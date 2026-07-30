Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindi
O‘zbekiston tibbiyot tizimida korrupsiyaga chek qo‘yishga qaratilgan tizimli harakatlar davom etmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan Samarqand va Xorazm viloyatlarida o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda, fuqarolarga noqonuniy ravishda nogironlik nafaqasini rasmiylashtirib berishni va’da qilgan shifokorlar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Zamin.uz ushbu ikki alohida jinoyat tafsilotlari, gumonlanuvchilarning shaxsi va ularga nisbatan ko‘rilgan huquqiy choralar haqida batafsil xabar beradi.
1. Samarqandda 5 million so‘m evaziga nogironlik: Firibgar shifokor fosh bo‘ldi
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Samarqand tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda, tuman sog‘liqni saqlash bo‘limi markaziy shifoxonasining shifokori I.A.ning jinoiy qilmishi fosh etildi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, I.A. fuqaro S.E.ni 2-guruh nogironlik nafaqasiga chiqarish va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib berishni va’da qilgan. Ushbu xizmat evaziga u firibgarlik yo‘li bilan 5 million so‘m mablag‘ni qo‘lga kiritgan. O‘tkazilgan surishtiruvlar natijasida, noqonuniy olingan mablag‘ning qaytarilishi protsessual tartibda rasmiylashtirildi.
2. Bog‘otda "tanish-bilish" orqali nogironlik: Hazorasp shifokori pora olganda ushlandi
Korrupsiyaga qarshi navbatdagi muhim zarba Xorazm viloyatida berildi. Departamentning Bog‘ot tumani bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda Hazorasp tuman tibbiyot birlashmasi shifokori K.B. qo‘lga olindi.
Ma’lum bo‘lishicha, K.B. fuqaro N.A.ni go‘yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 2-guruh nogironlik nafaqasiga chiqarib berishni va’da qilgan. U ushbu xizmat uchun kelishilgan 300 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ning 3,6 million so‘mini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ushbu tezkor amaliyot tibbiyot xodimlari o‘rtasidagi korrupsiyaviy zanjirni uzishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi.
Jinoiy ish va tergov harakatlari olib borilmoqda
Har ikki holat yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi:
168-modda (Firibgarlik);
28, 211-moddalar (Pora berish).
Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda va jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash choralari ko‘rilmoqda. Tibbiyot sohasida shaffoflikni ta’minlash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Samarqand va Bog‘otdagi korrupsiyaviy jinoyatlar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar (1-holat)
Tafsilotlar (2-holat)
Joy
Samarqand tumani
Bog‘ot tumani (Xorazm)
Ayblanuvchi (Shifokor)
I.A. (Markaziy shifoxona)
K.B. (Hazorasp tibbiyot birlashmasi)
Jabrlanuvchi
S.E.
N.A.
Qo‘yilgan ayblov
Firibgarlik
Firibgarlik, pora berish
Noqonuniy olingan pul
5 000 000 so‘m
300 AQSH dollari (olingani: 3,6 mln so‘m)
Maqsad
2-guruh nogironligi
2-guruh nogironligi (yuqori tanishlar orqali)
Status
Pul qaytarilgan
Ashyoviy dalillar bilan ushlangan
Tibbiyot tizimidagi rahbarlar va xodimlarning qo‘lga olinishi — bu barcha fuqarolar bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir. Davlat budjetidan beriladigan nafaqalar va xizmatlar adolatli tarzda taqsimlanishi shart.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va mahalliy aholi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, tibbiyot sohasida korrupsiyaga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish kerak? Shifokorlarning bunday jinoiy qilmishlariga kim aybdor? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…