Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladi

·0·Sport
Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladi

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Jahon chempionati yakunlariga bag‘ishlangan chiqishida jamoa yulduzi Neymarning turnirdagi ko‘rsatkichlariga baho berdi. Italiyalik mutaxassis futbolchining jismoniy holati va tayyorgarligidan qattiq ranjiganini yashirmadi, shu bilan birga, uning professionalligini alohida e’tirof etdi.

Zamin.uz ushbu sensatsion bayonot tafsilotlari va Neymarning JCH-2026dagi haqiqiy statistikasini taqdim etadi.

Tanqid ostida: «Neymar faqat to‘rtinchi o‘yinga kelib o‘ziga keldi»

Karlo Anchelotti Braziliya matbuot xizmatiga bergan intervyusida Neymarning turnirga olib borgan tayyorgarlik jarayonidan qoniqmaganini ochiq aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi turnir boshlanishidan oldin optimal sport formasiga kirishi shart edi.

Karlo Anchelottining bayonotidan:

«Meni ranjitgan yagona narsa shuki, Neymar turnir boshlanishidan oldin yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishi va to‘rtinchi o‘yinga kelibgina emas, birinchi o‘yindan optimal sport formasiga kirishi kerak edi».

Ushbu bayonot millatning «o‘ninchi raqami»ga nisbatan bosh murabbiy tomonidan aytilgan eng keskin tanqidlardan biri sifatida baholanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Anchelotti Neymarning individual mahoratiga shubha qilmaydi, balki uning katta turnirlarga yondashuvini qayta ko‘rib chiqishni istaydi.

Kutilmagan e’tirof: «Uning xulq-atvori ideal bo‘ldi»

Keskin tanqidga qaramay, italiyalik mutaxassis Neymarning jamoa ichidagi muhitga ta’siri va mashg‘ulotlardagi mas’uliyatini yuqori baholadi. Bu Anchelottining futbolchiga nisbatan murakkab va har tomonlama yondoshuvini ko‘rsatadi.

Anchelotti so‘zida davom etdi:

«Bundan tashqari, uning xulq-atvori ideal bo‘ldi. U tiklanish jarayoniga jiddiy yondashdi, jamoaga yordam berdi va mashg‘ulotlarda juda mas’uliyatli hamda diqqatli ishladi».

Bu e’tirof Neymarning nafaqat maydondagi o‘yinchi, balki tajribali jamoa a’zosi sifatida ham qadrlanishini ko‘rsatadi.

Faktlar gapirganda: Neymar JCH-2026da necha daqiqa o‘ynadi?

Murabbiyning tanqidi zamirida jiddiy asoslar borligini statistika ham tasdiqlaydi. Neymar 2026 yilgi Jahon chempionatida atigi ikkita uchrashuvda ishtirok etdi va ularning ikkalasida ham zaxiradan maydonga tushdi.

  • Shotlandiyaga qarshi (Guruh bosqichi, so‘nggi bahs): Zaxiradan maydonga tushdi.

  • Norvegiyaga qarshi (1/8 final): 67-daqiqada o‘yinga qo‘shildi.

Ushbu raqamlar Neymarning turnir boshida jamoaga to‘liq yordam berishga tayyor bo‘lmaganini yaqqol ko‘rsatadi.

Xulosa jadvali

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Murabbiy

Karlo Anchelotti

Futbolchi

Neymar

Tanqid sababi

Turnir oldidan tayyorgarlik (formaga kech kirish)

E’tirof sababi

Professionalizm, mashg‘ulotlardagi mas’uliyat

JCH-2026 o‘yinlari

2 ta (Shotlandiya, Norvegiya)

JCH-2026 statusi

Ikkisida ham zaxiradan tushgan

Braziliya terma jamoasi va Neymar atrofidagi vaziyat har doim futbol olamining markazida bo‘lib kelgan. Murabbiyning bunday ochiq bayonoti yangi muhokamalarga sabab bo‘lishi tabiiy.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Karlo Anchelottining tanqidi adolatlimi? Neymar faoliyatida burilish yasay oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaBugun, 18:35Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi