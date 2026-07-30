Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga pora

·35·Jamiyat
Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga pora

Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida suv ta’minoti tizimida ishlayotgan mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yildi. Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida "Sirdaryo suv ta’minoti" AJ Boyovut tumani filiali boshlig‘i va brigadiri fuqarodan pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Zamin.uz ushbu korrupsiyaviy jinoyat tafsilotlari, gumonlanuvchilarning shaxsi va ularga nisbatan ko‘rilgan choralar haqida xabar beradi.

Noqonuniy kelishuv: 3,5 millionlik qarzni "o‘chirish" evaziga pul

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, filial boshlig‘i U.U. va avariya-ta’mirlash xizmati bo‘linmasi brigadiri A.P. o‘zaro til biriktirgan holda, fuqaro D.O.ning avval sotilgan xonadoniga tegishli ichimlik suvidan 3,5 million so‘mlik qarzdorlikni vakolatlari doirasida bartaraf etishni va’da qilishgan. Buning evaziga ular fuqarodan 1,8 million so‘m miqdorida pul talab qilishgan.

Ushbu noqonuniy kelishuv natijasida davlat budjetiga tushishi kerak bo‘lgan mablag‘lar talon-toroj qilinishi va korrupsiyaviy tizimga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan edi.

Tezkor tadbir va qo‘lga olish: Xizmat xonasidagi pora

Ushbu noqonuniy faoliyat Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Boyovut tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan nazoratga olingan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida, filial boshlig‘i U.U. o‘z xizmat xonasida kelishilgan 1,8 million so‘mni fuqarodan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Amaliyot davomida gumonlanuvchilardan olingan kimyoviy ishlov berilgan pul mablag‘lari va boshqa hujjatlar jinoyat ishiga ashyoviy dalil sifatida qo‘shilgan.

Jinoyat ishi va tergov ostidagilar

Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilar A.P. va U.U.larga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi (Pora olish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida olib borilayotgan ushbu harakatlar mintaqada qonun ustuvorligini ta’minlash va davlat mablag‘larini himoya qilishga qaratilgan. Ta’kidlash joizki, brigadir A.P. muqaddam xuddi shunday qilmishlari uchun sudlangan bo‘lishiga qaramay, qayta jinoyatga qo‘l urgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.

Boyovutdagi korrupsiyaviy jinoyat bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Joy

Boyovut tumani, Sirdaryo viloyati

Korxona

"Sirdaryo suv ta’minoti" AJ filiali

Gumonlanuvchilar

U.U. (Filial boshlig‘i), A.P. (Brigadir)

Qarzdorlik miqdori

3 500 000 so‘m

Talab qilingan pora

1 800 000 so‘m

Ushlangan joy

Filial boshlig‘ining xizmat xonasi

Jinoyat kodeksi moddasi

210-modda (Pora olish)

Brigadirning o‘tmishi

Muqaddam sudlangan

Suv ta’minoti tizimidagi rahbarlarning qo‘lga olinishi va davlat mablag‘larini talon-toroj qilishga urinish — bu barcha fuqarolar bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va mahalliy aholi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, suv ta’minoti tizimida korrupsiyaga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish kerak? Sudlangan shaxsning qayta rahbarlik lavozimiga tayinlanishiga kim javobgar? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

SirdaryoBayovutSirdaryo Suv TaminotiO'zbekistonZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiBugun, 02:53Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiAndijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiKecha, 23:39Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiTadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiKecha, 19:55Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiFuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiKecha, 16:13Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi