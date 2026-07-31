Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdi

·0·Dunyo
Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdi

Yaponiyaning janubi-g‘arbiy qismida joylashgan Kyushu orolida yuz bergan dahshatli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 34 kishiga yetdi. Ofatdan keyingi aftershoklar va kuchli issiqlik to‘lqini aholini yangi, yanada og‘irroq sinovlar bilan yuzma-yuz qoldirmoqda. Binolar qulashi xavfidan qo‘rqqan minglab odamlar kechalarini o‘z mashinalarida o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda, deb xabar beradi BBC.

Vayronagarchilik va takroriy silkinishlar qo‘rquvi

Eslatib o‘tamiz, 28-iyul, seshanba kuni Kumamoto prefekturasida 6,8 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Zilzila epitsentri taxminan 10 kilometr chuqurlikda joylashgan edi. Yerosti silkinishlari turar-joy binolari, muhim infratuzilma obyektlari, yo‘llar va elektr tarmoqlariga jiddiy zarar yetkazdi.

Asosiy zilziladan beri mintaqada 100 dan ortiq aftershoklar qayd etildi. Bu takroriy silkinishlar uylari omon qolgan aholini ham vahimaga solmoqda. Odamlar vayronalar ostida qolishdan qo‘rqib, yopiq binolarga kirishdan bosh tortmoqda.

Minglab aholi mashinalarda yashamoqda

Ko‘plab mahalliy aholi vakillari kechalarini avtoturargohlar va parklarda joylashgan shaxsiy avtomobillarida o‘tkazmoqda. Mashinada uxlash nafaqat noqulaylik, balki salomatlik uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Vaziyatni mintaqada kuzatilayotgan anomal issiqlik yanada og‘irlashtirmoqda. Jazirama issiqda yopiq mashina ichida qolish issiqlik urishi xavfini oshiradi. Bundan tashqari, uzoq vaqt davomida harakatsiz o‘tirish «iqtisodiy klass sindromi» (chuqur venalar trombozi) rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Jabridiylar orasida konditsionersiz va suvsiz qolganlar juda ko‘p.

Qutqaruv va evakuatsiya ishlari

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, uylarini yo‘qotgan yoki xavfli hududlarda yashovchi taxminan 9500 mahalliy aholi vaqtinchalik evakuatsiya markazlariga joylashtirilgan.

Mintaqada qidiruv-qutqaruv ishlari uzluksiz davom etmoqda. Ularga minglab mutaxassislar, jumladan, politsiya, o‘t o‘chiruvchilar va Mudofaa kuchlari harbiylari jalb qilingan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan odamlarni qidirishda vaqt bilan poyga o‘ynamoqda. Ustuvor vazifa sifatida vayron bo‘lgan Aeon savdo markazi va Yatsushiro shahridagi Nippon Paper zavodi kabi yirik obyektlarda ish olib borilmoqda.

Yaponiya — «Olov halqasi»da

Yaponiya seysmik faolligi o‘ta yuqori bo‘lgan «Tinch okeani olov halqasi» hududida joylashgan. Mamlakat tez-tez yer silkinishlariga duch keladi va dunyodagi eng kuchli zilzilalarning taxminan 20 foizi shu yerda sodir bo‘ladi. Bu mintaqa aholisi uchun doimiy xavf va tayyorgarlikni talab qiladi.

Asosiy ma’lumotlar:

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Joylashuvi

Kumamoto prefekturasi, Kyushu oroli, Yaponiya

Sana

28-iyul, seshanba (asosiy zilzila)

Magnitudasi

6.8

O‘choq chuqurligi

~10 km

Halok bo‘lganlar

34 kishi (30-iyul holatiga)

Aftershoklar

100 dan ortiq

Evakuatsiya qilinganlar

~9500 kishi

Ushbu fojia tafsilotlari va qutqaruv ishlari haqidagi muhim xabarni futbol ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, Yaponiyaning zilzilaga tayyorgarlik tizimi bunday kuchli sinovlarga bardosh bera oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

COVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohiCOVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohiBugun, 11:25Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Bugun, 11:09Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Bugun, 10:54Ispaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiIspaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiBugun, 10:47Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiBugun, 04:54Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiIkki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiBugun, 04:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda