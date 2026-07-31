Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)

·30·Sport
Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)
Qisqacha

Myunxenning «Bavariya» klubi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida quyi liga vakili «Rottax-Egern» jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 15 ta gol yo‘lladi. Mezbonlar safida Ariyon Ibrahimovich, Armindo Zib va Felipe Chaves dublga erishib, raqib darvozasini ikki martadan ishg‘ol qilishdi. Ushbu yirik g‘alaba «Bavariya»ning yangi bosh murabbiyi Vensan Kompani boshchiligidagi tayyorgarlik jarayoni a’lo darajada ketayotganini ko'rsatdi.

Myunxenning «Bavariya» klubi yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonini chinakam gollar shousi bilan davom ettirmoqda. Myunxenliklar navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida quyi liga vakili «Rottax-Egern» jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 15 ta gol yo‘llashdi.

Ushbu maqolada biz sizga «Bavariya»ning tarixiy g‘alabasi, dublga erishgan qahramonlar va ushbu ikki jamoa o‘rtasidagi ajabtovur statistika haqida so‘zlab beramiz.

Gollar shousi va dubl egalari

Mezbonlar safida bir yo‘la uchta futbolchi dublga erishdi. Ariyon Ibrahimovich, Armindo Zib va Felipe Chaves raqib darvozabonini ikki martadan xafa qilishdi.

Bavariya – Rottax-Egern 15:0

Gollar: Pavich (8'), Ibrahimovich (9', 45+2'), Chaves (10', 13'), Kardoso (45+3', 50'), Zib (51', 59'), Paliniya (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlovich (86'), Kimmix (88'), Nuray (90+3').

Ushbu g‘alaba «Bavariya»ning yangi bosh murabbiyi Vensan Kompani boshchiligidagi tayyorgarlik jarayoni a’lo darajada ketayotganini namoyish etdi.

Tarixiy statistika: 5 o‘yin, 99 gol!

Bu «Bavariya» va «Rottax-Egern» o‘rtasidagi ilk shunday yirik hisob emas. Myunxen klubi bu havaskor jamoaga qarshi o‘ziga xos «shafqatsizlik» an’anasiga ega. Shu kungacha o‘tkazilgan 5 ta o‘zaro bahsda «Bavariya» raqib darvozasini jami 99 marotaba ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lgan. Ya’ni, myunxenliklar har bir o‘yinda o‘rtacha qariyb 20 tadan gol urishmoqda! Bu galgi 15:0 hisobi o‘sha tarixiy «an’ana»ning navbatdagi mantiqiy davomi bo‘ldi.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, «Bavariya»ning bunday yirik g‘alabalari jamoaning mavsumdagi muvaffaqiyatiga ta’sir qiladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Bayern MunichRottach-EgernVincent KompanyArijon IbrahimovićJoshua Kimmich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!Bugun, 01:11Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinAtletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkinBugun, 00:39Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariShomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariKecha, 23:24Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaAleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaKecha, 22:17Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Kecha, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi