Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqda
Sьерra-Leone sogʻliqni saqlash tizimida muhim raqamli oʻzgarishlar boshlandi. Mamlakat sogʻliqni saqlash vaziri doktor Ostin Dembi maʼlum qilishicha, davlatga qarashli 300 ta tibbiyot muassasasi Ilon Maskning Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻiga ulanadi. Ushbu keng koʻlamli loyihaning rasmiy ochilish marosimi poytaxt Fritaundagi Yulius Maad Bio nomidagi Pediatriya ilgʻor tajriba markazida boʻlib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, yangi texnologiya shifoxonalarni ishonchli va yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydi. Bu esa oʻz navbatida shifokorlarga tezkor ravishda maʼlumot almashish hamda mamlakatning turli hududlaridagi hamkasblari bilan maslahatlashish imkonini beradi. Mutaxassislar zamonaviy aloqa vositalarining joriy etilishini sogʻliqni saqlash sohasini raqamlashtirish yoʻlidagi keskin qadam sifatida baholamoqda.
Tibbiyotda yangi raqamli imkoniyatlarBarqaror internet aloqasi tufayli tibbiyot muassasalari maʼlumotlarni tezroq uzatish, elektron tibbiy tizimlardan foydalanish hamda ixtisoslashtirilgan raqamli xizmatlardan erkin foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, loyiha tibbiyot xodimlarining masofaviy taʼlim olish jarayonlarini rivojlantirishga ham zamin yaratadi.
Hukumat ushbu tashabbus qogʻozbozlikdan batamom voz kechib, toʻliq raqamli ish modellariga oʻtish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishiga umid qilmoqda. Zamonaviy infratuzilma Fritaundagi Pediatriya ilgʻor tajriba markazi va Kono shahrida qurilishi rejalashtirilgan shunga oʻxshash kelajakdagi muassasa oʻrtasida oʻzaro yaqin hamkorlikni oʻrnatishda ham asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.
Sifat va malaka oshirish kafolatiRasmiylar zamonaviy aloqa tarmoqlari mamlakat boʻylab tibbiy yordam sifatini oshirishga xizmat qilishiga qatʼiy ishonmoqda. Internet imkoniyatlari mutaxassislarni tayyorlash jarayonini tezlashtiradi va butun mamlakat boʻylab muassasalar oʻrtasida samarali bilim almashinuvini taʼminlaydi.
Starlink tarmogʻining tibbiyot sohasiga tatbiq etilishi chekka hududlardagi shifoxonalar uchun ham markaziy klinikalar bilan bir qatorda ishlash imkoniyatini ochib beradi. Mazkur loyiha yakunida Sьерra-Leone sogʻliqni saqlash sektori toʻliq raqamli boshqaruvga oʻtib, aholiga koʻrsatiladigan tibbiy xizmatlar koʻlamini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…