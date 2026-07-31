BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradi

·14·Avto
BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradi
Qisqacha

Nemis avtogiganti BMW 2027-yil oxirigacha Germaniyadagi bo'linmalaridan taxminan 8 000 nafar xodimni ixtiyoriy ishdan bo'shatish dasturi asosida qisqartirishini e'lon qildi. Ushbu kadrlar bo'yicha qisqartirishlar asosan ma'muriy va muhandislik bo'linmalarini qamrab olib, ishlab chiqarish sohasi xodimlari bu jarayondan chetda qoladi.

Nemis avtogiganti BMW oʻzining strategik rivojlanish yoʻnalishida keskin oʻzgarishlarga qoʻl urdi. Kompaniya 2027-yil oxirigacha Germaniyadagi oʻz boʻlinmalaridan taxminan 8 000 nafar xodimni ixtiyoriy ishdan boʻshatish dasturi asosida qisqartirishini eʼlon qildi. Shu bilan birga, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, BMW kelgusi oʻn yil davomida oʻzining yangi avlod avtomobillari uchun yagona hisoblash platformalari yetkazib beruvchisi sifatida Qualcomm kompaniyasini tanladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, kadrlar boʻyicha qisqartirishlar asosan maʼmuriy va muhandislik boʻlinmalarini qamrab oladi. Ishlab chiqarish sohasi xodimlari esa bu jarayondan chetda qoladi. Ushbu qadamlar kompaniyaning asosiy bozorlardagi moliyaviy ahvoli yomonlashuvi fonida amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning ikkinchi choragida BMW'ning Xitoydagi savdo koʻrsatkichlari 30 foizga kamaygan boʻlib, shundan soʻng avtoishlab chiqaruvchi oʻzining foyda prognozini pasaytirishga majbur boʻlgan edi.

Sanoatdagi inqiroz va kadrlar siyosati

Kompaniyaning yangi bosh direktori Milan Nedeljkovic xodimlarga murojaat qilib, hozirgi kunda avtomsozlik sanoatidagi ish sharoitlari tubdan oʻzgarib ketganini taʼkidladi. Mazkur muammo faqatgina BMW bilan cheklanib qolmayapti, balki boshqa yirik nemis avtokonsernlariga ham taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, Volkswagen ham keng koʻlamli qisqartirishlarni koʻrib chiqayotgan boʻlsa, Mercedes oʻz biznes tuzilmasini qayta koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, Porsche 2035-yilga borib oʻz xodimlarining qariyb 20 foizini qisqartirishni rejalashtirgan.

Avtomobilsozlik bozoridagi shiddatli raqobat va iqtisodiy bosim yetakchi brendlarni xarajatlarni optimallashtirish hamda texnologik jarayonlarni tubdan yangilashga majbur qilmoqda. BMW tomonidan qabul qilingan qarorlar ham aynan global avtomobil bozoridagi yangi voqeliklarga moslashish zarurati bilan izohlanadi.

Qualcomm bilan strategik hamkorlik

Qabul qilingan yangi kelishuvga koʻra, Snapdragon Digital Chassis platformalari nafaqat "raqamli kokpit", balki avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari uchun ham qoʻllaniladi. Odatda avtomsozlikda bu kabi muhim yoʻnalishlarga turli xil yetkazib beruvchilar xizmat koʻrsatar edi. Biroq BMW oʻz tarixida ilk bor ikkala asosiy hisoblash tizimini bitta dasturchi kompaniyaga topshirishga qaror qildi.

Ushbu ilgʻor texnologik yechimlar asosan Neue Klasse yangi avlod avtomobillariga tatbiq etiladi. Shu bilan birga, Snapdragon Ride Pilot texnologiyasi allaqachon haydovchisiz harakatlanish funksiyasiga ega boʻlgan elektr motorli BMW iX3 modelida oʻz amaliy topgan.

Shu tariqa, BMW oʻzining muhandislik boʻlinmalarini qisqartirib borayotgan bir paytda, tashqi yarimoʻtkazgichlar yetkazib beruvchisiga boʻlgan qaramligini sezilarli darajada oshirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi yondashuv avtomobilsozlik kelajagida dasturiy taʼminot va sunʼiy intellekt hal qiluvchi rol oʻynashidan dalolat beradi.

BMWQualcommAvtomobilsozlikTexnologiyaIshlab chiqarish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiKecha, 17:22Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiKecha, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarKecha, 16:20BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiKecha, 15:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaKecha, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi