Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)
Myunxenning «Bavariya» klubi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida quyi liga vakili «Rottax-Egern» jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 15 ta gol yo‘lladi. Mezbonlar safida Ariyon Ibrahimovich, Armindo Zib va Felipe Chaves dublga erishib, raqib darvozasini ikki martadan ishg‘ol qilishdi. Ushbu yirik g‘alaba «Bavariya»ning yangi bosh murabbiyi Vensan Kompani boshchiligidagi tayyorgarlik jarayoni a’lo darajada ketayotganini ko'rsatdi.
Myunxenning «Bavariya» klubi yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonini chinakam gollar shousi bilan davom ettirmoqda. Myunxenliklar navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida quyi liga vakili «Rottax-Egern» jamoasiga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz 15 ta gol yo‘llashdi.
Ushbu maqolada biz sizga «Bavariya»ning tarixiy g‘alabasi, dublga erishgan qahramonlar va ushbu ikki jamoa o‘rtasidagi ajabtovur statistika haqida so‘zlab beramiz.
Gollar shousi va dubl egalari
Mezbonlar safida bir yo‘la uchta futbolchi dublga erishdi. Ariyon Ibrahimovich, Armindo Zib va Felipe Chaves raqib darvozabonini ikki martadan xafa qilishdi.
Bavariya – Rottax-Egern 15:0
Gollar: Pavich (8'), Ibrahimovich (9', 45+2'), Chaves (10', 13'), Kardoso (45+3', 50'), Zib (51', 59'), Paliniya (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlovich (86'), Kimmix (88'), Nuray (90+3').
Ushbu g‘alaba «Bavariya»ning yangi bosh murabbiyi Vensan Kompani boshchiligidagi tayyorgarlik jarayoni a’lo darajada ketayotganini namoyish etdi.
Tarixiy statistika: 5 o‘yin, 99 gol!
Bu «Bavariya» va «Rottax-Egern» o‘rtasidagi ilk shunday yirik hisob emas. Myunxen klubi bu havaskor jamoaga qarshi o‘ziga xos «shafqatsizlik» an’anasiga ega. Shu kungacha o‘tkazilgan 5 ta o‘zaro bahsda «Bavariya» raqib darvozasini jami 99 marotaba ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lgan. Ya’ni, myunxenliklar har bir o‘yinda o‘rtacha qariyb 20 tadan gol urishmoqda! Bu galgi 15:0 hisobi o‘sha tarixiy «an’ana»ning navbatdagi mantiqiy davomi bo‘ldi.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, «Bavariya»ning bunday yirik g‘alabalari jamoaning mavsumdagi muvaffaqiyatiga ta’sir qiladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…