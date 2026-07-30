«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?

·1·Sport
«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?

Madridning «Real» klubi rahbariyati kelgusi mavsum va uzoq muddatli istiqbol uchun o‘z strategik rejalarini aniqlashtirib oldi. Taniqli jurnalist Xorxe Pikonning so‘nggi xabariga ko‘ra, «qirollik klubi» tarkibdagi to‘rt nafar futbolchisini mutlaqo daxlsiz va sotilmaydigan deb e’lon qilgan. Bu yangilik jamoaga Joze Mourino bosh murabbiy sifatida qaytganidan so‘ng yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

«Real»ning «Daxlsiz to‘rtligi»: Ular kimlar?

Manbaga ko‘ra, klub rahbariyati ushbu to‘rt futbolchini jamoaning uzoq muddatli loyihasining tamal toshi va asosiy qismi sifatida ko‘rmoqda. Ular hech qanday holatda va hech qanday summa evaziga transferga qo‘yilmaydi. Mana o‘sha «daxlsizlar»:

  • Tibo Kurtua (Darvozabon): Jamoa mudofaasining ishonchli qo‘rg‘oni va dunyoning eng yaxshi darvozabonlaridan biri.

  • Federiko Valverde (Yarimhimoyachi): Klub madaniyatini mujassam etgan, kuchli va ko‘p qirrali futbolchi, jamoaning «dvigateli».

  • Jud Bellinghem (Yarimhimoyachi): Birinchi mavsumidayoq yetakchilikni qo‘lga olgan fenomenal iqtidor va jamoaning miya markazi.

  • Kilian Mbappe (Hujumchi): Klubning uzoq kutilgan eng katta transferi va hujum chizig‘ining kelajakdagi asosiy yulduzi.

Ushbu futbolchilarning daxlsizligi «Real»ning barqarorlik va g‘alabali an’analarni davom ettirishga bo‘lgan intilishini ko‘rsatadi.

Mourinoning qaytishi va yangi davr: Eski tanish, yangi umidlar

Ushbu strategik qaror «Real»ni Joze Mourino bosh murabbiy sifatida qabul qilib olgan bir davrda qabul qilindi. Portugaliyalik mutaxassisning Madridga qaytishi muxlislarda katta qiziqish va umid uyg‘otmoqda.

Mourino avval ham 2010–2013 yillarda «qirollik klubi»ni boshqarib, sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan edi:

  • Ispaniya chempionati (La Liga) chempionligi;

  • Ispaniya kubogi (Kopa del Rey) sohibi;

  • Ispaniya Superkubogi g‘olibi.

O‘tgan mavsumni La Ligada ikkinchi o‘rin bilan yakunlagan «Real» uchun Mourino boshchiligidagi yangi loyiha chempionlikni qaytarish yo‘lidagi jiddiy qadam bo‘lishi kutilmoqda. Ushbu «daxlsiz to‘rtlik» Mourinoning yangi g‘alabali strategiyasi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiy.

«Real»ning strategik rejalari bo‘yicha asosiy faktlar

Ko‘rsatkich / Mezzon

Tafsilotlar

Klub

«Real» Madrid

Bosh murabbiy

Joze Mourino (bu yozdan)

Jurnalist / Manba

Xorxe Pikon

Status

Mutlaqo sotilmaydigan (Daxlsiz)

Daxlsiz futbolchilar

Kurtua, Valverde, Bellinghem, Mbappe

Maqsad

Uzoq muddatli loyihaning asosi

Mourinioning avvalgi davri

2010–2013 yy. (La Liga, Kopa del Rey)

O‘tgan mavsum natijasi

La Ligada 2-o‘rin

«Real»ning strategik qarorlari va Mourinoning qaytishi — bu futbol olamidagi eng dolzarb mavzulardan biridir. Kimlar daxlsiz va «Special One» Madridda qanday o‘zgarishlar qiladi?

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Real» rahbariyatining bu qarori to‘g‘rimi? Yana kimlarni «daxlsiz» deb atash mumkin edi? Mourino «Real»ni yana chempion qila oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi