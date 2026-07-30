Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar

·33·Sport
Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar

2026 yilgi jahon chempionati yakunlangach, futbol olami eʼtiborini yana ichki chempionatlar va yangi mavsum bahslariga qaratdi. Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu kabi afsonalarning klublar safiga qaytishi muxlislarda katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabar berishicha, ikki yulduzning mundialdagi ishtiroki va undan keyingi taqdiri bir-biridan keskin farq qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2026 yilgi mundial har ikki futbolchi uchun ularning shonli faoliyatidagi soʻnggi yirik xalqaro turnir boʻlishi kutilgandi. Biroq ularning terma jamoadagi yurishlari mutlaqo oʻzgacha ssenariy bilan yakunlandi. Agar portugaliyalik hujumchi musobaqani erta tark etgan boʻlsa, argentinalik sardor hal qiluvchi final ostonasigacha yetib bordi.

Krishtianu Ronaldu va Portugaliyaning erta vidolashuvi

Krishtianu Ronaldu uchun 2026 yilgi jahon chempionati kutilganidek muvaffaqiyatli kelmadi. Portugaliya terma jamoasi pley-offning 1/8 final bosqichidayoq Ispaniyaga minimal hisobda imkoniyatni boy berib, turnirni tark etdi. Ushbu bahsda Ispaniya terma jamoasi kiritgan yagona gol taqdirni hal qildi.

Turnir davomida Ronaldu oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish eta olmadi. U mundialda jami ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga erishdi, biroq bu gollarning ikkalasi ham Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda kiritilgandi. Shundan soʻng Krishtianu Kongo Demokratik Respublikasi, Kolumbiya va Ispaniya termalariga qarshi oʻyinlarda gol ura olmadi.

Lionel Messining rekord darajadagi oʻyini

Lionel Messi esa Argentina terma jamoasini yana bir bor finalga olib chiqdi. Hal qiluvchi bahsda ularning ham raqibi Ispaniya boʻldi va qoʻshimcha boʻlimlarda urilgan yagona gol ispaniyaliklarga gʻalaba keltirdi. Shunga qaramay, Messining shaxsiy koʻrsatkichlari juda yuqori darajada saqlanib qoldi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Lionel Messi turnir davomida 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U chempionatning eng yaxshi toʻpurarlari orasida ikkinchi oʻrinni egalladi va jahon chempionatlari tarixidagi eng koʻp gol urgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Bu borada faqat Fransiyaning yetakchi futbolchisi Kilian Mbappe uning oldida bormoqda.

Mundial yakunlangach, klublar futboliga qaytish davri boshlandi. Lionel Messi Inter Miami safiga intizom bilan qaytgan boʻlsa, Krishtianu Ronaldu hozircha Al-Nassr ixtiyorida koʻrinmayapti. Har ikki futbolchining kelajagi va yangi mavsumdagi raqobati muxlislar eʼtibor markazida qolishda davom etmoqda.

Lionel MessiKrishtianu RonalduInter MiamiAl-NassrJahon chempionati 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Bugun, 00:39Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 00:35Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Shavkat Mirziyoyev “Kelajak o‘yinlari”ning ochilish marosimida qatnashdi (foto)Kecha, 23:13Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiKecha, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiKecha, 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi