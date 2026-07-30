Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqda
Britaniya avtomobil bozorida elektromobillar segmenti jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, arzon va amaliy rusumlarni xarid qilish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Avtomobil nashrlari maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniyada 2022-yilda sotuvga chiqarilgan MG 4 elektromobili hozirda ikkilamchi bozorda oʻta jozibali narxlarda taklif etilmoqda va uning boshlangʻich narxi 7 000 funt sterlingdan boshlanadi. Mazkur rusum oʻzining qulayligi, zamonaviy dizayni va hamyonbopligi evaziga xaridorlar eʼtiborini qozonishga ulgurdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ayni paytda MG 4 Britaniya bozorida eng koʻp sotiladigan top-10 ta elektromobillar qatoridan joy olib, hatto savdolar reytingida ikkinchi oʻringacha koʻtarilishga erishdi. Avtomobil mutaxassislari, jumladan, taniqli jurnalist Stiv Kropley bu xetchbekni uzoq masofalarga sinovdan oʻtkazib, uni sinchkovlik bilan baholagan. Uning xulosasiga koʻra, sinovdan oʻtgan Extended Range varianti oʻzining amaliyligi va halolligi bilan boshqa koʻplab elektromobillardan yaqqol ajralib turadi.
Salondagi qulayliklar va texnologik imkoniyatlarAnʼanaviy xetchbek qolipida yaratilgan MG 4 haydovchiga pastroq oʻtirish pozitsiyasi, oyoqlarni uzatib oʻtirish imkonini beruvchi qulaylik hamda rul kolonkasining keng diapazonda sozlanishini taqdim etadi. Salon qoplamalarida biroz sodda matolar yoki sunʼiy charm ishlatilgani hamda qattiq plastmassalar uchrasa-da, bu kamchiliklar avtomobilning hamyonbop narxi evaziga toʻliq oqlanadi. Umuman olganda, interyer mustahkam yigʻilgan.
Boshqaruv funksiyalarining aksariyati 10.3 dyuymli (2026-yildan boshlab 12.8 dyuymli) sezgir sensorli ekran orqali amalga oshiriladi. Qizigʻi shundaki, ruldagi tugmalarni harorat va ventilyator tezligini sozlashi uchun moslashtirish mumkin. Bu gʻayrioddiy yechim kutilganidan ham samarali ishlaydi. Avtomobil kengligi boʻyicha Volkswagen ID 3 yoki Cupra Born kabi raqobatchilaridan biroz ortda qolsa-da, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun yetarli joy mavjud. Bagaj hajmi esa oʻrtacha 363 litrni tashkil qiladi.
Dinamik xususiyatlar va akkumulyator turlariOrqa privodli MG 4 haydashni xush koʻradigan faol haydovchilar uchun yaxshi dinamikani taqdim etadi. Rul boshqaruvi aniqligi uni shaharchalar va ochiq yoʻllarda chaqqon harakatlantirish imkonini beradi. Uning yumshoq suspenziyasi ayrim burilishlarda biroz yonboshlashga olib kelsa-da, Kia e-Niro yoki Peugeot e-308 kabi raqobatchilariga nisbatan ancha maroqli tuyuladi.
Xaridorlar uchun ushbu elektromobil uch xil modifikatsiyada taqdim etiladi:
- Boshlangʻich versiya — 49 kW/soat quvvatli akkumulyator va 168 ot kuchiga ega dvigatel;
- Long Range — quvvat hajmi 61.7 kW/soat va 201 ot kuchiga ega motor;
- Extended Range — eng yuqori koʻrsatkichga ega boʻlib, 74.4 kW/soat akkumulyator va 241 ot kuchli quvvat bilan taʼminlangan.
…