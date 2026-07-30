Roberto De Zerbi: Transfer bozorida akuladek harakat qilaman
Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini tubdan yangilashda davom etib, hozirgacha qariyb 240 million funt sterling sarflaganiga qaramay, xaridlar hali yakunlanmaganini maʼlum qildi. Bosh murabbiy Roberto De Zerbi transfer bozorida akuladek harakat qilishini hamda kerakli oʻyinchini qoʻlga kiritishda yoʻq deyishga imkon qoldirmasligini taʼkidladi.
Futbol boʻyicha Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini tubdan yangilashda davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi klub shu kungacha qariyb 240 million funt sterling sarflaganiga qaramay, xaridlar hali yakunlanmagani va tarkibni kuchaytirish ishlari davom etishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football London nashrining xabar berishicha, italiyalik mutaxassis oʻzining transfer siyosatidagi qatʼiyligini ochiq tan olib, bu borada oʻziga xos yondashuvini yorqin oʻxshatish orqali izohlagan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi futbolchilarni jalb qilishdagi shafqatsiz va qatʼiy pozitsiya jamoaning kelgusi mavsumdagi yuqori maqsadlariga xizmat qiladi.
«Transfer bozorida qaysidir oʻyinchi kerak boʻlsa, men xuddi akuladek boʻlib qolaman, yoʻq deyishga hech qanday imkon qoldirmayman!» — deya taʼkidlagan Roberto De Zerbi matbuot anjumanida.
Transfer loyihasining navbatdagi bosqichiLondonliklar joriy yozgi transfer kampaniyasida allaqachon ulkan mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, bosh murabbiy bu ishning faqatgina 60 foizi bajarilganini taʼkidladi. Hozirgacha 85 million funt evaziga Mateus Fernandes xarid qilingan boʻlsa, yaqin kunlarda jamoaga yangi yulduz futbolchi kelib qoʻshilishi kutilmoqda.
Manba maʼlumotlariga koʻra, Tottenxemning navbatdagi yirik transferi braziliyalik vinger Savinho boʻlishi mumkin. Hozirda futbolchi Manchester Siti klubiga bosim oʻtkazib, London shahriga oʻtishiga ruxsat berilishini talab qilmoqda. Bu transfer klub hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Taktik yondashuv va qanot himoyachilariRoberto De Zerbi yangi hujumchilarni tanlashda oʻzining taktik talablariga alohida eʼtibor qaratishini bildirdi. Uning tushuntirishicha, qanot futbolchilari jamoaning mavjud himoyachilari imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi lozim.
Mutaxassis dunyodagi eng kuchli toʻrt nafar qanot himoyachisi uning ixtiyorida ekanini eʼtirof etdi:
- Pedro Porro – oʻng qanotda dunyoning eng yaxshisi
- Destiny Udogie va Andy Robertson – chap qanot ustunlari
- Djed Spence – ham oʻng, ham chap qanotda oʻynay oladigan universal futbolchi
De Zerbi yangi vingerlarni sotib olishdan oldin mavjud qanot himoyachilarining imkoniyatlarini chuqur oʻrganib chiqish muhimligini urgʻuladi. Hozircha kelishuvlar yakuniy bosqichga yetmagan boʻlsa-da, murabbiy yaqin orada ijobiy yangiliklar boʻlishidan umidvor.
…