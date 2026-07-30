Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadi

·23·Sport
Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadi
Qisqacha

Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi Milan Roganovich hamyurti Andrej Kosticning Italiyaning Milan klubi safiga qoʻshilgani haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, yosh hujumchi oʻyin uslubi bilan Angliya terma jamoasi yulduziga oʻxshab ketadi va A seriyada kamida 15 ta gol urishga qodir.

Milannews.it nashri xabar qilishicha, Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi va "Partizan" klubidagi sobiq jamoadoshi Milan Roganovich Italiyaning Milan klubi safiga qoʻshilgan hujumchi Andrej Kostic haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidorli futbolchi oʻzining oʻyin uslubi bilan Angliya terma jamoasi yulduziga juda oʻxshab ketadi va Italiya A seriyasida yorqin oʻyin koʻrsatishga qodir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Andrej Kosticning transferi Milan uchun maʼlum maʼnoda tavakkalchilik sifatida baholanmoqda. Chunki klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining Serbiyada koʻrsatgan natijalarini kuchli taktik kurashlarga boy boʻlgan A seriyada darhol takrorlay olishiga toʻliq amin emas. Serbiya chempionatidan Italiya futboliga moslashish jarayoni esa har doim ham oson kechmaydi.

Maydondagi oʻxshashliklar va toʻpurarlik qobiliyati

Milan Roganovichning soʻzlariga koʻra, Kostic nafaqat ajoyib inson, balki yuqori darajadagi futbolchi hamdir. Uning oʻyin uslubi "soxta toʻqqizlik" pozitsiyasiga mos keladi. Andrej hujum chizigʻida yolgʻiz qolib ketmasdan, chuqurroqqa tushib jamoasining hujumlar boshlanishida faol qatnashadi va imkoniyat tugʻilishi bilan raqib darvozasini ishgʻol qilishga intiladi.

Sobiq jamoadoshi hujumchining oʻziga boʻlgan ishonchi va kuchli zarbalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Onlayn manbalarda keltirilishicha, Kostic maydonning istalgan nuqtasidan, xoh jarima maydonchasi ichidan, xoh uning tashqarisidan boʻlsin, zarba berishdan qoʻrqmaydigan va doimo gol urishni oʻylaydigan ochkoʻz toʻpurar hisoblanadi.

Kelajakdagi rejalar va kutilmalar

Roganovichning fikricha, Andrej Milan klubiga oʻtish orqali oʻz salohiyatini yanada oshirish va yangi bosqichga chiqish imkoniyatiga ega boʻldi. U qisqa vaqt ichida kerakli tajribani toʻplab, Italiya futboliga moslasha olishiga ishonch bildirmoqda.

Shuningdek, Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi hamyurti Milan safida A seriyaning oʻzida kamida 15 ta gol urishiga qatʼiy ishontirmoqda. Kundalik mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnat va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlik unga Italiyada oʻz nomini qoldirishga yordam berishi taʼkidlandi.

MilanAndrej KosticMilan RoganovichA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanRoberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilamanBugun, 17:13Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamFermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamBugun, 17:10Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:13Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiBugun, 15:39Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaJon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:11Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi