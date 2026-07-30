Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadi
Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi Milan Roganovich hamyurti Andrej Kosticning Italiyaning Milan klubi safiga qoʻshilgani haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, yosh hujumchi oʻyin uslubi bilan Angliya terma jamoasi yulduziga oʻxshab ketadi va A seriyada kamida 15 ta gol urishga qodir.
Milannews.it nashri xabar qilishicha, Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi va "Partizan" klubidagi sobiq jamoadoshi Milan Roganovich Italiyaning Milan klubi safiga qoʻshilgan hujumchi Andrej Kostic haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, yosh iqtidorli futbolchi oʻzining oʻyin uslubi bilan Angliya terma jamoasi yulduziga juda oʻxshab ketadi va Italiya A seriyasida yorqin oʻyin koʻrsatishga qodir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Andrej Kosticning transferi Milan uchun maʼlum maʼnoda tavakkalchilik sifatida baholanmoqda. Chunki klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining Serbiyada koʻrsatgan natijalarini kuchli taktik kurashlarga boy boʻlgan A seriyada darhol takrorlay olishiga toʻliq amin emas. Serbiya chempionatidan Italiya futboliga moslashish jarayoni esa har doim ham oson kechmaydi.
Maydondagi oʻxshashliklar va toʻpurarlik qobiliyatiMilan Roganovichning soʻzlariga koʻra, Kostic nafaqat ajoyib inson, balki yuqori darajadagi futbolchi hamdir. Uning oʻyin uslubi "soxta toʻqqizlik" pozitsiyasiga mos keladi. Andrej hujum chizigʻida yolgʻiz qolib ketmasdan, chuqurroqqa tushib jamoasining hujumlar boshlanishida faol qatnashadi va imkoniyat tugʻilishi bilan raqib darvozasini ishgʻol qilishga intiladi.
Sobiq jamoadoshi hujumchining oʻziga boʻlgan ishonchi va kuchli zarbalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Onlayn manbalarda keltirilishicha, Kostic maydonning istalgan nuqtasidan, xoh jarima maydonchasi ichidan, xoh uning tashqarisidan boʻlsin, zarba berishdan qoʻrqmaydigan va doimo gol urishni oʻylaydigan ochkoʻz toʻpurar hisoblanadi.
Kelajakdagi rejalar va kutilmalarRoganovichning fikricha, Andrej Milan klubiga oʻtish orqali oʻz salohiyatini yanada oshirish va yangi bosqichga chiqish imkoniyatiga ega boʻldi. U qisqa vaqt ichida kerakli tajribani toʻplab, Italiya futboliga moslasha olishiga ishonch bildirmoqda.
Shuningdek, Chernogoriya terma jamoasi aʼzosi hamyurti Milan safida A seriyaning oʻzida kamida 15 ta gol urishiga qatʼiy ishontirmoqda. Kundalik mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnat va gʻalabaga boʻlgan chanqoqlik unga Italiyada oʻz nomini qoldirishga yordam berishi taʼkidlandi.
…