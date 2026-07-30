Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlari

·50·Sport
Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlari
Qisqacha

Yevropa Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining javob bahsida «Istanbul Bashakshehir» klubi «Inter Turku»ga mag‘lub bo‘lib, turnirdan chiqib ketdi. Finlandiyaning Turku shahridagi «Veritas» stadionida o‘tgan o‘yinda dastlab 18-daqiqada Yasse Touminen, shuningdek, 47-daqiqada Klinton Yepta mezbonlar safida gol urdi.

Yevropa Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining javob bahsi «Istanbul Bashakshehir» uchun haqiqiy falokatga aylandi. Finlandiyaning Turku shahridagi «Veritas» stadionida o‘tgan «Inter Turku»ga qarshi o‘yinda turk klubi ayanchli mag‘lubiyatga uchrab, turnirdan chiqib ketdi. O‘zbekiston terma jamoasining ikki yulduzi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning maydondagi bor kuchi ham jamoani erta xayrlashishdan qutqarib qola olmadi.

Ushbu maqolada biz sizga Finlandiyada sodir bo‘lgan dahshatli oqshomning eng muhim lahzalari, gollar tasviri va vatandoshlarimizning ishtiroki haqida batafsil so‘zlab beramiz.

Finlandiyadagi "Muzli Dush": O‘yinning Shok Lahzalari

Ilk uchrashuvdagi 1:1 hisobidan so‘ng, tomonlarning imkoniyatlari teng baholanayotgan edi. Biroq, mezbonlar birinchi daqiqalardanoq o‘z ustunliklarini ko‘rsatishdi.

  • 18-daqiqa: Birinchi zarba! «Inter» hujumchisi Yasse Touminen burchak zarbasidan so‘ng berilgan uzatmani boshi bilan aniq yo‘llab, Muhammadni noiloj qoldirdi. Xisob — 1:0.

Istanbulliklar o‘yinni nazorat qilishga urinishdi, ammo finlarning zich mudofaasini yorib o‘tishga qiynalishdi. Eldor Shomurodov bir necha bor xavfli vaziyat yaratdi, ammo aniqlik yetishmadi.

  • 47-daqiqa: Dahshat davom etadi! Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan «Bashakshehir» himoyasidagi jiddiy xatodan so‘ng Klinton Yepta yaqin masofadan darvozani ishg‘ol qildi. Xisob — 2:0. Bu gol o‘yinning taqdirini deyarli hal qildi.

Shomurodov va Fayzullayev: Jang Maydonidagi O‘zbek Jasurlari

Ushbu bahsda o‘zbekistonlik ikki iqtidor sohibi turlicha rollarda maydonda paydo bo‘lishdi.

Futbolchi

Daqiqalar

Jarayon

Samaradorlik

Eldor Shomurodov

1-77

Asosiy tarkib. Samarali hujumlarga yetakchilik qildi, ammo himoya devorini buzishning iloji bo‘lmadi. Uchta noaniq zarba.

Past

Abbosbek Fayzullayev

46-90

Ikkinchi bo‘lim avvalida zaxiradan qo‘shildi. O‘yin tempini oshirdi, bir necha uzatmalar amalga oshirdi. Lekin yakuniy natijaga ta’sir qilolmadi.

O‘rta

Rasmda: O‘zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov (14-raqam) «Inter Turku» himoyachilari qurshovida, ortda stadion tablosida noxush xisob aks etgan.

Yakuniy Kontekst: YEKL va "Bashakshehir" Kelajagi

Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (3:1), «Inter Turku» uchinchi saralash bosqichiga yo‘l oldi. «Istanbul Bashakshehir» esa yevrokuboklardagi ishtirokini juda erta yakunladi. Bu mag‘lubiyat jamoa rahbariyati va muxlislari uchun katta shok bo‘ldi.

Jamoaning keyingi maqsadi endi ichki chempionatda muvaffaqiyatli ishtirok etish va keyingi mavsumda yevrokuboklarga yo‘llanma olish bo‘ladi. Shomurodov va Fayzullayev uchun bu mavsum hali endi boshlanmoqda va ular o‘z mahoratlarini Superligada ko‘rsatishlariga umid qilamiz.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, «Bashakshehir» mag‘lubiyatiga kim asosiy sababchi? O‘zbek futbolchilarining ishtiroki haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda o‘z fikringizni qoldiring!

Eldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayevİstanbul BaşakşehirInter TurkuFinlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaAleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizdaKecha, 22:17Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Kecha, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiKecha, 20:39Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiReal Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiKecha, 19:51«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Kecha, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiKecha, 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi