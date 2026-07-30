Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladi

·20·Texno
Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladi

Valve kompaniyasi oʻzining mashhur Steam Machine konsoli haqida yangi tafsilotlarni maʼlum qildi va oʻyinchilarni muhim yangilik bilan xursand qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda qurilma AMD kompaniyasining zamonaviy FSR 4.1 апскейler texnologiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa grafika sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, FSR texnologiyasining ushbu versiyasi avvalgi FSR 3 avlodiga nisbatan ancha mukammal ishlab chiqilgan boʻlib, ayniqsa Performance rejimida sezilarli ustunlikka ega. Steam Machine konsolining unumdorligi cheklanganligini inobatga olsak, ushbu rejim qurilma egalari uchun eng asosiy va qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Korpus dizayni va mustaqil ishlab chiqarish imkoniyati

Texnologik yangiliklardan tashqari, Valve kompaniyasi foydalanuvchilarga oʻziga xos erkinlik taqdim etdi. Xabarda keltirilishicha, ishlab chiqaruvchi Steam Machine tashqi korpusi uchun maxsus CAD-fayllarni ochiq eʼlon qildi. Bu oʻz navbatida qiziquvchilarga oʻz dizayn variantlarini mustaqil ravishda loyihalash imkonini beradi.

Ushbu fayllar yordamida foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan korpusni maxsus 3D-printerlarda chop etishlari yoki boshqa zamonaviy usullar yordamida ishlab chiqarishlari mumkin boʻladi. Bunday yondashuv qurilmani shaxsiylashtirish va foydalanuvchi tajribasini yanada boyitish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Sotuvga chiqarish muddati va buyurtmalar holati

Qurilmaning bozorga chiqish muddati va foydalanuvchilarga yetkazib berilishi boʻyicha ham aniqlik kiritildi. Valve vakillarining maʼlum qilishicha, agar xaridor buyurtmalar navbatida yetarlicha yuqori oʻrinni egallagan boʻlsa, u joriy yilning oxirigacha xaridni amalga oshirish taklifi tushirilgan maxsus xatni qabul qilib oladi.

Mazkur yangiliklar Steam Machine konsoliga boʻlgan qiziqishni yanada oshirib, uning bozordagi raqobatbardoshligini taʼminlashga xizmat qiladi. Kompaniyaning ochiq arxitektura va dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi saʼy-harakatlari oʻyin hamjamiyati tomonidan iliq kutib olinmoqda.

Steam MachineValveAMDFSR 4.1Oʻyin konsoli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiRedmi Turbo 6 Max smartfonining asosiy tavsiflari oshkor etildiBugun, 01:57Sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiSun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimiga qanday buzib kirdiBugun, 00:57Radeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiRadeon RX 9070 XT videokartalarining ishonchliligi maʼlum boʻldiBugun, 00:56Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob