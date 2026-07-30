Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?
Superog‘ir vaznda sobiq mutlaq jahon chempioni, afsonaviy Mayk Tayson barchani hayratda qoldirib, o‘zining eng sevimli bokschisi Muhammad Ali emasligini tan oldi. "Temir Mayk" o‘zining asl timsoli sifatida boshqa bir boks afsonasini ko‘rsatdi.
Zamin.uz amerikalik afsonaning ESNEWS nashriga bergan intervyusiga asoslanib, ushbu kutilmagan e’tirof tafsilotlari va Taysonning tanlovi sabablari haqida xabar beradi.
Tarixiy tanlov: Roberto Dyuran
Mayk Tayson o‘z tanlovini to‘rt vazn toifasida jahon chempioni bo‘lgan, panamalik afsona Roberto Dyuranda to‘xtatgan. Taysonning ta’kidlashicha, u yoshligidanoq Dyuranni o‘ziga juda yaqin his qilgan.
Buning asosiy sababi — ikkalasining bolalik yillari og‘ir sharoitda va qashshoqlikda o‘tgani.
— Roberto Dyuran. U men kabi qashshoqlikda ulg‘aygan. Men Muhammad Alidek yoqimtoy va chiroyli emasdim, ko‘chadan chiqqan yigit edim. Shuning uchun Dyuranga o‘xshashni istardim — u mening o‘ziga xos timsolim edi, — dedi Mayk Tayson.
Rasmda Tayson va Dyuranning yoshlik yillari, og‘ir sharoitlarda kechgan bolalik va ring ichidagi jang lahzalari aks etgan.
Ali, Dyuran va boksga bo‘lgan qiziqish
Avvalroq Tayson aynan Muhammad Ali unda boksga bo‘lgan ilk qiziqishni uyg‘otganini aytgan edi. Biroq uning so‘zlariga ko‘ra, Roberto Dyuran va Shugar Rey Leonard uni ringga chiqishni jiddiy istashga majbur qilgan.
Tayson panamalik sportchining uslubi o‘z tabiatiga juda yaqin bo‘lganini alohida ta’kidlaydi:
Hujumkor boks
Doimiy bosim
Qattiq zarbalar almashuviga tayyorlik
Dyuranning "ko‘chadan chiqqan" yigit sifatidagi obrazi Taysonning qalbiga yaqinroq bo‘lgan.
Dyuran — "Toshdek mushtaklar" afsonasi
"Toshdek mushtaklar" laqabini olgan Roberto Dyuran yengil, yarim o‘rta, birinchi o‘rta va o‘rta vazn toifalarida jahon chempioni bo‘lgan. Uning eng yorqin g‘alabalaridan biri — 1980 yildagi Shugar Rey Leonardga qarshi birinchi jang hisoblanadi.
Dyuran professional ringda qariyb yarim asr davomida jang qilgan. Uning rekordi — 103 g‘alaba, 16 mag‘lubiyat va 70 nokaut. 2007 yilda u Xalqaro boks shon-sharaf zaliga kiritilgan.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Afsonaviy bokschi
Mayk Tayson
Sevimli bokschisi
Roberto Dyuran
Sevish sababi
Umumiy o‘tmish (qashshoqlik, ko‘cha tarbiyasi), tajovuzkor uslub
Muhammad Alining roli
Boksga ilk qiziqishni uyg‘otgan
Roberto Dyuranning yutuqlari
To‘rt vazn toifasida jahon chempioni, "Toshdek mushtaklar", 103 ta g‘alaba, Shon-sharaf zali a’zosi
Mayk Taysonning asosiy yutug‘i
Tarixdagi eng yosh superog‘ir vazn chempioni (20 yoshida)
Mayk Taysonning sevimli bokschisi haqidagi e’tirofi va Roberto Dyuranning afsonaviy faoliyati — bu boks olamidagi eng dolzarb mavzulardan biridir.
Ushbu maqolani darhol do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va boks ishqibozlari guruhlariga yuboring!
Sizningcha, Mayk Taysonning tanlovi adolatlimi? Sizning sevimli bokschingiz kim? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…