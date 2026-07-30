Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadi

·21·Sport
Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadi
Qisqacha

Angliya terma jamoasi hamda Chelsi va Manchester Siti klublarining sobiq qanot hujumchisi Shaun Wright-Phillips mashhur Strictly Come Dancing loyihasining 2026-yilgi mavsumida ishtirok etishi rasman tasdiqlandi. Professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng ekspertlik faoliyati bilan shugʻullanib kelayotgan sobiq yulduz bu loyiha uning odatiy qulaylik zonasidan butunlay tashqarida ekanini ta'kidladi.

Angliya terma jamoasi hamda Chelsi va Manchester Siti klublarining sobiq qanot hujumchisi Shaun Wright-Phillips mashhur Strictly Come Dancing loyihasining 2026-yilgi mavsumida ishtirok etishi rasman tasdiqlandi. Bu haqda GOAL.com xabar tarqatdi va shouning rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan soʻng ekspertlik faoliyati bilan shugʻullanib kelayotgan sobiq yulduz raqs maydoniga chiqishga tayyorlanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur loyiha uning odatiy qulaylik zonasidan butunlay tashqarida boʻlsa-da, bu yangi chaqiruv unda katta qiziqish uygʻotgan.

Futbolchilikdan raqs maydonigacha boʻlgan yoʻl

Shaun Wright-Phillips oʻz vaqtida Angliya terma jamoasi safida 36 ta oʻyin oʻtkazgan. Shuningdek, u faoliyati davomida Manchester Siti, Chelsi va Kuinz Park Reynjers kabi tanilgan jamoalar sharafini himoya qilgan. Okean ortida ham toʻp surib, Nyu-York Red Bulls va Feniks Rayzing klublarida oʻynagan.

Futbolchi karyerasini yakunlagach, BBC, Sky Sports, ITV va Angliya Premer-ligasi kabi yirik telekanallarda ekspert sifatida muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga, Arsenal afsonasi Ian Wrightning oʻgʻli 2020-yildan buyon Manchester Siti klubining rasmiy elchisi vazifasini ham bajarib kelmoqda.

Yangi mavsum oldidan hayajonli kutilmalar

Loyiha ishtirokchisi sifatida eʼlon qilingach, Wright-Phillips oʻzining raqs mahorati asosan oilaviy bayramlar bilan cheklanganini hazilomuz tarzda tan oldi. U raqs qonun-qoidalari oʻzi uchun mutlaqo yangi olam ekanini taʼkidladi.

“Raqs menda qonda bor, lekin asosan oilaviy tadbirlarda!” — deya hazillashdi sobiq futbolchi. — “Strictly shousi shubhasiz mening qulaylik zonamdan tashqarida, ammo boshlashni juda istayapman va bu sinovni intiqlik bilan kutyapman”.

U 2026-yilgi mavsum uchun yigʻilayotgan turfa xil mashhur shaxslar tarkibiga qoʻshildi. Ushbu qatorga aktrisa Lacey Turner, teleboshlovchi Dani Dyer va avstraliyalik qoʻshiqchi Delta Goodrem ham kiritilgan boʻlib, yoz oylarida yangi ishtirokchilarning nomlari eʼlon qilib borilishi kutilmoqda.

Shaun Wright-PhillipsStrictly Come DancingFutbolAngliyaGOAL.com
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaBugun, 18:35Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanRoberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi