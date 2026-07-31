«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari
Madridning «Real» klubi bosh murabbiy Joze Mourinoning qarshiligiga qaramay, hujumchi Gonsalo Garsiyani Angliyaning «Fulhem» klubiga sotish bo‘yicha kelishuvga erishdi. COPE xabariga ko‘ra, 22 yoshli ispaniyalik hujumchi muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni istagani sababli klub rahbariyati murabbiyning istagini inobatga olmadi. Endilikda Garsiya «Fulhem»da ilgari «Real Madrid» va «Real Madrid Kastilya»da birga ishlagan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida to‘p suradi.
Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyani Angliyaning «Fulhem» klubiga sotish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Diqqatga sazovor jihati, bu transfer jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinoning qat’iy qarshiligiga qaramay amalga oshgan. Bu haqda COPE xabar tarqatmoqda.
Klub rahbariyati Mourinoni ortda qoldirdi
COPE manbasiga ko‘ra, «qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourino 22 yoshli ispaniyalik hujumchini oxirigacha tarkibda saqlab qolishni va unga imkoniyat berishni istagan. Biroq «Real Madrid» rahbariyati futbolchining muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish istagini inobatga olib, uni sotish variantini tanlashga qaror qildi. Klub rahbariyati hujumchiga xayrixohlik ko‘rsatib, uning kelajagi borasidagi qarorini qo‘llab-quvvatladi va murabbiyning istagini ortda qoldirdi.
«Fulhem»da tanish qiyofa va tezkor moslashuv kutilmoqda
Gonsalo Garsiya ingliz klubi safiga qo‘shilishga qaror qildi. Eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, «Fulhem»da u ilgari «Real Madrid» va «Real Madrid Kastilya»da birga ishlagan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida o‘ynaydi. Ularning avvalgi muvaffaqiyatli hamkorligi Garsiyaning ingliz futboliga tezroq moslashishiga yordam berishi kutilmoqda. Futbolchi muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish orqali o‘z salohiyatini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
«Real Madrid» Garsiyaning o‘rniga tezkor qaror qabul qildi
«Real Madrid» Garsiyaning ketishidan so‘ng hujum chizig‘ini kuchaytirish borasida tezkor choralar ko‘rdi. Ma’lumot uchun, Madrid klubi allaqachon «Levante»dan istiqbolli hujumchi Karlos Espini sotib olgan bo‘lib, hujum chizig‘ini mustahkamlash ishlarini amalga oshirib bo‘ldi. Klub rahbariyati transfer bozoridagi faol harakatlari orqali jamoaning hujum salohiyatini saqlab qolish va rivojlantirish istagini namoyish etdi.
Global futbol maydonidagi eng qiziq mavzulardan biri
Ushbu transfer jahon futbolidagi eng qiziq mavzulardan biriga aylandi. Ikki gigant klub — «Real Madrid» va «Fulhem» o‘rtasidagi bu kelishuv va undagi Mourino omili ko‘pchilik futbol ishqibozlarining e’tiborini tortmoqda. Garsiyaning Angliyadagi faoliyati va u yerdagi muvaffaqiyatlari futbol dunyosidagi muhokamalarni yanada kengaytirishi kutilmoqda.
Ushbu shov-shuvli transfer haqidagi maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Butun dunyo «Real» va Mourino o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik haqida bilishi kerak.Sizningcha, Gonsalo Garsiya «Fulhem» tarkibida muvaffaqiyatga erisha oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…