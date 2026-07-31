Atletiko shikoyatidan soʻng Barselona va Xulian Alvares jiddiy sanksiyalarga uchrashi mumkin
Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan keyin Barselona jamoasiga nisbatan intizomiy ish qoʻzgʻatdi. Madridliklar kataloniyaliklarni oʻzlarining hujumchisi Xulian Alvaresni soʻnggi oylar davomida muntazam ravishda oʻz safiga ogʻdirib olishga urinish va tazyiq oʻtkazishda ayblamoqda.
Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi Atletiko Madrid klubining rasmiy shikoyatidan keyin Barselona jamoasiga nisbatan intizomiy ish qoʻzgʻatdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, madridliklar kataloniyaliklarni oʻzlarining hujumchisi Xulian Alvaresni soʻnggi oylar davomida muntazam ravishda oʻz safiga ogʻdirib olishga urinish va tazyiq oʻtkazishda ayblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar payshanba kuni ushbu intizomiy ish ochilganidan xabardor qilindi. Hozirda ham Barselona, ham Atletiko Madrid oʻzining himoya bayonotlarini taqdim etish huquqiga ega. Madrid klubi bir necha oydan beri davom etib kelayotgan qoidabuzarliklar boʻyicha nafaqat Ispaniya futbol federatsiyasiga, balki FIFAga ham murojaat qilib, ishni oxirigacha olib borish niyatida qatʼiy turibdi.
Ispaniya futbol federatsiyasi qoidalari va mumkin boʻlgan jazolarIspaniya federatsiyasining intizomiy kodeksining federatsiya qarorlariga rioya etmaslikni nazarda tutuvchi 93-moddasiga binoan, bunday qoidabuzarliklar uchun juda qattiq sanksiyalar qoʻllanilishi mumkin. Moliyaviy jarimalar ishning faqat boshlanishi boʻlib, aybdorlar jiddiyroq cheklovlarga duch kelishi ehtimoli yuqori.
Mazkur qoidabuzarlik tasdiqlansa, rasmiy shaxslar yoki futbolchining oʻzi bir oydan ikki yilgacha boʻlgan muddatga chetlatilishi yoki diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Shuningdek, har qanday holatda ham toʻrt arizadan kam boʻlmagan oʻyinlik taqiq qoʻyilishi koʻzda tutilgan.
Futbolchi va klub uchun yuzaga keladigan oqibatlarAgar hujumchi qoidalarni buzgani uchun diskvalifikatsiya qilinsa, u oʻzining xizmatlaridan foydalana olmay qolgan klubiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya toʻlashi shart boʻladi. Ushbu stsenariy Atletiko Madrid jamoasining oʻz futbolchisidan mahrum boʻlib qolish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin.
Shunga qaramay, Madrid klubining pozitsiyasi oʻzgarmagan — ular oylardan buyon qoralab kelayotgan qoidabuzarliklar uchun adolat tiklanishini va jiddiy jazo choralari koʻrilishini talab qilmoqda. Agar dalillar oʻz tasdigini topsa, yuzaga keladigan oqibatlar nafaqat kataloniyalik klub, balki argentinalik hujumchi uchun ham ogʻir oqibatlarga olib kelishi mumkin.
…