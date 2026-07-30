Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqda

·38·Sport
Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqda
Qisqacha

Angliya Premyer-ligasining Fulxem klubi Real Madrid jamoasidan umumiy qiymati 50 million yevro bo'lgan ikki iqtidorli futbolchini transfer qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga ko'ra, London klubi 22 yoshli Gonsalo Garsiyaning huquqlarining 70 foizi uchun 40 million yevro to'laydi. Sesar Palasios uchun esa ingliz klubi 70 foiz huquq evaziga 8 milliondan 10 million yevrogacha mablag' sarflaydi.

Angliya Premyer-ligasi vakili Fulxem klubi Ispaniyaning Real Madrid jamoasidan umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi qoʻshma transfer kelishuviga erishdi. GOAL.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, Madrid akademiyasining yorqin yulduzlari Gonsalo Garsiya va Sesar Palasios Londonning Gʻarbiy qismiga koʻchib oʻtib, oʻzlarining sobiq yoshlar murabbiyi Alvaro Arbeloa boshchiligidagi yangi loyihada yana birga toʻp surishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur kelishuvdagi eng asosiy transfer Gonsalo Garsiyaning xaridi boʻlib, Fulxem futbolchining huquqlarining 70 foizi uchun 40 million yevro toʻlashga kelishib oldi. Ushbu moliyaviy tuzilma orqali qirollik klubi hujumchining kelajagidagi ulushini saqlab qoladi. Ispaniya grandlari oʻz akademiyasining yetishib chiqqan iqtidorli bitiruvchilarini sotib yuborishda ushbu amaliyotdan tez-tez foydalanishadi.

Gonsalo Garsiyaning Madridni tark etish sabablari

Garchi 22 yoshli hujumchi Leganesga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzini koʻrsatib, gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, asosiy jamoadagi yuqori raqobat uning maydonga tushish imkoniyatlarini cheklab qoʻygandi. Yan Diomandening jamoaga kelishi ehtimoli hamda Endrikning ijara muddatidan qaytishi yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam oʻynashiga toʻsqinlik qilardi. Shuning uchun Garsiya oʻziga asosiy tarkibdan kafolatlangan oʻrin beradigan loyihani qidirib, yozda oʻzining qadrdon klubini tark etishga qaror qilgan edi.

Real Madrid Castilla safida 73 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol urgan Garsiyaning mahorati shubhasizdir. Marca nashrining maʼlumotiga koʻra, Gonsalo boʻyicha kelishuv toʻliq yakunlangan deb hisoblanmoqda, Sesar Palasios boʻyicha esa soʻnggi tafsilotlar yaqin soatlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Palasios uchun ingliz klubi 70 foiz huquq evaziga 8 milliondan 10 million yevrogacha mablagʻ sarflaydi.

Sesar Palasiosning Premyer-ligadagi istiqboli

Sesar Palasios ham Ispaniya uchinchi divizionida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng Londonga yuqori obroʻ bilan tashrif buyurmoqda. Markaziy yarim himoyachi Castilla safini tark etib, oʻzini yanada yuqori darajada sinab koʻrish vaqti kelganini tushunib yetgandi. Unga Yevropaning bir nechta klublaridan takliflar tushganiga qaramay, Alvaro Arbeloa qoʻl ostida Premyer-ligada ishlash imkoniyati rad etib boʻlmaydigan taklif boʻlib chiqdi.

Statistik koʻrsatkichlar ham Palasiosning transferi atrofidagi hayajonni toʻla oqlashini koʻrsatadi. U oʻtgan mavsumni Primera RFEF 1-guruhining eng yaxshi toʻpurarlaridan biri sifatida yakunlab, 16 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Markazdan turib bunday natija koʻrsatishi uni Arbeloa taktik tizimi uchun noyob aktivga aylantiradi. Fulxem murabbiyining Ispaniya poytaxtidan yaxshi tanish boʻlgan futbolchilarni ataylab tanlagani kelajakdagi muvaffaqiyatlar garovi boʻlishi kutilmoqda.

FulhamReal MadridGonsalo GarsiyaSesar PalasiosAlvaro Arbeloa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi