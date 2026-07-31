Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildi
Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Shveysariya hukumatining mamlakat konstitutsiyasida betaraflik prinsipini mustahkamlashga qarshi chiqayotganini keskin qoraladi. Diplomatning fikricha, Bernning «moslashuvchan betarafligi» aslida betaraflikning yo‘qligini anglatadi va faqatgina Shveysariyaning o‘z manfaatlariga mos keladigan tarzda «egiladi».
Zamin.uz Zaxarovaning Telegram kanalidagi bayonoti va Shveysariya betarafligining bahsli tarixi haqida batafsil ma’lumot beradi.
«Okeanni haqorat qilish»: Zaxarovaning keskin bayonoti
Mariya Zaxarova to‘rt yuz yil davomida o‘z davlatchiligini betaraflik tamoyiliga asoslanib qurgan Shveysariya hukumatining pozitsiyasini tushunarsiz va mantiqsiz deb atadi. Hukumat o‘z fuqarolariga bu tamoyilni konstitutsiyada mustahkamlashning iloji yo‘qligini, chunki u holda unga rioya qilish kerak bo‘lishini tushuntirmoqda.
«Bu tubsizlik deb aytish okeanni haqorat qilishdir», — deb yozadi Zaxarova.
Tarixiy «dog‘lar»: Natsistlar Germaniyasi bilan hamkorlik va «J» harfi
Rossiya TIV vakili Shveysariya betarafligining tarixiga nazar tashlab, Ikkinchi Jahon urushi davridagi bahsli voqealarni eslatib o‘tdi. Zaxarovaning so‘zlariga ko‘ra, Shveysariya Milliy banki Germaniya Reyxsbankidan taxminan 1,2 milliard funt sterling miqdorida oltin sotib olgan.
«Neytral mamlakat»ning moliyaviy tizimi Germaniya urush mashinasining qon aylanish tizimining bir qismi edi», — deb ta’kidladi u.
Bundan tashqari, diplomat 1938 yilda, urushdan oldin ham, Shveysariya hukumati Germaniya rasmiylaridan nemis yahudiylarining pasportlariga «J» harfini qo‘shishni so‘raganini eslatdi. Bu Shveysariya chegarachilariga ularni aniqlab, kirishga ruxsat bermaslik imkonini berishi kerak edi.
Bugungi pozitsiya: Kiyev va Bryusselga moyillik
Zaxarova Shveysariyaning «moslashuvchan betarafligi» unga faqat foydali bo‘lgan joyda va darajada egilishini ta’kidladi.
«1940-yillarda u Berlinga moyil edi, chunki oltin va bozor aynan o‘sha yerda edi. Bugungi kunda u Kiyev va Bryusselga moyil. Shuning uchun Federal Kengash konstitutsiyaviy matnni kiritishga qat’iy qarshi», — deb tushuntirdi diplomat.
Zaxarovaning fikricha, Bern Reyxsbank oltini bilan to‘ldirilgan poyezd vagonlarini qabul qila boshlagan zahotiyoq betaraflikning asl mohiyatini unutgan.
Xalqaro huquq va «Yangi axloq»
Zaxarova Shveysariyaning pozitsiyasi xalqaro huquq nuqtayi nazaridan ham asossiz ekanini ta’kidladi.
Gaaga konvensiyalari: 1907 yilgi Gaaga konvensiyalariga ko‘ra, doimiy betaraflik «moslashuvchan» bo‘lishi mumkin emas. Beshinchi konvensiya neytral tomon ikkala urushayotgan tomonga ham cheklovchi choralarni teng ravishda qo‘llashini talab qiladi.
Sanksiyalar va moliyalashtirish: Shveysariya o‘z sanksiyalar ro‘yxatini Yevropa Ittifoqi bilan sinxronlashtirdi va Kiyev rejimini ochiqchasiga moliyalashtirib, qurollantiradigan tomon sifatida harakat qilmoqda.
«Moslashuvchan betaraflik» qonuniy jihatdan betaraflikning yo‘qligini anglatadi. «Yangi axloq» normasi sifatida bir xil moslashuvchan poklik», — deb xulosa qildi Zaxarova.
27 sentyabr — Referendum kuni
27 sentyabr kuni Shveysariyada Asosiy Qonunga «doimiy va qurolli betaraflik» formulasini kiritishni va sanksiyalar rejimlarida ishtirok etishni taqiqlashni talab qiluvchi «Betaraflik tashabbusi» bo‘yicha ovoz berish bo‘lib o‘tadi.
Hukumat va parlament esa fuqarolarga bu tashabbusga qarshi ovoz berishni tavsiya qilmoqda. Ularning fikricha, konstitutsiyada betaraflikni mustahkamlash «moslashuvchanlik»ni keltirib chiqaradi va tashqi siyosatda manevr erkinligini cheklaydi.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Sana
27 sentyabr
Voqea
Shveysariyada «Betaraflik tashabbusi» bo‘yicha referendum
Tashabbus maqsadi
Konstitutsiyaga «doimiy va qurolli betaraflik»ni kiritish
Hukumat pozitsiyasi
Qarshi (tashqi siyosiy manevr erkinligini cheklaydi)
Zaxarovaning tanqidi
«Moslashuvchan betaraflik» — betaraflikning yo‘qligi
Tarixiy bahslar
Natsistlar Germaniyasi bilan hamkorlik, pasportlarga «J» harfi
Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, Shveysariya o‘z betarafligini saqlab qolishi kerakmi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…