«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari

·24·Sport
«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari
Qisqacha

Madridning «Real» klubi bosh murabbiy Joze Mourinoning qarshiligiga qaramay, hujumchi Gonsalo Garsiyani Angliyaning «Fulhem» klubiga sotish bo‘yicha kelishuvga erishdi. COPE xabariga ko‘ra, 22 yoshli ispaniyalik hujumchi muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni istagani sababli klub rahbariyati murabbiyning istagini inobatga olmadi. Endilikda Garsiya «Fulhem»da ilgari «Real Madrid» va «Real Madrid Kastilya»da birga ishlagan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida to‘p suradi.

Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyani Angliyaning «Fulhem» klubiga sotish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Diqqatga sazovor jihati, bu transfer jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinoning qat’iy qarshiligiga qaramay amalga oshgan. Bu haqda COPE xabar tarqatmoqda.

Klub rahbariyati Mourinoni ortda qoldirdi

COPE manbasiga ko‘ra, «qaymoqranglilar» ustozi Joze Mourino 22 yoshli ispaniyalik hujumchini oxirigacha tarkibda saqlab qolishni va unga imkoniyat berishni istagan. Biroq «Real Madrid» rahbariyati futbolchining muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish istagini inobatga olib, uni sotish variantini tanlashga qaror qildi. Klub rahbariyati hujumchiga xayrixohlik ko‘rsatib, uning kelajagi borasidagi qarorini qo‘llab-quvvatladi va murabbiyning istagini ortda qoldirdi.

«Fulhem»da tanish qiyofa va tezkor moslashuv kutilmoqda

Gonsalo Garsiya ingliz klubi safiga qo‘shilishga qaror qildi. Eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, «Fulhem»da u ilgari «Real Madrid» va «Real Madrid Kastilya»da birga ishlagan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida o‘ynaydi. Ularning avvalgi muvaffaqiyatli hamkorligi Garsiyaning ingliz futboliga tezroq moslashishiga yordam berishi kutilmoqda. Futbolchi muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish orqali o‘z salohiyatini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

«Real Madrid» Garsiyaning o‘rniga tezkor qaror qabul qildi

«Real Madrid» Garsiyaning ketishidan so‘ng hujum chizig‘ini kuchaytirish borasida tezkor choralar ko‘rdi. Ma’lumot uchun, Madrid klubi allaqachon «Levante»dan istiqbolli hujumchi Karlos Espini sotib olgan bo‘lib, hujum chizig‘ini mustahkamlash ishlarini amalga oshirib bo‘ldi. Klub rahbariyati transfer bozoridagi faol harakatlari orqali jamoaning hujum salohiyatini saqlab qolish va rivojlantirish istagini namoyish etdi.

Global futbol maydonidagi eng qiziq mavzulardan biri

Ushbu transfer jahon futbolidagi eng qiziq mavzulardan biriga aylandi. Ikki gigant klub — «Real Madrid» va «Fulhem» o‘rtasidagi bu kelishuv va undagi Mourino omili ko‘pchilik futbol ishqibozlarining e’tiborini tortmoqda. Garsiyaning Angliyadagi faoliyati va u yerdagi muvaffaqiyatlari futbol dunyosidagi muhokamalarni yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Ushbu shov-shuvli transfer haqidagi maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Butun dunyo «Real» va Mourino o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik haqida bilishi kerak.Sizningcha, Gonsalo Garsiya «Fulhem» tarkibida muvaffaqiyatga erisha oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!Bugun, 12:15Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:14«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildiBugun, 11:58Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBarselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBugun, 11:57«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasiBugun, 11:37Milan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdiMilan afsonasi va futbol tarixi ramzi Franko Bazezi vafot etdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi