xavfsizligi va manfaatlarini ta’minlash maqsadida bolalarni himoya qilish xizmati ularning holatini nazoratga olgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandiBugun, 01:25Tanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiTanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiKecha, 21:41Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaIsroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaKecha, 20:18Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiKecha, 20:13Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiKecha, 18:08Dubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiDubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiKecha, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda