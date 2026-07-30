Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqda

·0·Avto
Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqda

Britaniya avtomobil bozorida elektromobillar segmenti jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, arzon va amaliy rusumlarni xarid qilish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Avtomobil nashrlari maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniyada 2022-yilda sotuvga chiqarilgan MG 4 elektromobili hozirda ikkilamchi bozorda oʻta jozibali narxlarda taklif etilmoqda va uning boshlangʻich narxi 7 000 funt sterlingdan boshlanadi. Mazkur rusum oʻzining qulayligi, zamonaviy dizayni va hamyonbopligi evaziga xaridorlar eʼtiborini qozonishga ulgurdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ayni paytda MG 4 Britaniya bozorida eng koʻp sotiladigan top-10 ta elektromobillar qatoridan joy olib, hatto savdolar reytingida ikkinchi oʻringacha koʻtarilishga erishdi. Avtomobil mutaxassislari, jumladan, taniqli jurnalist Stiv Kropley bu xetchbekni uzoq masofalarga sinovdan oʻtkazib, uni sinchkovlik bilan baholagan. Uning xulosasiga koʻra, sinovdan oʻtgan Extended Range varianti oʻzining amaliyligi va halolligi bilan boshqa koʻplab elektromobillardan yaqqol ajralib turadi.

Salondagi qulayliklar va texnologik imkoniyatlar

Anʼanaviy xetchbek qolipida yaratilgan MG 4 haydovchiga pastroq oʻtirish pozitsiyasi, oyoqlarni uzatib oʻtirish imkonini beruvchi qulaylik hamda rul kolonkasining keng diapazonda sozlanishini taqdim etadi. Salon qoplamalarida biroz sodda matolar yoki sunʼiy charm ishlatilgani hamda qattiq plastmassalar uchrasa-da, bu kamchiliklar avtomobilning hamyonbop narxi evaziga toʻliq oqlanadi. Umuman olganda, interyer mustahkam yigʻilgan.

Boshqaruv funksiyalarining aksariyati 10.3 dyuymli (2026-yildan boshlab 12.8 dyuymli) sezgir sensorli ekran orqali amalga oshiriladi. Qizigʻi shundaki, ruldagi tugmalarni harorat va ventilyator tezligini sozlashi uchun moslashtirish mumkin. Bu gʻayrioddiy yechim kutilganidan ham samarali ishlaydi. Avtomobil kengligi boʻyicha Volkswagen ID 3 yoki Cupra Born kabi raqobatchilaridan biroz ortda qolsa-da, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun yetarli joy mavjud. Bagaj hajmi esa oʻrtacha 363 litrni tashkil qiladi.

Dinamik xususiyatlar va akkumulyator turlari

Orqa privodli MG 4 haydashni xush koʻradigan faol haydovchilar uchun yaxshi dinamikani taqdim etadi. Rul boshqaruvi aniqligi uni shaharchalar va ochiq yoʻllarda chaqqon harakatlantirish imkonini beradi. Uning yumshoq suspenziyasi ayrim burilishlarda biroz yonboshlashga olib kelsa-da, Kia e-Niro yoki Peugeot e-308 kabi raqobatchilariga nisbatan ancha maroqli tuyuladi.

Xaridorlar uchun ushbu elektromobil uch xil modifikatsiyada taqdim etiladi:

  • Boshlangʻich versiya — 49 kW/soat quvvatli akkumulyator va 168 ot kuchiga ega dvigatel;
  • Long Range — quvvat hajmi 61.7 kW/soat va 201 ot kuchiga ega motor;
  • Extended Range — eng yuqori koʻrsatkichga ega boʻlib, 74.4 kW/soat akkumulyator va 241 ot kuchli quvvat bilan taʼminlangan.

MG 4ElektromobilAvtomobilXetchbekNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiVauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiKecha, 16:27Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiGenesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiKecha, 15:23Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiKecha, 14:26Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiKecha, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi