Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildi

·0·Dunyo
Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildi

Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Shveysariya hukumatining mamlakat konstitutsiyasida betaraflik prinsipini mustahkamlashga qarshi chiqayotganini keskin qoraladi. Diplomatning fikricha, Bernning «moslashuvchan betarafligi» aslida betaraflikning yo‘qligini anglatadi va faqatgina Shveysariyaning o‘z manfaatlariga mos keladigan tarzda «egiladi».

Zamin.uz Zaxarovaning Telegram kanalidagi bayonoti va Shveysariya betarafligining bahsli tarixi haqida batafsil ma’lumot beradi.

«Okeanni haqorat qilish»: Zaxarovaning keskin bayonoti

Mariya Zaxarova to‘rt yuz yil davomida o‘z davlatchiligini betaraflik tamoyiliga asoslanib qurgan Shveysariya hukumatining pozitsiyasini tushunarsiz va mantiqsiz deb atadi. Hukumat o‘z fuqarolariga bu tamoyilni konstitutsiyada mustahkamlashning iloji yo‘qligini, chunki u holda unga rioya qilish kerak bo‘lishini tushuntirmoqda.

«Bu tubsizlik deb aytish okeanni haqorat qilishdir», — deb yozadi Zaxarova.

Tarixiy «dog‘lar»: Natsistlar Germaniyasi bilan hamkorlik va «J» harfi

Rossiya TIV vakili Shveysariya betarafligining tarixiga nazar tashlab, Ikkinchi Jahon urushi davridagi bahsli voqealarni eslatib o‘tdi. Zaxarovaning so‘zlariga ko‘ra, Shveysariya Milliy banki Germaniya Reyxsbankidan taxminan 1,2 milliard funt sterling miqdorida oltin sotib olgan.

«Neytral mamlakat»ning moliyaviy tizimi Germaniya urush mashinasining qon aylanish tizimining bir qismi edi», — deb ta’kidladi u.

Bundan tashqari, diplomat 1938 yilda, urushdan oldin ham, Shveysariya hukumati Germaniya rasmiylaridan nemis yahudiylarining pasportlariga «J» harfini qo‘shishni so‘raganini eslatdi. Bu Shveysariya chegarachilariga ularni aniqlab, kirishga ruxsat bermaslik imkonini berishi kerak edi.

Bugungi pozitsiya: Kiyev va Bryusselga moyillik

Zaxarova Shveysariyaning «moslashuvchan betarafligi» unga faqat foydali bo‘lgan joyda va darajada egilishini ta’kidladi.

«1940-yillarda u Berlinga moyil edi, chunki oltin va bozor aynan o‘sha yerda edi. Bugungi kunda u Kiyev va Bryusselga moyil. Shuning uchun Federal Kengash konstitutsiyaviy matnni kiritishga qat’iy qarshi», — deb tushuntirdi diplomat.

Zaxarovaning fikricha, Bern Reyxsbank oltini bilan to‘ldirilgan poyezd vagonlarini qabul qila boshlagan zahotiyoq betaraflikning asl mohiyatini unutgan.

Xalqaro huquq va «Yangi axloq»

Zaxarova Shveysariyaning pozitsiyasi xalqaro huquq nuqtayi nazaridan ham asossiz ekanini ta’kidladi.

  • Gaaga konvensiyalari: 1907 yilgi Gaaga konvensiyalariga ko‘ra, doimiy betaraflik «moslashuvchan» bo‘lishi mumkin emas. Beshinchi konvensiya neytral tomon ikkala urushayotgan tomonga ham cheklovchi choralarni teng ravishda qo‘llashini talab qiladi.

  • Sanksiyalar va moliyalashtirish: Shveysariya o‘z sanksiyalar ro‘yxatini Yevropa Ittifoqi bilan sinxronlashtirdi va Kiyev rejimini ochiqchasiga moliyalashtirib, qurollantiradigan tomon sifatida harakat qilmoqda.

«Moslashuvchan betaraflik» qonuniy jihatdan betaraflikning yo‘qligini anglatadi. «Yangi axloq» normasi sifatida bir xil moslashuvchan poklik», — deb xulosa qildi Zaxarova.

27 sentyabr — Referendum kuni

27 sentyabr kuni Shveysariyada Asosiy Qonunga «doimiy va qurolli betaraflik» formulasini kiritishni va sanksiyalar rejimlarida ishtirok etishni taqiqlashni talab qiluvchi «Betaraflik tashabbusi» bo‘yicha ovoz berish bo‘lib o‘tadi.

Hukumat va parlament esa fuqarolarga bu tashabbusga qarshi ovoz berishni tavsiya qilmoqda. Ularning fikricha, konstitutsiyada betaraflikni mustahkamlash «moslashuvchanlik»ni keltirib chiqaradi va tashqi siyosatda manevr erkinligini cheklaydi.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Sana

27 sentyabr

Voqea

Shveysariyada «Betaraflik tashabbusi» bo‘yicha referendum

Tashabbus maqsadi

Konstitutsiyaga «doimiy va qurolli betaraflik»ni kiritish

Hukumat pozitsiyasi

Qarshi (tashqi siyosiy manevr erkinligini cheklaydi)

Zaxarovaning tanqidi

«Moslashuvchan betaraflik» — betaraflikning yo‘qligi

Tarixiy bahslar

Natsistlar Germaniyasi bilan hamkorlik, pasportlarga «J» harfi

Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, Shveysariya o‘z betarafligini saqlab qolishi kerakmi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43COVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohiCOVID-19 Uxandagi laboratoriyadan chiqqanmi: Oq uy izohiBugun, 11:25Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Habib hamda Konor Makgregor Ronalduning to‘yiga taklif qilingani haqidagi xabarlar rostmi?Bugun, 11:09Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Ijtimoiy tarmoqlarda “Holandga o‘xshash ayollar” trendiga yangi qiyofadoshi qo‘shildi!Bugun, 10:54Ispaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiIspaniyaga minglab muhojirlar dengiz orqali suzib o‘tib, Seuta shahriga kirib keldiBugun, 10:47Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiBugun, 04:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda