Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?

·1·Sport
Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?

Superog‘ir vaznda sobiq mutlaq jahon chempioni, afsonaviy Mayk Tayson barchani hayratda qoldirib, o‘zining eng sevimli bokschisi Muhammad Ali emasligini tan oldi. "Temir Mayk" o‘zining asl timsoli sifatida boshqa bir boks afsonasini ko‘rsatdi.

Zamin.uz amerikalik afsonaning ESNEWS nashriga bergan intervyusiga asoslanib, ushbu kutilmagan e’tirof tafsilotlari va Taysonning tanlovi sabablari haqida xabar beradi.

Tarixiy tanlov: Roberto Dyuran

Mayk Tayson o‘z tanlovini to‘rt vazn toifasida jahon chempioni bo‘lgan, panamalik afsona Roberto Dyuranda to‘xtatgan. Taysonning ta’kidlashicha, u yoshligidanoq Dyuranni o‘ziga juda yaqin his qilgan.

Buning asosiy sababi — ikkalasining bolalik yillari og‘ir sharoitda va qashshoqlikda o‘tgani.

— Roberto Dyuran. U men kabi qashshoqlikda ulg‘aygan. Men Muhammad Alidek yoqimtoy va chiroyli emasdim, ko‘chadan chiqqan yigit edim. Shuning uchun Dyuranga o‘xshashni istardim — u mening o‘ziga xos timsolim edi, — dedi Mayk Tayson.

Rasmda Tayson va Dyuranning yoshlik yillari, og‘ir sharoitlarda kechgan bolalik va ring ichidagi jang lahzalari aks etgan.

Ali, Dyuran va boksga bo‘lgan qiziqish

Avvalroq Tayson aynan Muhammad Ali unda boksga bo‘lgan ilk qiziqishni uyg‘otganini aytgan edi. Biroq uning so‘zlariga ko‘ra, Roberto Dyuran va Shugar Rey Leonard uni ringga chiqishni jiddiy istashga majbur qilgan.

Tayson panamalik sportchining uslubi o‘z tabiatiga juda yaqin bo‘lganini alohida ta’kidlaydi:

  • Hujumkor boks

  • Doimiy bosim

  • Qattiq zarbalar almashuviga tayyorlik

Dyuranning "ko‘chadan chiqqan" yigit sifatidagi obrazi Taysonning qalbiga yaqinroq bo‘lgan.

Dyuran — "Toshdek mushtaklar" afsonasi

"Toshdek mushtaklar" laqabini olgan Roberto Dyuran yengil, yarim o‘rta, birinchi o‘rta va o‘rta vazn toifalarida jahon chempioni bo‘lgan. Uning eng yorqin g‘alabalaridan biri — 1980 yildagi Shugar Rey Leonardga qarshi birinchi jang hisoblanadi.

Dyuran professional ringda qariyb yarim asr davomida jang qilgan. Uning rekordi — 103 g‘alaba, 16 mag‘lubiyat va 70 nokaut. 2007 yilda u Xalqaro boks shon-sharaf zaliga kiritilgan.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Afsonaviy bokschi

Mayk Tayson

Sevimli bokschisi

Roberto Dyuran

Sevish sababi

Umumiy o‘tmish (qashshoqlik, ko‘cha tarbiyasi), tajovuzkor uslub

Muhammad Alining roli

Boksga ilk qiziqishni uyg‘otgan

Roberto Dyuranning yutuqlari

To‘rt vazn toifasida jahon chempioni, "Toshdek mushtaklar", 103 ta g‘alaba, Shon-sharaf zali a’zosi

Mayk Taysonning asosiy yutug‘i

Tarixdagi eng yosh superog‘ir vazn chempioni (20 yoshida)

Mayk Taysonning sevimli bokschisi haqidagi e’tirofi va Roberto Dyuranning afsonaviy faoliyati — bu boks olamidagi eng dolzarb mavzulardan biridir.

Ushbu maqolani darhol do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va boks ishqibozlari guruhlariga yuboring!

Sizningcha, Mayk Taysonning tanlovi adolatlimi? Sizning sevimli bokschingiz kim? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiBugun, 20:39Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiReal Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiBugun, 19:51«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi