Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdi

·38·O‘zbekiston
Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdi
Qisqacha

O‘zbekistonda uzoq davom etgan kuchli jazirama havo harorati keyingi haftadan boshlab barcha hududlarda bosqichma-bosqich pasayishi kutilmoqda. Bugun kunduzi havo harorati 38–41 darajagacha, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarda esa 42–43 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkichlar iyul oyining oxiri va avgust oyining boshi uchun xos bo‘lgan iqlimiy me’yordan 2–4 daraja yuqori hisoblanadi.

O‘zbekistonda bir necha kundan buyon kuzatilayotgan kuchli jazirama qachon pasayishi mumkinligi ma’lum qilindi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, yaqin kunlarda mamlakatning katta qismida issiq ob-havo saqlanib turadi, ammo keyingi haftadan boshlab barcha hududlarda havo harorati bosqichma-bosqich pasayishi kutilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, bugun kunduzi O‘zbekiston hududi bo‘ylab issiq ob-havo hukm suradi. Havo harorati kunduzi 38–41 darajagacha, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarda esa 42–43 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkichlar iyul oyining oxiri va avgust oyining boshi uchun xos bo‘lgan ko‘p yillik iqlimiy me’yordan 2–4 daraja yuqori hisoblanadi.

Sinoptiklarning ta’kidlashicha, 1–2 avgust kunlari ham respublika hududining asosiy qismida jazirama saqlanib qoladi. Faqat shimoli-g‘arbiy hududlarda havo harorati asta-sekin pasayishi boshlanadi.

Ushbu kunlarda respublika bo‘yicha asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi, yog‘ingarchilik kutilmayapti. Shu bilan birga, ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi, ba’zi hududlarda esa chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin.

Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, keyingi haftadan boshlab havo haroratining pasayishi mamlakatning barcha hududlarida kuzatiladi. Bu esa uzoq davom etgan kuchli issiqdan keyin nisbatan salqinroq ob-havo shakllanishini anglatadi.

Poytaxt Toshkent shahrida ham kam bulutli ob-havo saqlanadi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. 31 iyul — 2 avgust kunlari kunduzi havo harorati 37–40 daraja, kechasi esa 23–26 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilingan. Shamol sharqiy yo‘nalishdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esishi kutilmoqda.

O'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandiBugun, 11:29Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Bugun, 06:33Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiKecha, 23:19Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiO‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiKecha, 20:06Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiKecha, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi