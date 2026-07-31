Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkin

·38·Sport
Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkin
Qisqacha

Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan keyin Barselona jamoasiga nisbatan intizomiy ish qoʻzgʻatdi. Madridliklar kataloniyaliklarni oʻzlarining hujumchisi Xulian Alvaresni soʻnggi oylar davomida muntazam ravishda oʻz safiga ogʻdirib olishga urinish va tazyiq oʻtkazishda ayblamoqda.

Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan keyin Barselona jamoasiga nisbatan intizomiy ish qoʻzgʻatdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, madridliklar kataloniyaliklarni oʻzlarining hujumchisi Xulian Alvaresni soʻnggi oylar davomida muntazam ravishda oʻz safiga ogʻdirib olishga urinish va tazyiq oʻtkazishda ayblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar payshanba kuni ushbu intizomiy ish ochilganidan xabardor qilindi. Hozirda ham Barselona, ham Atletiko Madrid oʻzining himoya bayonotlarini taqdim etish huquqiga ega. Madrid klubi bir necha oydan beri davom etib kelayotgan qoidabuzarliklar boʻyicha nafaqat Ispaniya futbol federatsiyasiga, balki FIFAga ham murojaat qilib, ishni oxirigacha olib borish niyatida qatʼiy turibdi.

Ispaniya futbol federatsiyasi qoidalari va mumkin boʻlgan jazolar

Ispaniya federatsiyasining intizomiy kodeksining federatsiya qarorlariga rioya etmaslikni nazarda tutuvchi 93-moddasiga binoan, bunday qoidabuzarliklar uchun juda qattiq sanksiyalar qoʻllanilishi mumkin. Moliyaviy jarimalar ishning faqat boshlanishi boʻlib, aybdorlar jiddiyroq cheklovlarga duch kelishi ehtimoli yuqori.

Mazkur qoidabuzarlik tasdiqlansa, rasmiy shaxslar yoki futbolchining oʻzi bir oydan ikki yilgacha boʻlgan muddatga chetlatilishi yoki diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Shuningdek, har qanday holatda ham toʻrt arizadan kam boʻlmagan oʻyinlik taqiq qoʻyilishi koʻzda tutilgan.

Futbolchi va klub uchun yuzaga keladigan oqibatlar

Agar hujumchi qoidalarni buzgani uchun diskvalifikatsiya qilinsa, u oʻzining xizmatlaridan foydalana olmay qolgan klubiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya toʻlashi shart boʻladi. Ushbu stsenariy Atletiko Madrid jamoasining oʻz futbolchisidan mahrum boʻlib qolish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin.

Shunga qaramay, Madrid klubining pozitsiyasi oʻzgarmagan — ular oylardan buyon qoralab kelayotgan qoidabuzarliklar uchun adolat tiklanishini va jiddiy jazo choralari koʻrilishini talab qilmoqda. Agar dalillar oʻz tasdigini topsa, yuzaga keladigan oqibatlar nafaqat kataloniyalik klub, balki argentinalik hujumchi uchun ham ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

BarselonaAtletiko MadridXulian AlvaresIspaniya futbol federatsiyasiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!Bugun, 01:11Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Shafqatsiz «Bavariya»: Mavsumoldi bahsida raqibini yer bilan bitta qildi (15:0)Bugun, 01:01Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariShomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlariKecha, 23:24Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaAleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaKecha, 22:17Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Kecha, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi