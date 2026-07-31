Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin
Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash va tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida o'z qanot hujumchisi Fransishku Konseysauni sotishga tayyorlanmoqda. Turin klubi bu transfer uchun 60 million yevro talab qilayotgan bo'lib, unga Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Goal.com xabar berishicha, Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash va tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida oʻz qanot hujumchisi Fransishku Konseysauni sotishga tayyorlanmoqda. Portugaliyalik futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda va ushbu transfer jarayonida taniqli agent Jorji Mendesh faol harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Turin klubi transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Yuventus Pari Sen-Jermen klubidan Kolo Muani hamda Bayer Leverkuzendan Kerim Alajbegovichni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Ushbu ikki futbolchi uchun qilinadigan umumiy investitsiya 90 million yevrodan oshishi kutilmoqda, bu esa klubdan yaqin haftalarda bir nechta futbolchilarni sotib yuborishni talab qiladi.
Klub rahbariyati moliyaviy muvozanatni tiklash va transferlar uchun mablagʻ topish yoʻllarini izlamoqda. Shu sababli, jamoaning kelajagi va sotuvga qoʻyiladigan futbolchilar roʻyxati bosh murabbiy va mutasaddilar eʼtibor markazida turibdi. Fransishku Konseysau esa ketishga nomzodlar roʻyxatida asosiy oʻrinlardan birini egallab turibdi.
Transfer tafsilotlari va Jorji Mendeshning roliFransishku Konseysau oʻtgan yili Portu klubidan sotib olingan edi. Uning xizmatlariga hozirda Fransiyaning Ren va Pari FC klublari qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasidan Kristal Pelas va Aston Villa ham dastlabki soʻrovlar bilan chiqqan. Yuventus futbolchining transferi uchun 60 million yevro talab qilmoqda.
Super-agent Jorji Mendesh ushbu kelishuv ustida ishlamoqda va yaqin kunlarda Continassa qarorgohiga rasmiy taklif olib kelishi kutilmoqda. Ingliz matbuoti tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted ushbu transfer doirasida Joshua Zirkzeeni ham bitimga kiritishi mumkin.
Joshua Zirkzee varianti va kelajakdagi rejalarNiderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzee hozirda Manchester Yunayted safida asosiy tarkib oʻyinchisi sifatida koʻrilmayapti. Unga shuningdek Roma klubi ham qiziqish bildirmoqda. Futbolchining shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, yana bir yilga uzaytirish bandiga ega.
Agar tomonlar kelishuvga erishsa, naqd pul va Joshua Zirkzeeni oʻz ichiga olgan almashinuv varianti amalga oshishi istisno etilmayapti. Yuventus uchun bu moliyaviy qiyinchiliklarni yengish va yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatini beradi.
…