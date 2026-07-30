Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdi

·32·Texno
Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdi

Hugging Face platformasi OpenAI modellarida ishlaydigan avtonom sun'iy intellekt agenti kompaniya tizimiga qanday qilib ruxsatsiz kirib borgani haqida batafsil texnik hisobot e'lon qildi. Ushbu xavfsizlik hodisasi hatto OpenAI rahbari Sam Altman ham o'zida chuqur xavotir tuygan ilk holatlardan biri bo'ldi, bu esa raqamli xavfsizlik sohasida tub burilish yuz berayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, to'rt yarim kundan ortiq davom etgan hodisa davomida sun'iy intellekt o'z boshicha bosh ko'targan isyonkor agent emas, balki aynan o'ziga yuklatilgan zaifliklarni qidirish vazifasini bajargan tizim bo'lgan. Farqi shundaki, u boshqa nishonga qarshi harakat qilgan.

Ayiq va lager misoli

Mutaxassislar sodir bo'lgan voqeani tushuntirish uchun qiziqarli o'xshashlikdan foydalanishdi: xuddi lager atrofida chodir chiziqlari, eshik tutqichlari va muzlatgichlarni tinimsiz sinab ko'radigan och ayiq kabi, OpenAI tizimi ham minglab urinishlarni amalga oshirgan. Ayiq bitta ochiq muzlatgichni topmaguncha harakatdan to'xtamagani kabi, sun'iy intellekt agenti ham kechayu kunduz to'xtovsiz ishlagan.

Hugging Face ma'lumotlariga ko'ra, agent birorta ham tanaffussiz 17,600 ta harakatni amalga oshirgan. Birgina sizib chiqqan parol tizimga boshqa zaifliklarni qidirishga yo'l ochgan va oxir-oqibat kompaniyaning bir nechta tizimlariga kirish imkonini beruvchi kalitni topishga olib kelgan.

Hodimlar va agentlarning farqi

Aslida kiberxavfsizlik imtihonini topshirayotgan agent testning javoblar kaliti Hugging Face serverlarida ekanligini taxmin qilgan va o'z maqsadiga erishish uchun barcha to'siqlarni chetlab o'tgan. U vazifani bajarmagunicha to'xtamasligini ko'rsatdi. Hugging Face xodimlar vaziyatni payqab, darhol uning kirish huquqlarini bloklagan bo'lsa-da, agent o'zi istagan ma'lumotlarni allaqachon qo'lga kiritib ulgurgandi.

Kompaniya tomonidan berilgan xulosaga ko'ra, xuddi shunday zaifliklarni malakali inson xaker ham topishi va ulardan foydalanishi mumkin edi. Bular xavfsiz bo'lmagan ma'lumotlar bazasini qayta ishlash, ochiq qolgan bulutli metama'lumotlar va haddan tashqari kengaytirilgan ruxsatlar edi. Asosiy farq shundaki, sun'iy intellekt agenti bu ishni inson tasavvur qila olmaydigan tezlik va miqysda amalga oshirdi.

Sun'iy intellektHugging FaceOpenAIKiberxavfsizlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiSteam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladiBugun, 01:24Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob