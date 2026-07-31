Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin

·33·Sport
Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin
Qisqacha

Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash va tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida o'z qanot hujumchisi Fransishku Konseysauni sotishga tayyorlanmoqda. Turin klubi bu transfer uchun 60 million yevro talab qilayotgan bo'lib, unga Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Goal.com xabar berishicha, Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash va tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida oʻz qanot hujumchisi Fransishku Konseysauni sotishga tayyorlanmoqda. Portugaliyalik futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi jiddiy qiziqish bildirmoqda va ushbu transfer jarayonida taniqli agent Jorji Mendesh faol harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Turin klubi transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Yuventus Pari Sen-Jermen klubidan Kolo Muani hamda Bayer Leverkuzendan Kerim Alajbegovichni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Ushbu ikki futbolchi uchun qilinadigan umumiy investitsiya 90 million yevrodan oshishi kutilmoqda, bu esa klubdan yaqin haftalarda bir nechta futbolchilarni sotib yuborishni talab qiladi.

Klub rahbariyati moliyaviy muvozanatni tiklash va transferlar uchun mablagʻ topish yoʻllarini izlamoqda. Shu sababli, jamoaning kelajagi va sotuvga qoʻyiladigan futbolchilar roʻyxati bosh murabbiy va mutasaddilar eʼtibor markazida turibdi. Fransishku Konseysau esa ketishga nomzodlar roʻyxatida asosiy oʻrinlardan birini egallab turibdi.

Transfer tafsilotlari va Jorji Mendeshning roli

Fransishku Konseysau oʻtgan yili Portu klubidan sotib olingan edi. Uning xizmatlariga hozirda Fransiyaning Ren va Pari FC klublari qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasidan Kristal Pelas va Aston Villa ham dastlabki soʻrovlar bilan chiqqan. Yuventus futbolchining transferi uchun 60 million yevro talab qilmoqda.

Super-agent Jorji Mendesh ushbu kelishuv ustida ishlamoqda va yaqin kunlarda Continassa qarorgohiga rasmiy taklif olib kelishi kutilmoqda. Ingliz matbuoti tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted ushbu transfer doirasida Joshua Zirkzeeni ham bitimga kiritishi mumkin.

Joshua Zirkzee varianti va kelajakdagi rejalar

Niderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzee hozirda Manchester Yunayted safida asosiy tarkib oʻyinchisi sifatida koʻrilmayapti. Unga shuningdek Roma klubi ham qiziqish bildirmoqda. Futbolchining shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, yana bir yilga uzaytirish bandiga ega.

Agar tomonlar kelishuvga erishsa, naqd pul va Joshua Zirkzeeni oʻz ichiga olgan almashinuv varianti amalga oshishi istisno etilmayapti. Yuventus uchun bu moliyaviy qiyinchiliklarni yengish va yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatini beradi.

Fransishku KonseysauYuventusManchester YunaytedJoshua ZirkzeeJorji Mendesh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:37APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!Bugun, 12:15«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlariBugun, 12:08«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildiBugun, 11:58Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBarselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBugun, 11:57«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi