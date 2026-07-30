Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi

·30·O‘zbekiston
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi

Maktablarda dars soatlarini taqsimlash tartibi yangilanadi. Yangi mexanizm o‘qituvchilarning ish yuklamasini yengillashtirish, dars soatlarini taqsimlash jarayonini soddalashtirish hamda uni yanada shaffof va adolatli tashkil etishga qaratilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda pedagoglar orasida dars soatlarini taqsimlash tartibi o‘zgargani haqidagi xabarlar keng muhokama qilingach, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi mazkur masala yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yil 28 oktyabr kuni Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligining qo‘shma qarori bilan «Umumta’lim muassasalarida sinflarni komplektlash hamda tarifikatsiya ro‘yxatlarini shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi nizomga qator o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilgan.

Qayd etilishicha, mazkur yangiliklarning asosiy maqsadi o‘qituvchilarning ish hajmini qisqartirish, dars soatlarini taqsimlashga oid talablarni soddalashtirish hamda jarayonni yanada ochiq, shaffof va adolatli yo‘lga qo‘yishdan iborat.

Yangi tartibga muvofiq, avval amal qilgan dars soatlarini taqsimlashning 19 ta ustuvorlik mezoni 10 tagacha qisqartirildi. Vazirlik ta’kidlashicha, ushbu o‘zgarishlar pedagoglar tomonidan bildirilgan ko‘plab taklif va mulohazalar asosida ishlab chiqilgan.

Shuningdek, barcha o‘qituvchilar uchun teng imkoniyat yaratish maqsadida dunyoning TOP-1000 oliy ta’lim muassasalarini bitirganlik yoki xalqaro hamda asosiy fan olimpiadalari g‘oliblarini tayyorlaganlik kabi mezonlar bekor qilindi. Vazirlik bu qarorni bunday imkoniyatlar barcha pedagoglar uchun birdek mavjud emasligi bilan izohladi.

Endilikda dars soatlarini taqsimlashda asosiy e’tibor milliy yoki xalqaro sertifikatlarga ega, zamonaviy kompetensiyalarni o‘zlashtirgan, kasbiy mahorati va mehnat natijalarini amaliy faoliyatida namoyon etayotgan pedagoglarga qaratiladi.

Vazirlik fikricha, ushbu yangilangan tartib o‘z ustida doimiy ishlaydigan, malakasini oshirib boradigan va yuqori natijaga erishadigan o‘qituvchilarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta’lim sifati hamda o‘quvchilarning bilim darajasini yanada yuksaltirishga hissa qo‘shishi kutilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, dars soatlarini taqsimlashning ushbu yangi tartibi 2026/2027 o‘quv yilidan boshlab barcha umumta’lim muassasalarida amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiIqtisodiyot va moliya vazirligiSog'liqni saqlash vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Kecha, 23:21«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Kecha, 11:49O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaKecha, 11:34Harbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiHarbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiKecha, 05:16Bugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiBugungi tunni o‘tkazib yubormang: osmonda noyob “Kiyik Oyi” hodisasi kuzatiladiKecha, 04:39Shveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiShveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdi28.07, 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi