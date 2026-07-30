Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga pora
Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida suv ta’minoti tizimida ishlayotgan mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yildi. Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida "Sirdaryo suv ta’minoti" AJ Boyovut tumani filiali boshlig‘i va brigadiri fuqarodan pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Zamin.uz ushbu korrupsiyaviy jinoyat tafsilotlari, gumonlanuvchilarning shaxsi va ularga nisbatan ko‘rilgan choralar haqida xabar beradi.
Noqonuniy kelishuv: 3,5 millionlik qarzni "o‘chirish" evaziga pul
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, filial boshlig‘i U.U. va avariya-ta’mirlash xizmati bo‘linmasi brigadiri A.P. o‘zaro til biriktirgan holda, fuqaro D.O.ning avval sotilgan xonadoniga tegishli ichimlik suvidan 3,5 million so‘mlik qarzdorlikni vakolatlari doirasida bartaraf etishni va’da qilishgan. Buning evaziga ular fuqarodan 1,8 million so‘m miqdorida pul talab qilishgan.
Ushbu noqonuniy kelishuv natijasida davlat budjetiga tushishi kerak bo‘lgan mablag‘lar talon-toroj qilinishi va korrupsiyaviy tizimga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan edi.
Tezkor tadbir va qo‘lga olish: Xizmat xonasidagi pora
Ushbu noqonuniy faoliyat Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Boyovut tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan nazoratga olingan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida, filial boshlig‘i U.U. o‘z xizmat xonasida kelishilgan 1,8 million so‘mni fuqarodan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Amaliyot davomida gumonlanuvchilardan olingan kimyoviy ishlov berilgan pul mablag‘lari va boshqa hujjatlar jinoyat ishiga ashyoviy dalil sifatida qo‘shilgan.
Jinoyat ishi va tergov ostidagilar
Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilar A.P. va U.U.larga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Pora olish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida olib borilayotgan ushbu harakatlar mintaqada qonun ustuvorligini ta’minlash va davlat mablag‘larini himoya qilishga qaratilgan. Ta’kidlash joizki, brigadir A.P. muqaddam xuddi shunday qilmishlari uchun sudlangan bo‘lishiga qaramay, qayta jinoyatga qo‘l urgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Boyovutdagi korrupsiyaviy jinoyat bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Joy
Boyovut tumani, Sirdaryo viloyati
Korxona
"Sirdaryo suv ta’minoti" AJ filiali
Gumonlanuvchilar
U.U. (Filial boshlig‘i), A.P. (Brigadir)
Qarzdorlik miqdori
3 500 000 so‘m
Talab qilingan pora
1 800 000 so‘m
Ushlangan joy
Filial boshlig‘ining xizmat xonasi
Jinoyat kodeksi moddasi
210-modda (Pora olish)
Brigadirning o‘tmishi
Muqaddam sudlangan
Suv ta’minoti tizimidagi rahbarlarning qo‘lga olinishi va davlat mablag‘larini talon-toroj qilishga urinish — bu barcha fuqarolar bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va mahalliy aholi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, suv ta’minoti tizimida korrupsiyaga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish kerak? Sudlangan shaxsning qayta rahbarlik lavozimiga tayinlanishiga kim javobgar? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…