Shomurodov va Fayzullayev jamoasi yevrokuboklarni tark etdi — dahshatli oqshom tafsilotlari
Yevropa Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining javob bahsida «Istanbul Bashakshehir» klubi «Inter Turku»ga mag‘lub bo‘lib, turnirdan chiqib ketdi. Finlandiyaning Turku shahridagi «Veritas» stadionida o‘tgan o‘yinda dastlab 18-daqiqada Yasse Touminen, shuningdek, 47-daqiqada Klinton Yepta mezbonlar safida gol urdi.
Yevropa Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining javob bahsi «Istanbul Bashakshehir» uchun haqiqiy falokatga aylandi. Finlandiyaning Turku shahridagi «Veritas» stadionida o‘tgan «Inter Turku»ga qarshi o‘yinda turk klubi ayanchli mag‘lubiyatga uchrab, turnirdan chiqib ketdi. O‘zbekiston terma jamoasining ikki yulduzi — Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning maydondagi bor kuchi ham jamoani erta xayrlashishdan qutqarib qola olmadi.
Ushbu maqolada biz sizga Finlandiyada sodir bo‘lgan dahshatli oqshomning eng muhim lahzalari, gollar tasviri va vatandoshlarimizning ishtiroki haqida batafsil so‘zlab beramiz.
Finlandiyadagi "Muzli Dush": O‘yinning Shok Lahzalari
Ilk uchrashuvdagi 1:1 hisobidan so‘ng, tomonlarning imkoniyatlari teng baholanayotgan edi. Biroq, mezbonlar birinchi daqiqalardanoq o‘z ustunliklarini ko‘rsatishdi.
18-daqiqa: Birinchi zarba! «Inter» hujumchisi Yasse Touminen burchak zarbasidan so‘ng berilgan uzatmani boshi bilan aniq yo‘llab, Muhammadni noiloj qoldirdi. Xisob — 1:0.
Istanbulliklar o‘yinni nazorat qilishga urinishdi, ammo finlarning zich mudofaasini yorib o‘tishga qiynalishdi. Eldor Shomurodov bir necha bor xavfli vaziyat yaratdi, ammo aniqlik yetishmadi.
47-daqiqa: Dahshat davom etadi! Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan «Bashakshehir» himoyasidagi jiddiy xatodan so‘ng Klinton Yepta yaqin masofadan darvozani ishg‘ol qildi. Xisob — 2:0. Bu gol o‘yinning taqdirini deyarli hal qildi.
Shomurodov va Fayzullayev: Jang Maydonidagi O‘zbek Jasurlari
Ushbu bahsda o‘zbekistonlik ikki iqtidor sohibi turlicha rollarda maydonda paydo bo‘lishdi.
Futbolchi
Daqiqalar
Jarayon
Samaradorlik
Eldor Shomurodov
1-77
Asosiy tarkib. Samarali hujumlarga yetakchilik qildi, ammo himoya devorini buzishning iloji bo‘lmadi. Uchta noaniq zarba.
Past
Abbosbek Fayzullayev
46-90
Ikkinchi bo‘lim avvalida zaxiradan qo‘shildi. O‘yin tempini oshirdi, bir necha uzatmalar amalga oshirdi. Lekin yakuniy natijaga ta’sir qilolmadi.
O‘rta
Rasmda: O‘zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov (14-raqam) «Inter Turku» himoyachilari qurshovida, ortda stadion tablosida noxush xisob aks etgan.
Yakuniy Kontekst: YEKL va "Bashakshehir" Kelajagi
Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (3:1), «Inter Turku» uchinchi saralash bosqichiga yo‘l oldi. «Istanbul Bashakshehir» esa yevrokuboklardagi ishtirokini juda erta yakunladi. Bu mag‘lubiyat jamoa rahbariyati va muxlislari uchun katta shok bo‘ldi.
Jamoaning keyingi maqsadi endi ichki chempionatda muvaffaqiyatli ishtirok etish va keyingi mavsumda yevrokuboklarga yo‘llanma olish bo‘ladi. Shomurodov va Fayzullayev uchun bu mavsum hali endi boshlanmoqda va ular o‘z mahoratlarini Superligada ko‘rsatishlariga umid qilamiz.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, «Bashakshehir» mag‘lubiyatiga kim asosiy sababchi? O‘zbek futbolchilarining ishtiroki haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda o‘z fikringizni qoldiring!
…