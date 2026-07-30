Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqda

·19·Texno
Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqda

Sьерra-Leone sogʻliqni saqlash tizimida muhim raqamli oʻzgarishlar boshlandi. Mamlakat sogʻliqni saqlash vaziri doktor Ostin Dembi maʼlum qilishicha, davlatga qarashli 300 ta tibbiyot muassasasi Ilon Maskning Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻiga ulanadi. Ushbu keng koʻlamli loyihaning rasmiy ochilish marosimi poytaxt Fritaundagi Yulius Maad Bio nomidagi Pediatriya ilgʻor tajriba markazida boʻlib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, yangi texnologiya shifoxonalarni ishonchli va yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydi. Bu esa oʻz navbatida shifokorlarga tezkor ravishda maʼlumot almashish hamda mamlakatning turli hududlaridagi hamkasblari bilan maslahatlashish imkonini beradi. Mutaxassislar zamonaviy aloqa vositalarining joriy etilishini sogʻliqni saqlash sohasini raqamlashtirish yoʻlidagi keskin qadam sifatida baholamoqda.

Tibbiyotda yangi raqamli imkoniyatlar

Barqaror internet aloqasi tufayli tibbiyot muassasalari maʼlumotlarni tezroq uzatish, elektron tibbiy tizimlardan foydalanish hamda ixtisoslashtirilgan raqamli xizmatlardan erkin foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, loyiha tibbiyot xodimlarining masofaviy taʼlim olish jarayonlarini rivojlantirishga ham zamin yaratadi.

Hukumat ushbu tashabbus qogʻozbozlikdan batamom voz kechib, toʻliq raqamli ish modellariga oʻtish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishiga umid qilmoqda. Zamonaviy infratuzilma Fritaundagi Pediatriya ilgʻor tajriba markazi va Kono shahrida qurilishi rejalashtirilgan shunga oʻxshash kelajakdagi muassasa oʻrtasida oʻzaro yaqin hamkorlikni oʻrnatishda ham asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi.

Sifat va malaka oshirish kafolati

Rasmiylar zamonaviy aloqa tarmoqlari mamlakat boʻylab tibbiy yordam sifatini oshirishga xizmat qilishiga qatʼiy ishonmoqda. Internet imkoniyatlari mutaxassislarni tayyorlash jarayonini tezlashtiradi va butun mamlakat boʻylab muassasalar oʻrtasida samarali bilim almashinuvini taʼminlaydi.

Starlink tarmogʻining tibbiyot sohasiga tatbiq etilishi chekka hududlardagi shifoxonalar uchun ham markaziy klinikalar bilan bir qatorda ishlash imkoniyatini ochib beradi. Mazkur loyiha yakunida Sьерra-Leone sogʻliqni saqlash sektori toʻliq raqamli boshqaruvga oʻtib, aholiga koʻrsatiladigan tibbiy xizmatlar koʻlamini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

StarlinkSьерra-LeoneTibbiyotInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiSpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiBugun, 12:24NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiBugun, 11:25Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiXitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiBugun, 10:59Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob