SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladi

·43·Texno
SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladi

AQSh Kosmik kuchlari Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi bilan umumiy qiymati 1,6 milliard dollarga teng boʻlgan yirik shartnoma imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuv doirasida kompaniya harbiy idora uchun 18 ta yangi kosmik parvozni amalga oshirishi va Falcon 9 raketalari yordamida maxsus sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur shartnoma 2027-yilgacha toʻliq bajarilishi rejalashtirilgan. Uning asosiy vazifasi havoda harakatlanuvchi turli nishonlarni oʻz vaqtida aniqlash va ularning harakatini operativ kuzatib borish imkonini beruvchi kosmik guruhni shakllantirishdan iborat. Bu esa AQSh Mudofaa vazirligining havo makoni xavfsizligini taʼminlash borasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Harbiy missiyalardagi yetakchilik va tezkor hamkorlik

Ushbu kelishuv davlat raketa tashuvchilarini xarid qilish boʻyicha maxsus asosiy dasturning bir qismi hisoblanadi. Unda davlat missiyalari ochiq tan asosida taqsimlanadi. Mazkur dastur doirasida United Launch Alliance va Blue Origin kabi yirik raqobatdosh kompaniyalar ham ishtirok etishiga qaramay, aynan SpaceX oʻzining yuqori ishonchliligi hamda Falcon 9 raketalarining parvoz chastotasi tufayli eng yirik buyurtmalarni qoʻlga kiritib kelmoqda.

Harbiylarning taʼkidlashicha, joriy etilgan yangi tezkor xarid qilish jarayoni barcha rasmiyatchiliklarni atigi ikki oy ichida yakunlash imkonini berdi. Bu esa oʻz navbatida AQSh Mudofaa vazirligining kelgusidagi kosmik loyihalarini amalga oshirish muddatlarini qisqartirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Istiqboldagi rejalar va raqobat muhiti

Mazkur bitim SpaceX kompaniyasi uchun soʻnggi vaqtlarda imzolangan yagona yirik harbiy shartnoma emas. Joriy yilning may oyida AQSh Kosmik kuchlari ushbu kompaniya bilan umumiy qiymati 6,5 milliard dollarlik bir nechta shartnomalarni imzolagan edi. Ushbu kelishuvlar harakatlanuvchi havo nishonlarini aniqlovchi sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish hamda raketalarni erta ogohlantirish, kuzatish va tutib qolish tizimlari oʻrtasida tezkor maʼlumot uzatuvchi harbiy aloqa tarmogʻini ishlab chiqishni oʻz ichiga oladi.

Shunga qaramay, ayrim amerikalik qonunchilar Pentagonning faqat bitta yetkazib beruvchiga bogʻlib qolayotganidan xavotir bildirmoqda. Biroq Kosmik kuchlar vakillari kelgusida ham mamlakatdagi boshqa kosmik kompaniyalar oʻrtasidagi sogʻlom raqobat muhitini qoʻllab-quvvatlashda davom etishlarini qatʼiy taʼkidlashmoqda.

SpaceXAQSh Kosmik kuchlariFalcon 9Ilon MaskPentagon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiBugun, 11:25Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiXitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiBugun, 10:59Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob