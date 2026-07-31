Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdi
Yaponiyaning janubi-g‘arbiy qismida joylashgan Kyushu orolida yuz bergan dahshatli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 34 kishiga yetdi. Ofatdan keyingi aftershoklar va kuchli issiqlik to‘lqini aholini yangi, yanada og‘irroq sinovlar bilan yuzma-yuz qoldirmoqda. Binolar qulashi xavfidan qo‘rqqan minglab odamlar kechalarini o‘z mashinalarida o‘tkazishga majbur bo‘lmoqda, deb xabar beradi BBC.
Vayronagarchilik va takroriy silkinishlar qo‘rquvi
Eslatib o‘tamiz, 28-iyul, seshanba kuni Kumamoto prefekturasida 6,8 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Zilzila epitsentri taxminan 10 kilometr chuqurlikda joylashgan edi. Yerosti silkinishlari turar-joy binolari, muhim infratuzilma obyektlari, yo‘llar va elektr tarmoqlariga jiddiy zarar yetkazdi.
Asosiy zilziladan beri mintaqada 100 dan ortiq aftershoklar qayd etildi. Bu takroriy silkinishlar uylari omon qolgan aholini ham vahimaga solmoqda. Odamlar vayronalar ostida qolishdan qo‘rqib, yopiq binolarga kirishdan bosh tortmoqda.
Minglab aholi mashinalarda yashamoqda
Ko‘plab mahalliy aholi vakillari kechalarini avtoturargohlar va parklarda joylashgan shaxsiy avtomobillarida o‘tkazmoqda. Mashinada uxlash nafaqat noqulaylik, balki salomatlik uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.
Vaziyatni mintaqada kuzatilayotgan anomal issiqlik yanada og‘irlashtirmoqda. Jazirama issiqda yopiq mashina ichida qolish issiqlik urishi xavfini oshiradi. Bundan tashqari, uzoq vaqt davomida harakatsiz o‘tirish «iqtisodiy klass sindromi» (chuqur venalar trombozi) rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Jabridiylar orasida konditsionersiz va suvsiz qolganlar juda ko‘p.
Qutqaruv va evakuatsiya ishlari
So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, uylarini yo‘qotgan yoki xavfli hududlarda yashovchi taxminan 9500 mahalliy aholi vaqtinchalik evakuatsiya markazlariga joylashtirilgan.
Mintaqada qidiruv-qutqaruv ishlari uzluksiz davom etmoqda. Ularga minglab mutaxassislar, jumladan, politsiya, o‘t o‘chiruvchilar va Mudofaa kuchlari harbiylari jalb qilingan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan odamlarni qidirishda vaqt bilan poyga o‘ynamoqda. Ustuvor vazifa sifatida vayron bo‘lgan Aeon savdo markazi va Yatsushiro shahridagi Nippon Paper zavodi kabi yirik obyektlarda ish olib borilmoqda.
Yaponiya — «Olov halqasi»da
Yaponiya seysmik faolligi o‘ta yuqori bo‘lgan «Tinch okeani olov halqasi» hududida joylashgan. Mamlakat tez-tez yer silkinishlariga duch keladi va dunyodagi eng kuchli zilzilalarning taxminan 20 foizi shu yerda sodir bo‘ladi. Bu mintaqa aholisi uchun doimiy xavf va tayyorgarlikni talab qiladi.
Asosiy ma’lumotlar:
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Joylashuvi
Kumamoto prefekturasi, Kyushu oroli, Yaponiya
Sana
28-iyul, seshanba (asosiy zilzila)
Magnitudasi
6.8
O‘choq chuqurligi
~10 km
Halok bo‘lganlar
34 kishi (30-iyul holatiga)
Aftershoklar
100 dan ortiq
Evakuatsiya qilinganlar
~9500 kishi
Ushbu fojia tafsilotlari va qutqaruv ishlari haqidagi muhim xabarni futbol ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, Yaponiyaning zilzilaga tayyorgarlik tizimi bunday kuchli sinovlarga bardosh bera oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…