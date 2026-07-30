Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi

·17·Jamiyat
Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi

O‘zbekiston tibbiyot tizimida korrupsiyaga chek qo‘yishga qaratilgan tizimli harakatlar davom etmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan Samarqand va Xorazm viloyatlarida o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda, fuqarolarga noqonuniy ravishda nogironlik nafaqasini rasmiylashtirib berishni va’da qilgan shifokorlar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Zamin.uz ushbu ikki alohida jinoyat tafsilotlari, gumonlanuvchilarning shaxsi va ularga nisbatan ko‘rilgan huquqiy choralar haqida batafsil xabar beradi.

1. Samarqandda 5 million so‘m evaziga nogironlik: Firibgar shifokor fosh bo‘ldi

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Samarqand tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda, tuman sog‘liqni saqlash bo‘limi markaziy shifoxonasining shifokori I.A.ning jinoiy qilmishi fosh etildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, I.A. fuqaro S.E.ni 2-guruh nogironlik nafaqasiga chiqarish va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va’da qilgan. Ushbu xizmat evaziga u firibgarlik yo‘li bilan 5 million so‘m mablag‘ni qo‘lga kiritgan. O‘tkazilgan surishtiruvlar natijasida, noqonuniy olingan mablag‘ning qaytarilishi protsessual tartibda rasmiylashtirildi.

2. Bog‘otda "tanish-bilish" orqali nogironlik: Hazorasp shifokori pora olganda ushlandi

Korrupsiyaga qarshi navbatdagi muhim zarba Xorazm viloyatida berildi. Departamentning Bog‘ot tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda Hazorasp tuman tibbiyot birlashmasi shifokori K.B. qo‘lga olindi.

Ma’lum bo‘lishicha, K.B. fuqaro N.A.ni go‘yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 2-guruh nogironlik nafaqasiga chiqarib berishni va’da qilgan. U ushbu xizmat uchun kelishilgan 300 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ning 3,6 million so‘mini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ushbu tezkor amaliyot tibbiyot xodimlari o‘rtasidagi korrupsiyaviy zanjirni uzishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi.

Jinoiy ish va tergov harakatlari olib borilmoqda

Har ikki holat yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi:

  • 168-modda (Firibgarlik);

  • 28, 211-moddalar (Pora berish).

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda va jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash choralari ko‘rilmoqda. Tibbiyot sohasida shaffoflikni ta’minlash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Samarqand va Bog‘otdagi korrupsiyaviy jinoyatlar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar (1-holat)

Tafsilotlar (2-holat)

Joy

Samarqand tumani

Bog‘ot tumani (Xorazm)

Ayblanuvchi (Shifokor)

I.A. (Markaziy shifoxona)

K.B. (Hazorasp tibbiyot birlashmasi)

Jabrlanuvchi

S.E.

N.A.

Qo‘yilgan ayblov

Firibgarlik

Firibgarlik, pora berish

Noqonuniy olingan pul

5 000 000 so‘m

300 AQSH dollari (olingani: 3,6 mln so‘m)

Maqsad

2-guruh nogironligi

2-guruh nogironligi (yuqori tanishlar orqali)

Status

Pul qaytarilgan

Ashyoviy dalillar bilan ushlangan

Tibbiyot tizimidagi rahbarlar va xodimlarning qo‘lga olinishi — bu barcha fuqarolar bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir. Davlat budjetidan beriladigan nafaqalar va xizmatlar adolatli tarzda taqsimlanishi shart.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va mahalliy aholi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, tibbiyot sohasida korrupsiyaga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish kerak? Shifokorlarning bunday jinoiy qilmishlariga kim aybdor? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

UzbekistanSamarkandBogotKhorezmZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraBugun, 12:14Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiBugun, 02:53Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiAndijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiKecha, 23:39Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiTadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiKecha, 19:55Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiFuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiKecha, 16:13Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi