Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» bilan yangi besh yillik shartnoma imzolab, klubdagi kelajagini 2031 yilgacha bog‘ladi. Ammo o‘zbekistonlik himoyachi bu kelishuvni yakuniy marra deb hisoblamayapti — uning oldida Enso Mareska ishonchini qozonish va asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin egallashdek yangi vazifa turibdi.
22 yoshli futbolchining bayonotida quvonch bilan birga katta mas’uliyat ham sezildi. Husanov Angliyaga moslashishda muxlislar ko‘magi muhim bo‘lganini ta’kidlab, endi klub bilan yanada yirik muvaffaqiyatlarga erishish uchun bor kuchini sarflashga tayyorligini bildirdi.
«Bu men va oilam uchun ajoyib kun»
Yangi shartnoma imzolanganidan keyin Husanov bu voqea nafaqat o‘zi, balki oilasi uchun ham alohida ahamiyatga ega ekanini aytdi.
«Bu men va oilam uchun ajoyib kun. “Siti”da qolish muddatini uzaytirganimdan juda mamnunman».
Himoyachining so‘zlariga ko‘ra, Manchesterga kelganidan buyon u klubdagi har bir daqiqadan zavq olgan. Shu davrda futbolchi sifatida o‘sgan, Premer-liganing yuqori sur’atiga moslashgan va katta o‘yinlarda zarur bo‘ladigan tajribani to‘plagan.
Husanovning avvalgi shartnomasi 2029 yil yozigacha amal qilishi kerak edi. Yangi kelishuv esa uning «Etihad»dagi kelajagini yana ikki yilga uzaytirib, klubning himoyachiga uzoq muddatli rejalar doirasida qarayotganini ko‘rsatdi.
Yangi vazifa — Mareska ishonchini qozonish
Pep Gvardiola davri yakunlanib, «Manchester Siti»da Enso Mareska boshchiligida yangi bosqich boshlandi. Italiyalik mutaxassis klubning avvalgi o‘yin falsafasini saqlagan holda, jamoani taktik jihatdan rivojlantirishini ma’lum qilgan.
Husanov esa yangi murabbiy kelgan sharoitda o‘tgan mavsumdagi o‘rni avtomatik ravishda saqlanib qolmasligini yaxshi tushunayotganini yashirmadi.
Uning asosiy maqsadi:
Mareska va uning murabbiylar shtabi ishonchini qozonish;
asosiy tarkibda muntazam o‘ynash;
himoya markazidagi raqobatda ustun kelish;
jamoaning yangi taktik talablariga tez moslashish.
«Endi oldimda yangi vazifa turibdi. Enso Mareska va uning shtabida yaxshi taassurot qoldirib, jamoada muntazam o‘ynashni xohlayman», — dedi himoyachi.
Bu bayonot Husanovning yangi shartnomadan keyin xotirjamlikka berilmasligini ko‘rsatadi. Aksincha, u klubdagi o‘rnini har bir mashg‘ulot va uchrashuvda qayta isbotlashga tayyor.
18 oyda zaxiradan asosiy himoyachigacha
Husanov «Manchester Siti»ga 2025 yil yanvarda Fransiyaning «Lans» klubidan kelib qo‘shilgan edi. O‘sha paytda u Premer-ligada o‘ynagan birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi.
Angliyadagi dastlabki 18 oy ichida u klub safida 47 ta uchrashuv o‘tkazdi. 2025/26 yilgi mavsumda esa barcha musobaqalarda 37 marta maydonga tushib, jamoa himoyasidagi muhim futbolchilardan biriga aylandi.
Ayniqsa, mavsumning ikkinchi qismi Husanov uchun burilish nuqtasi bo‘ldi. U Mark Guehi bilan markaziy himoyada ishonchli juftlik hosil qilib, «Siti»ning Premer-ligadagi so‘nggi 19 uchrashuvidan 16 tasida ishtirok etdi.
O‘zbekistonlik himoyachi Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida ham muhim rol o‘ynadi. «Manchester Siti» har ikki musobaqada g‘olib chiqib, ichki turnirlarda kubok dublini rasmiylashtirdi.
Klub uni nega uzoq muddatga saqlab qoldi?
Husanovning asosiy ustunliklari sifatida uning tezligi, kuchli yakkakurashlari va xavfli hujumlarni oldindan seza olishi ta’kidlanmoqda. U qisqa vaqt ichida «Etihad» muxlislarining sevimli futbolchilaridan biriga aylandi.
Futbolchi 2025/26 yilgi mavsumda «Manchester Siti»ning eng yaxshi o‘yinchisi sovriniga da’vogarlar yakuniy uchligiga ham kirdi. Ovoz berishda akademiya tarbiyalanuvchisi Niko O'Rayli g‘olib chiqqan bo‘lsa-da, Husanovning kuchli uchlikdan joy olishi uning klubdagi mavqei qanchalik tez o‘sganini ko‘rsatdi.
«Siti» futbol direktori Ugu Viana ham o‘zbekistonlik futbolchining rivojlanishi klub rahbariyatini mamnun qilayotganini aytdi.
Uning fikricha, Husanov:
yuqori jismoniy imkoniyatlarga;
zamonaviy markaziy himoyachiga kerakli texnikaga;
tezlik va kuchga;
jahon darajasidagi futbolchi bo‘lish salohiyatiga ega.
Viana 22 yoshli himoyachining eng yaxshi yillari hali oldinda ekanini ta’kidlab, u Mareskaning kelgusi rejalarida muhim o‘rin tutishiga umid bildirgan.
Muxlislarga alohida minnatdorchilik
Husanov Angliya va Premer-liga muhitiga moslashish jarayonida «Manchester Siti» muxlislarining qo‘llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega bo‘lganini qayd etdi.
Uning tezligi, to‘p uchun oxirigacha kurashishi va murosasiz o‘yin uslubi qisqa vaqtdayoq tribunalarda e’tirof qozondi. Klub ham uni «muxlislar sevimlisi» sifatida ta’riflamoqda.
Husanov endi ortga emas, faqat kelajakka qarayotganini aytdi:
«Jamoamiz yanada muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilishga tayyorman».
Bu so‘zlar uning yangi shartnomani qulay kafolat emas, yanada katta talab va mas’uliyat deb qabul qilayotganini ko‘rsatadi.
O‘zbek futboli uchun yangi bosqich
Husanovning 2031 yilgacha mo‘ljallangan kelishuvi bir futbolchining shaxsiy muvaffaqiyatidan kengroq ahamiyatga ega.
U Premer-ligada o‘ynagan birinchi o‘zbekistonlik bo‘lib, qisqa vaqtda Angliyaning eng kuchli klublaridan birida muntazam maydonga tusha boshladi. Shuningdek, u O‘zbekistonning ilk jahon chempionati tarkibidagi asosiy himoyachilardan biri sifatida ham ishtirok etdi.
Endi uning oldidagi navbatdagi sinov — Gvardiola davrida erishgan mavqeini Mareska boshchiligidagi yangi jamoada ham saqlab qolish.
Asosiy xulosa
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» bilan 2031 yilgacha yangi shartnoma imzoladi. U 18 oy ichida umidli yosh futbolchidan jamoaning ishonchli himoyachilaridan biriga aylandi, ikkita sovrin qo‘lga kiritdi va klubning mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun yakuniy uchlikka kirdi.
Biroq eng muhim kurash endi boshlanadi. Husanov Mareska ishonchini qozonishi, asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlashi va klub rahbariyati aytgan «jahon darajasidagi markaziy himoyachi» salohiyatini amalda isbotlashi kerak.
Sizningcha, Husanov yangi mavsumda «Manchester Siti»ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…