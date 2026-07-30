Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilaman

·30·Sport
Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilaman
Qisqacha

Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini tubdan yangilashda davom etib, hozirgacha qariyb 240 million funt sterling sarflaganiga qaramay, xaridlar hali yakunlanmaganini maʼlum qildi. Bosh murabbiy Roberto De Zerbi transfer bozorida akuladek harakat qilishini hamda kerakli oʻyinchini qoʻlga kiritishda yoʻq deyishga imkon qoldirmasligini taʼkidladi.

Futbol boʻyicha Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini tubdan yangilashda davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi klub shu kungacha qariyb 240 million funt sterling sarflaganiga qaramay, xaridlar hali yakunlanmagani va tarkibni kuchaytirish ishlari davom etishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football London nashrining xabar berishicha, italiyalik mutaxassis oʻzining transfer siyosatidagi qatʼiyligini ochiq tan olib, bu borada oʻziga xos yondashuvini yorqin oʻxshatish orqali izohlagan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi futbolchilarni jalb qilishdagi shafqatsiz va qatʼiy pozitsiya jamoaning kelgusi mavsumdagi yuqori maqsadlariga xizmat qiladi.

«Transfer bozorida qaysidir oʻyinchi kerak boʻlsa, men xuddi akuladek boʻlib qolaman, yoʻq deyishga hech qanday imkon qoldirmayman!» — deya taʼkidlagan Roberto De Zerbi matbuot anjumanida.

Transfer loyihasining navbatdagi bosqichi

Londonliklar joriy yozgi transfer kampaniyasida allaqachon ulkan mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, bosh murabbiy bu ishning faqatgina 60 foizi bajarilganini taʼkidladi. Hozirgacha 85 million funt evaziga Mateus Fernandes xarid qilingan boʻlsa, yaqin kunlarda jamoaga yangi yulduz futbolchi kelib qoʻshilishi kutilmoqda.

Manba maʼlumotlariga koʻra, Tottenxemning navbatdagi yirik transferi braziliyalik vinger Savinho boʻlishi mumkin. Hozirda futbolchi Manchester Siti klubiga bosim oʻtkazib, London shahriga oʻtishiga ruxsat berilishini talab qilmoqda. Bu transfer klub hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Taktik yondashuv va qanot himoyachilari

Roberto De Zerbi yangi hujumchilarni tanlashda oʻzining taktik talablariga alohida eʼtibor qaratishini bildirdi. Uning tushuntirishicha, qanot futbolchilari jamoaning mavjud himoyachilari imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi lozim.

Mutaxassis dunyodagi eng kuchli toʻrt nafar qanot himoyachisi uning ixtiyorida ekanini eʼtirof etdi:

  • Pedro Porro – oʻng qanotda dunyoning eng yaxshisi
  • Destiny Udogie va Andy Robertson – chap qanot ustunlari
  • Djed Spence – ham oʻng, ham chap qanotda oʻynay oladigan universal futbolchi

De Zerbi yangi vingerlarni sotib olishdan oldin mavjud qanot himoyachilarining imkoniyatlarini chuqur oʻrganib chiqish muhimligini urgʻuladi. Hozircha kelishuvlar yakuniy bosqichga yetmagan boʻlsa-da, murabbiy yaqin orada ijobiy yangiliklar boʻlishidan umidvor.

TottenxemRoberto De ZerbiAPLTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34Fermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamFermin Lopes: Hayotimdagi eng ogʻir yoz va psixologik yordamBugun, 17:10Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:13Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiBugun, 15:39Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaJon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:11Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi