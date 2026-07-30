«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?
Madridning «Real» klubi rahbariyati kelgusi mavsum va uzoq muddatli istiqbol uchun o‘z strategik rejalarini aniqlashtirib oldi. Taniqli jurnalist Xorxe Pikonning so‘nggi xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» tarkibdagi to‘rt nafar futbolchisini mutlaqo daxlsiz va sotilmaydigan deb e’lon qilgan. Bu yangilik jamoaga Joze Mourino bosh murabbiy sifatida qaytganidan so‘ng yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.
«Real»ning «Daxlsiz to‘rtligi»: Ular kimlar?
Manbaga ko‘ra, klub rahbariyati ushbu to‘rt futbolchini jamoaning uzoq muddatli loyihasining tamal toshi va asosiy qismi sifatida ko‘rmoqda. Ular hech qanday holatda va hech qanday summa evaziga transferga qo‘yilmaydi. Mana o‘sha «daxlsizlar»:
Tibo Kurtua (Darvozabon): Jamoa mudofaasining ishonchli qo‘rg‘oni va dunyoning eng yaxshi darvozabonlaridan biri.
Federiko Valverde (Yarimhimoyachi): Klub madaniyatini mujassam etgan, kuchli va ko‘p qirrali futbolchi, jamoaning «dvigateli».
Jud Bellinghem (Yarimhimoyachi): Birinchi mavsumidayoq yetakchilikni qo‘lga olgan fenomenal iqtidor va jamoaning miya markazi.
Kilian Mbappe (Hujumchi): Klubning uzoq kutilgan eng katta transferi va hujum chizig‘ining kelajakdagi asosiy yulduzi.
Ushbu futbolchilarning daxlsizligi «Real»ning barqarorlik va g‘alabali an’analarni davom ettirishga bo‘lgan intilishini ko‘rsatadi.
Mourinoning qaytishi va yangi davr: Eski tanish, yangi umidlar
Ushbu strategik qaror «Real»ni Joze Mourino bosh murabbiy sifatida qabul qilib olgan bir davrda qabul qilindi. Portugaliyalik mutaxassisning Madridga qaytishi muxlislarda katta qiziqish va umid uyg‘otmoqda.
Mourino avval ham 2010–2013 yillarda «qirollik klubi»ni boshqarib, sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan edi:
Ispaniya chempionati (La Liga) chempionligi;
Ispaniya kubogi (Kopa del Rey) sohibi;
Ispaniya Superkubogi g‘olibi.
O‘tgan mavsumni La Ligada ikkinchi o‘rin bilan yakunlagan «Real» uchun Mourino boshchiligidagi yangi loyiha chempionlikni qaytarish yo‘lidagi jiddiy qadam bo‘lishi kutilmoqda. Ushbu «daxlsiz to‘rtlik» Mourinoning yangi g‘alabali strategiyasi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiy.
«Real»ning strategik rejalari bo‘yicha asosiy faktlar
Ko‘rsatkich / Mezzon
Tafsilotlar
Klub
«Real» Madrid
Bosh murabbiy
Joze Mourino (bu yozdan)
Jurnalist / Manba
Xorxe Pikon
Status
Mutlaqo sotilmaydigan (Daxlsiz)
Daxlsiz futbolchilar
Kurtua, Valverde, Bellinghem, Mbappe
Maqsad
Uzoq muddatli loyihaning asosi
Mourinioning avvalgi davri
2010–2013 yy. (La Liga, Kopa del Rey)
O‘tgan mavsum natijasi
La Ligada 2-o‘rin
«Real»ning strategik qarorlari va Mourinoning qaytishi — bu futbol olamidagi eng dolzarb mavzulardan biridir. Kimlar daxlsiz va «Special One» Madridda qanday o‘zgarishlar qiladi?
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Real» rahbariyatining bu qarori to‘g‘rimi? Yana kimlarni «daxlsiz» deb atash mumkin edi? Mourino «Real»ni yana chempion qila oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…