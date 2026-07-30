Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladi
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Jahon chempionati yakunlariga bag‘ishlangan chiqishida jamoa yulduzi Neymarning turnirdagi ko‘rsatkichlariga baho berdi. Italiyalik mutaxassis futbolchining jismoniy holati va tayyorgarligidan qattiq ranjiganini yashirmadi, shu bilan birga, uning professionalligini alohida e’tirof etdi.
Zamin.uz ushbu sensatsion bayonot tafsilotlari va Neymarning JCH-2026dagi haqiqiy statistikasini taqdim etadi.
Tanqid ostida: «Neymar faqat to‘rtinchi o‘yinga kelib o‘ziga keldi»
Karlo Anchelotti Braziliya matbuot xizmatiga bergan intervyusida Neymarning turnirga olib borgan tayyorgarlik jarayonidan qoniqmaganini ochiq aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi turnir boshlanishidan oldin optimal sport formasiga kirishi shart edi.
Karlo Anchelottining bayonotidan:
«Meni ranjitgan yagona narsa shuki, Neymar turnir boshlanishidan oldin yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishi va to‘rtinchi o‘yinga kelibgina emas, birinchi o‘yindan optimal sport formasiga kirishi kerak edi».
Ushbu bayonot millatning «o‘ninchi raqami»ga nisbatan bosh murabbiy tomonidan aytilgan eng keskin tanqidlardan biri sifatida baholanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Anchelotti Neymarning individual mahoratiga shubha qilmaydi, balki uning katta turnirlarga yondashuvini qayta ko‘rib chiqishni istaydi.
Kutilmagan e’tirof: «Uning xulq-atvori ideal bo‘ldi»
Keskin tanqidga qaramay, italiyalik mutaxassis Neymarning jamoa ichidagi muhitga ta’siri va mashg‘ulotlardagi mas’uliyatini yuqori baholadi. Bu Anchelottining futbolchiga nisbatan murakkab va har tomonlama yondoshuvini ko‘rsatadi.
Anchelotti so‘zida davom etdi:
«Bundan tashqari, uning xulq-atvori ideal bo‘ldi. U tiklanish jarayoniga jiddiy yondashdi, jamoaga yordam berdi va mashg‘ulotlarda juda mas’uliyatli hamda diqqatli ishladi».
Bu e’tirof Neymarning nafaqat maydondagi o‘yinchi, balki tajribali jamoa a’zosi sifatida ham qadrlanishini ko‘rsatadi.
Faktlar gapirganda: Neymar JCH-2026da necha daqiqa o‘ynadi?
Murabbiyning tanqidi zamirida jiddiy asoslar borligini statistika ham tasdiqlaydi. Neymar 2026 yilgi Jahon chempionatida atigi ikkita uchrashuvda ishtirok etdi va ularning ikkalasida ham zaxiradan maydonga tushdi.
Shotlandiyaga qarshi (Guruh bosqichi, so‘nggi bahs): Zaxiradan maydonga tushdi.
Norvegiyaga qarshi (1/8 final): 67-daqiqada o‘yinga qo‘shildi.
Ushbu raqamlar Neymarning turnir boshida jamoaga to‘liq yordam berishga tayyor bo‘lmaganini yaqqol ko‘rsatadi.
Xulosa jadvali
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Murabbiy
Karlo Anchelotti
Futbolchi
Neymar
Tanqid sababi
Turnir oldidan tayyorgarlik (formaga kech kirish)
E’tirof sababi
Professionalizm, mashg‘ulotlardagi mas’uliyat
JCH-2026 o‘yinlari
2 ta (Shotlandiya, Norvegiya)
JCH-2026 statusi
Ikkisida ham zaxiradan tushgan
Braziliya terma jamoasi va Neymar atrofidagi vaziyat har doim futbol olamining markazida bo‘lib kelgan. Murabbiyning bunday ochiq bayonoti yangi muhokamalarga sabab bo‘lishi tabiiy.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Karlo Anchelottining tanqidi adolatlimi? Neymar faoliyatida burilish yasay oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…