Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadi
Angliya terma jamoasi hamda Chelsi va Manchester Siti klublarining sobiq qanot hujumchisi Shaun Wright-Phillips mashhur Strictly Come Dancing loyihasining 2026-yilgi mavsumida ishtirok etishi rasman tasdiqlandi. Professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng ekspertlik faoliyati bilan shugʻullanib kelayotgan sobiq yulduz bu loyiha uning odatiy qulaylik zonasidan butunlay tashqarida ekanini ta'kidladi.
Angliya terma jamoasi hamda Chelsi va Manchester Siti klublarining sobiq qanot hujumchisi Shaun Wright-Phillips mashhur Strictly Come Dancing loyihasining 2026-yilgi mavsumida ishtirok etishi rasman tasdiqlandi. Bu haqda GOAL.com xabar tarqatdi va shouning rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng ekspertlik faoliyati bilan shugʻullanib kelayotgan sobiq yulduz raqs maydoniga chiqishga tayyorlanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur loyiha uning odatiy qulaylik zonasidan butunlay tashqarida boʻlsa-da, bu yangi chaqiruv unda katta qiziqish uygʻotgan.
Futbolchilikdan raqs maydonigacha boʻlgan yoʻl
Shaun Wright-Phillips oʻz vaqtida Angliya terma jamoasi safida 36 ta oʻyin oʻtkazgan. Shuningdek, u faoliyati davomida Manchester Siti, Chelsi va Kuinz Park Reynjers kabi tanilgan jamoalar sharafini himoya qilgan. Okean ortida ham toʻp surib, Nyu-York Red Bulls va Feniks Rayzing klublarida oʻynagan.
Futbolchi karyerasini yakunlagach, BBC, Sky Sports, ITV va Angliya Premer-ligasi kabi yirik telekanallarda ekspert sifatida muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga, Arsenal afsonasi Ian Wrightning oʻgʻli 2020-yildan buyon Manchester Siti klubining rasmiy elchisi vazifasini ham bajarib kelmoqda.
Yangi mavsum oldidan hayajonli kutilmalar
Loyiha ishtirokchisi sifatida eʼlon qilingach, Wright-Phillips oʻzining raqs mahorati asosan oilaviy bayramlar bilan cheklanganini hazilomuz tarzda tan oldi. U raqs qonun-qoidalari oʻzi uchun mutlaqo yangi olam ekanini taʼkidladi.
“Raqs menda qonda bor, lekin asosan oilaviy tadbirlarda!” — deya hazillashdi sobiq futbolchi. — “Strictly shousi shubhasiz mening qulaylik zonamdan tashqarida, ammo boshlashni juda istayapman va bu sinovni intiqlik bilan kutyapman”.
U 2026-yilgi mavsum uchun yigʻilayotgan turfa xil mashhur shaxslar tarkibiga qoʻshildi. Ushbu qatorga aktrisa Lacey Turner, teleboshlovchi Dani Dyer va avstraliyalik qoʻshiqchi Delta Goodrem ham kiritilgan boʻlib, yoz oylarida yangi ishtirokchilarning nomlari eʼlon qilib borilishi kutilmoqda.
…