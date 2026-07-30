SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladi
AQSh Kosmik kuchlari Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi bilan umumiy qiymati 1,6 milliard dollarga teng boʻlgan yirik shartnoma imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuv doirasida kompaniya harbiy idora uchun 18 ta yangi kosmik parvozni amalga oshirishi va Falcon 9 raketalari yordamida maxsus sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur shartnoma 2027-yilgacha toʻliq bajarilishi rejalashtirilgan. Uning asosiy vazifasi havoda harakatlanuvchi turli nishonlarni oʻz vaqtida aniqlash va ularning harakatini operativ kuzatib borish imkonini beruvchi kosmik guruhni shakllantirishdan iborat. Bu esa AQSh Mudofaa vazirligining havo makoni xavfsizligini taʼminlash borasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.
Harbiy missiyalardagi yetakchilik va tezkor hamkorlikUshbu kelishuv davlat raketa tashuvchilarini xarid qilish boʻyicha maxsus asosiy dasturning bir qismi hisoblanadi. Unda davlat missiyalari ochiq tan asosida taqsimlanadi. Mazkur dastur doirasida United Launch Alliance va Blue Origin kabi yirik raqobatdosh kompaniyalar ham ishtirok etishiga qaramay, aynan SpaceX oʻzining yuqori ishonchliligi hamda Falcon 9 raketalarining parvoz chastotasi tufayli eng yirik buyurtmalarni qoʻlga kiritib kelmoqda.
Harbiylarning taʼkidlashicha, joriy etilgan yangi tezkor xarid qilish jarayoni barcha rasmiyatchiliklarni atigi ikki oy ichida yakunlash imkonini berdi. Bu esa oʻz navbatida AQSh Mudofaa vazirligining kelgusidagi kosmik loyihalarini amalga oshirish muddatlarini qisqartirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
Istiqboldagi rejalar va raqobat muhitiMazkur bitim SpaceX kompaniyasi uchun soʻnggi vaqtlarda imzolangan yagona yirik harbiy shartnoma emas. Joriy yilning may oyida AQSh Kosmik kuchlari ushbu kompaniya bilan umumiy qiymati 6,5 milliard dollarlik bir nechta shartnomalarni imzolagan edi. Ushbu kelishuvlar harakatlanuvchi havo nishonlarini aniqlovchi sunʼiy yoʻldosh tizimini yaratish hamda raketalarni erta ogohlantirish, kuzatish va tutib qolish tizimlari oʻrtasida tezkor maʼlumot uzatuvchi harbiy aloqa tarmogʻini ishlab chiqishni oʻz ichiga oladi.
Shunga qaramay, ayrim amerikalik qonunchilar Pentagonning faqat bitta yetkazib beruvchiga bogʻlib qolayotganidan xavotir bildirmoqda. Biroq Kosmik kuchlar vakillari kelgusida ham mamlakatdagi boshqa kosmik kompaniyalar oʻrtasidagi sogʻlom raqobat muhitini qoʻllab-quvvatlashda davom etishlarini qatʼiy taʼkidlashmoqda.
…