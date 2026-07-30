Steam Machine oʻyin konsoli AMD FSR 4.1 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlay boshladi
Valve kompaniyasi oʻzining mashhur Steam Machine konsoli haqida yangi tafsilotlarni maʼlum qildi va oʻyinchilarni muhim yangilik bilan xursand qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda qurilma AMD kompaniyasining zamonaviy FSR 4.1 апскейler texnologiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa grafika sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, FSR texnologiyasining ushbu versiyasi avvalgi FSR 3 avlodiga nisbatan ancha mukammal ishlab chiqilgan boʻlib, ayniqsa Performance rejimida sezilarli ustunlikka ega. Steam Machine konsolining unumdorligi cheklanganligini inobatga olsak, ushbu rejim qurilma egalari uchun eng asosiy va qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Korpus dizayni va mustaqil ishlab chiqarish imkoniyatiTexnologik yangiliklardan tashqari, Valve kompaniyasi foydalanuvchilarga oʻziga xos erkinlik taqdim etdi. Xabarda keltirilishicha, ishlab chiqaruvchi Steam Machine tashqi korpusi uchun maxsus CAD-fayllarni ochiq eʼlon qildi. Bu oʻz navbatida qiziquvchilarga oʻz dizayn variantlarini mustaqil ravishda loyihalash imkonini beradi.
Ushbu fayllar yordamida foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan korpusni maxsus 3D-printerlarda chop etishlari yoki boshqa zamonaviy usullar yordamida ishlab chiqarishlari mumkin boʻladi. Bunday yondashuv qurilmani shaxsiylashtirish va foydalanuvchi tajribasini yanada boyitish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Sotuvga chiqarish muddati va buyurtmalar holatiQurilmaning bozorga chiqish muddati va foydalanuvchilarga yetkazib berilishi boʻyicha ham aniqlik kiritildi. Valve vakillarining maʼlum qilishicha, agar xaridor buyurtmalar navbatida yetarlicha yuqori oʻrinni egallagan boʻlsa, u joriy yilning oxirigacha xaridni amalga oshirish taklifi tushirilgan maxsus xatni qabul qilib oladi.
Mazkur yangiliklar Steam Machine konsoliga boʻlgan qiziqishni yanada oshirib, uning bozordagi raqobatbardoshligini taʼminlashga xizmat qiladi. Kompaniyaning ochiq arxitektura va dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi saʼy-harakatlari oʻyin hamjamiyati tomonidan iliq kutib olinmoqda.
…