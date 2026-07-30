Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar
2026 yilgi jahon chempionati yakunlangach, futbol olami eʼtiborini yana ichki chempionatlar va yangi mavsum bahslariga qaratdi. Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu kabi afsonalarning klublar safiga qaytishi muxlislarda katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabar berishicha, ikki yulduzning mundialdagi ishtiroki va undan keyingi taqdiri bir-biridan keskin farq qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 2026 yilgi mundial har ikki futbolchi uchun ularning shonli faoliyatidagi soʻnggi yirik xalqaro turnir boʻlishi kutilgandi. Biroq ularning terma jamoadagi yurishlari mutlaqo oʻzgacha ssenariy bilan yakunlandi. Agar portugaliyalik hujumchi musobaqani erta tark etgan boʻlsa, argentinalik sardor hal qiluvchi final ostonasigacha yetib bordi.
Krishtianu Ronaldu va Portugaliyaning erta vidolashuviKrishtianu Ronaldu uchun 2026 yilgi jahon chempionati kutilganidek muvaffaqiyatli kelmadi. Portugaliya terma jamoasi pley-offning 1/8 final bosqichidayoq Ispaniyaga minimal hisobda imkoniyatni boy berib, turnirni tark etdi. Ushbu bahsda Ispaniya terma jamoasi kiritgan yagona gol taqdirni hal qildi.
Turnir davomida Ronaldu oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish eta olmadi. U mundialda jami ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga erishdi, biroq bu gollarning ikkalasi ham Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda kiritilgandi. Shundan soʻng Krishtianu Kongo Demokratik Respublikasi, Kolumbiya va Ispaniya termalariga qarshi oʻyinlarda gol ura olmadi.
Lionel Messining rekord darajadagi oʻyiniLionel Messi esa Argentina terma jamoasini yana bir bor finalga olib chiqdi. Hal qiluvchi bahsda ularning ham raqibi Ispaniya boʻldi va qoʻshimcha boʻlimlarda urilgan yagona gol ispaniyaliklarga gʻalaba keltirdi. Shunga qaramay, Messining shaxsiy koʻrsatkichlari juda yuqori darajada saqlanib qoldi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Lionel Messi turnir davomida 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U chempionatning eng yaxshi toʻpurarlari orasida ikkinchi oʻrinni egalladi va jahon chempionatlari tarixidagi eng koʻp gol urgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Bu borada faqat Fransiyaning yetakchi futbolchisi Kilian Mbappe uning oldida bormoqda.
Mundial yakunlangach, klublar futboliga qaytish davri boshlandi. Lionel Messi Inter Miami safiga intizom bilan qaytgan boʻlsa, Krishtianu Ronaldu hozircha Al-Nassr ixtiyorida koʻrinmayapti. Har ikki futbolchining kelajagi va yangi mavsumdagi raqobati muxlislar eʼtibor markazida qolishda davom etmoqda.
…